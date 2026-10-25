Actualitate

Cât a plătit statul român pentru pensiile speciale în septembrie 2026: Cu cât a crescut numărul de beneficiari

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Cât a plătit statul român pentru pensiile speciale în septembrie 2026: Cu cât a crescut numărul de beneficiari

Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu din România a ajuns la 12.003 în luna septembrie, cu opt persoane mai mult față de luna precedentă, potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Dintre aceștia, 7.934 beneficiau și de o componentă contributivă, suportată din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat (BASS).

Petrecerea Divorțaților

Cea mai mare pensie medie de serviciu era înregistrată în rândul foștilor procurori și judecători, beneficiari ai Legii nr. 303/2022. Cei 5.875 de pensionari din această categorie primeau, în medie, 25.682 de lei lunar, potrivit datelor CNPP. Din această sumă, 7.617 lei reprezentau componenta contributivă, iar diferența era suportată de la bugetul de stat.

Citește și: Cu cât se vor indexa pensiile în anul 2027. Ministrul Muncii: „Va fi respectată legea: vom aștepta ultimele cifre privind inflația”

Alte categorii de beneficiari înregistrau pensii medii considerabil mai mici. Membrii Corpului diplomatic și consular al României, în număr de 776, aveau o pensie medie de 7.062 de lei, în timp ce cei 856 de foști funcționari publici parlamentari primeau, în medie, 6.285 de lei.

În cazul personalului aeronautic civil navigant profesionist, numărul beneficiarilor ajungea la 1.314, iar pensia medie era de 13.179 de lei. La Curtea de Conturi, cei 712 pensionari primeau în medie 10.790 de lei, iar pentru cei 2.470 de beneficiari din rândul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor și parchetelor, pensia medie era de 7.381 de lei.

sursa: Agerpres

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Foto | Ioan Bocșa, la Blaj: Lecția vie a colindului românesc, transmisă noilor generații

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

25 octombrie 2026

De

Ioan Bocșa, la Blaj: Lecția vie a colindului românesc, transmisă noilor generații Prof. univ. dr. Ioan Bocșa a adus la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” din Blaj frumusețea și profunzimea colindului tradițional românesc, într-un workshop dedicat rădăcinilor identității noastre culturale. Evenimentul, desfășurat vineri, 23 octombrie 2026, în cadrul proiectului „Repere identitare în armonie. Teme principale […]

Citește mai mult

Actualitate

Cum procedezi în 2026 dacă ai teren extravilan în România și vrei să construiești o casă

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

25 octombrie 2026

De

Cum procedezi în 2026 dacă ai teren extravilan în România și vrei să construiești o casă Proprietarii de terenuri extravilane din România trebuie să verifice regimul urbanistic al parcelei înainte să înceapă proiectarea unei locuințe. Intrarea în vigoare a noului Cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, la 25 august 2026, schimbă cadrul legislativ, dar […]

Citește mai mult

Actualitate

Foto | Medicul Tiberiu Scânteie, șeful Secției Interne a Spitalului din Alba Iulia, în prim-planul unui eveniment cultural de excepție, la Castelul Corvinilor: Când va avea loc

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 ore

în

25 octombrie 2026

De

Medicul Tiberiu Scânteie, șeful Secției Interne a Spitalului din Alba Iulia, în prim-planul unui eveniment cultural de excepție, la Castelul Corvinilor: Când va avea loc Muzica și istoria se întâlnesc într-un concert special susținut de Corul „Ambitus” al Catedralei Eroilor din Hunedoara, sub bagheta medicului și dirijorului Tiberiu Scânteie. Evenimentul este dedicat celebrării „Anului Iancu […]

Citește mai mult