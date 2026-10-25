Cât a plătit statul român pentru pensiile speciale în septembrie 2026: Cu cât a crescut numărul de beneficiari

Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu din România a ajuns la 12.003 în luna septembrie, cu opt persoane mai mult față de luna precedentă, potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Dintre aceștia, 7.934 beneficiau și de o componentă contributivă, suportată din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat (BASS).

Cea mai mare pensie medie de serviciu era înregistrată în rândul foștilor procurori și judecători, beneficiari ai Legii nr. 303/2022. Cei 5.875 de pensionari din această categorie primeau, în medie, 25.682 de lei lunar, potrivit datelor CNPP. Din această sumă, 7.617 lei reprezentau componenta contributivă, iar diferența era suportată de la bugetul de stat.

Alte categorii de beneficiari înregistrau pensii medii considerabil mai mici. Membrii Corpului diplomatic și consular al României, în număr de 776, aveau o pensie medie de 7.062 de lei, în timp ce cei 856 de foști funcționari publici parlamentari primeau, în medie, 6.285 de lei.

În cazul personalului aeronautic civil navigant profesionist, numărul beneficiarilor ajungea la 1.314, iar pensia medie era de 13.179 de lei. La Curtea de Conturi, cei 712 pensionari primeau în medie 10.790 de lei, iar pentru cei 2.470 de beneficiari din rândul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor și parchetelor, pensia medie era de 7.381 de lei.

sursa: Agerpres

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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