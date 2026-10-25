Ştirea zilei

Foto | Cățelușă împușcată în coloană, la Sebeș! Care este reacția autorităților după noul caz șocant de cruzime asupra animalelor consemnat în Alba

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Cățelușă împușcată în coloană, la Sebeș! Care este reacția autorităților după noul caz șocant de cruzime asupra animalelor consemnat în Alba

O cățelușă a fost găsită în stare gravă la Sebeș, incapabilă să își miște picioarele din spate, după ce a fost împușcată în coloană, relata ziarulunirea.ro în cursul zilei de sâmbătă, 24 octombrie 2026.

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Animalul a fost descoperit recent, zăcând la pământ și suferind de dureri puternice. Inițial, femeia care a preluat-o a crezut că rana ar putea fi provocată de o mușcătură, însă investigațiile medicale au arătat că o alice ajunsese în coloana vertebrală. Pentru a-i oferi o șansă la viață, salvatoarea a căutat de urgență un medic specialist în Cluj-Napoca și a transportat personal cățelușa, fiind însoțită de cele două fetițe ale sale, inclusiv de bebelușul de numai patru luni.

Citește și: FOTO | Un nou caz șocant de cruzime față de animale, în Alba: Cățelușă împușcată în coloană, la Sebeș! Animalul a fost operat de urgență la Cluj-Napoca. Asociația care l-a salvat are nevoie de ajutor

În urma drumului, animalul a fost operat de urgență, intervenția chirurgicală costând aproximativ 3.000 de lei. Pe lângă operație, cățelușa are nevoie de ședințe săptămânale de recuperare medicală, care presupun cheltuieli suplimentare.

Asociația Help 4 Strays se confruntă cu dificultăți financiare și nu dispune de fondurile necesare pentru a acoperi toate costurile medicale. Din acest motiv, salvatoarea face apel la oameni să contribuie cu donații, prin transfer bancar, BT Pay, Revolut sau PayPal.

Totodată, femeia a anunțat o plângere la Poliție pentru identificarea persoanei responsabile de acest act de cruzime. Până la clarificarea împrejurărilor în care a fost împușcată cățelușa, prioritatea rămâne îngrijirea și recuperarea acesteia, pentru a-i oferi șansa la o viață normală.

Reacția autorităților

Reacția autorităților nu s-a lăsat așteptată.

Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunilor de practicarea tirului pe animale domestice sau animale sălbatice și uz de armă, după ce, în mediul online, a fost publicată o fotografie în care apare un câine care prezintă posibile urme de împușcare.

„În cauză, sunt efectuate verificări pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt, identificarea persoanelor implicate și dispunerea măsurilor legale care se impun”, au transmis reprezentanții Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba.

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