Foto | Cățelușă împușcată în coloană, la Sebeș! Care este reacția autorităților după noul caz șocant de cruzime asupra animalelor consemnat în Alba
Cățelușă împușcată în coloană, la Sebeș! Care este reacția autorităților după noul caz șocant de cruzime asupra animalelor consemnat în Alba
O cățelușă a fost găsită în stare gravă la Sebeș, incapabilă să își miște picioarele din spate, după ce a fost împușcată în coloană, relata ziarulunirea.ro în cursul zilei de sâmbătă, 24 octombrie 2026.
Animalul a fost descoperit recent, zăcând la pământ și suferind de dureri puternice. Inițial, femeia care a preluat-o a crezut că rana ar putea fi provocată de o mușcătură, însă investigațiile medicale au arătat că o alice ajunsese în coloana vertebrală. Pentru a-i oferi o șansă la viață, salvatoarea a căutat de urgență un medic specialist în Cluj-Napoca și a transportat personal cățelușa, fiind însoțită de cele două fetițe ale sale, inclusiv de bebelușul de numai patru luni.
Citește și: FOTO | Un nou caz șocant de cruzime față de animale, în Alba: Cățelușă împușcată în coloană, la Sebeș! Animalul a fost operat de urgență la Cluj-Napoca. Asociația care l-a salvat are nevoie de ajutor
În urma drumului, animalul a fost operat de urgență, intervenția chirurgicală costând aproximativ 3.000 de lei. Pe lângă operație, cățelușa are nevoie de ședințe săptămânale de recuperare medicală, care presupun cheltuieli suplimentare.
Asociația Help 4 Strays se confruntă cu dificultăți financiare și nu dispune de fondurile necesare pentru a acoperi toate costurile medicale. Din acest motiv, salvatoarea face apel la oameni să contribuie cu donații, prin transfer bancar, BT Pay, Revolut sau PayPal.
Totodată, femeia a anunțat o plângere la Poliție pentru identificarea persoanei responsabile de acest act de cruzime. Până la clarificarea împrejurărilor în care a fost împușcată cățelușa, prioritatea rămâne îngrijirea și recuperarea acesteia, pentru a-i oferi șansa la o viață normală.
Reacția autorităților
Reacția autorităților nu s-a lăsat așteptată.
Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunilor de practicarea tirului pe animale domestice sau animale sălbatice și uz de armă, după ce, în mediul online, a fost publicată o fotografie în care apare un câine care prezintă posibile urme de împușcare.
„În cauză, sunt efectuate verificări pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt, identificarea persoanelor implicate și dispunerea măsurilor legale care se impun”, au transmis reprezentanții Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba.
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