Foto | Polițiștii din Alba, alături de elevi înainte de vacanță: Peste 400 de copii, implicați în activități pentru siguranță
Polițiștii din Alba, alături de elevi înainte de vacanță: Peste 400 de copii, implicați în activități pentru siguranță
Siguranța rutieră, prevenirea bullyingului și a violenței, dar și riscurile din mediul online au fost principalele teme abordate de polițiștii din cadrul IPJ Alba, în perioada 19–23 octombrie 2026, în unitățile de învățământ din județ. Acțiunile, desfășurate în cadrul programelor „Școala Altfel” și „Săptămâna Verde”, au urmărit să-i ajute pe copii să recunoască pericolele și să adopte un comportament responsabil, atât pe stradă, cât și la școală sau pe internet.
În perioada 19–23 octombrie 2026, mai multe unități de învățământ din județul Alba au organizat activități în contextul derulării programelor educaționale „Școala Altfel” și „Săptămâna Verde”. Printre activitățile organizate s-au numărat și cele informativ-preventive, desfășurate de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba.
Siguranța rutieră
La data de 22 octombrie 2026, polițiștii Serviciului Rutier Alba, în baza direcțiilor de acțiune stabilite prin „Concepția Poliției Române pentru Educație Rutieră 2026”, au fost prezenți la Grădinița cu Program Prelungit nr. 12 din Alba Iulia, unde au discutat cu 70 de preșcolari, în prezența cadrelor didactice, despre traversarea corectă a drumului public și regulile pe care trebuie să le respecte atunci când se află într-un autoturism în calitate de pasageri.
De asemenea, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au desfășurat activități de educație rutieră cu elevii clasei I de la Școala Gimnazială „Avram Iancu”, la sediul Poliției Municipiului Alba Iulia. Totodată, au desfășurat o activitate informativ-preventivă la Liceul cu Program Sportiv din municipiul Alba Iulia, la care au participat elevii clasei pregătitoare.
Prevenirea violenței
Polițiștii Secției 7 de Poliție Rurală Sebeș, împreună cu cei ai Biroului Siguranță Școlară, au desfășurat activități informativ-preventive în șapte unități de învățământ din localitățile Câlnic, Săsciori și Pianu, la care au participat peste 340 de elevi și cadre didactice.
Discuțiile au vizat prevenirea bullyingului, a cyberbullyingului, a violenței, a consumului de droguri, tutun și alcool, precum și prevenirea infracțiunilor comise în mediul online.
În același timp, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au desfășurat o activitate informativ-preventivă pe raza localității Galda de Jos, în vederea promovării unui comportament responsabil în rândul copiilor.
Prin aceste activități, ne dorim ca voi, dragi copii, să înțelegeți că puteți apela la noi cu încredere, oricând.
Având în vedere că, în perioada 26 octombrie–1 noiembrie 2026, vă veți bucura de vacanță, vă recomandăm să alegeți activități constructive, să citiți și să vă bucurați de zilele frumoase de toamnă alături de familie.
- Înainte de a păși pe trecerea de pietoni, asigurați-vă corespunzător și nu traversați strada prin locuri nepermise!
- Evitați conflictele și fiți atenți la persoanele cu care interacționați, inclusiv în mediul online!
- Dacă aveți nevoie de noi, nu ezitați! Suntem la datorie!
Vă dorim o vacanță frumoasă, cu experiențe plăcute și în siguranță!”, au transmis reprezentanții IPJ Alba.
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