Foto: CSM Unirea Alba Iulia, victorie clară la Under 19 și eșec drastic la Under 17

CSM Unirea Alba Iulia, victorie clară la Under 19 și eșec drastic la Under 17, în etapa a zecea a campionatelor organizate de FRF

CSM Unirea Alba Iulia a avut dublă externă cu U Evolution 2000), iar LPS Sebeș a stat în această etapă. Jocurile următoare, în 1 noiembrie sunt LPS Sebeș – ACS Mediaș și CSM Unirea Alba Iulia – Luceafărul Cluj

„Alb-negrii conduși de Alexandru Kalanyos au învins la Under 19, scor 4-1 (2-0), duble Onilă (6, 28) și Șut (61 și 85). Uniriștii sunt pe locul secund al ierarhiei, cu 14 puncte, golaveraj 21-9.

La polul opus a fost evoluția la Under 17, un 0-5 (0-0), pentru echipa condusă de Florin Codleanu, împotriva vecinei din ierarhia Seriei 10

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