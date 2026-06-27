Circov, S. Mureșan și Juncan, promovare în Liga 3 cu CSM Deva! Sezon fabulos pentru fotbaliștii din Alba!

Circov, S. Mureșan și Juncan, promovare în Liga 3 cu CSM Deva! Sezon de vis pentru fotbaliștii din Alba!

Circov, S. Mureșan și Juncan, promovare în Liga 3 cu CSM Deva! Sezon de vis pentru fotbaliștii din Alba!

Alexandru Circov (36 de ani), Silviu Mureșan (34 de ani) și Alexandru Juncan (31 ani) sunt cei 3 fotbalișți din Alba care au trăit un sezon fabulos cu CSM Deva. Gruparea din județul vecin a realizat un parcurs fenomenal, cu victorii pe linie în toate competițiile, 26 de victorii în campionat (golaveraj 150-10), câștigarea Cupei (8-0 cu CFR Simeria) și accederea în eșalonul superior, după dubla cu Athletico Vinga (Arad).

CSM Deva a promovat în Liga 3, la baraj având o dublă victorie, 1-0 în deplasare (reușită S. Mureșan), respectiv 3-2 (0-0), în retur, al doilea gol al gazdelor fiind marcat de Circov (din postura de rezervă)! Iar la arădeni a evoluat ocnamureșeanul Vasinc

Din lot mai fac parte jucători care au cochetat cu fotbalul din județ, Raț, Petresc sau Herci.

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