Sport

FOTO: Circov, S. Mureșan și Juncan, fotbaliștii din Alba campioni cu CSM Deva în Liga 4 Hunedoara, după un parcurs senzațional!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 15 minute

în

De

Circov, S. Mureșan și Juncan, fotbaliști din Alba campioni cu CSM Deva în Liga 4 Hunedoara, după un parcurs senzațional!

CSM Deva a devenit campioană în Liga 4 Hunedoara, având în componență jucători din Alba precum Alexandru Circov, Silviu Mureșan și Alexandru Juncan!

Citește și: FOTO: Performanță repetată! Antrenorul Gabriel Cotoară și 6 jucători din Alba, câștigătorii Cupei României în Hunedoara cu Gloria Geoagiu

Devenii au un parcurs senzațional, câștigând toate cele 20 de partide susținute și un golaveraj impresionant, 109-10, la mare distanță de Minerul Uricani (42 puncte) și Gloria Geoagiu (38)

Ultimul meci, acasă, a fost 6-0 cu Minerul Uricani, iar una dintre reușite i-a aparținut lui Alex Circov

În lot mai sunt fotbaliști care au cochetat cu fotbalul din Alba, precum Raț, Herci, Petresc

CSM Deva va întâlni Atletico Vinga (Arad) în barajul de promovare în Liga 3

Până la meciurile de baraj împotriva formației Atletico Vinga, programate în 20 iunie la Arad și 27 iunie la Deva, este  de disputat ultimul joc de campionat, la Uricani, precum și finala Cupei României „Nicșa Dorin” – faza județeană, cu CFR Simeria, în 12 iunie

foto: CSM Deva

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

FOTO: PSG păstrează trofeul Champions League! Trupa lui Luis Enrique, victorie după lovituri de departajare cu Arsenal!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 8 ore

în

30 mai 2026

De

PSG păstrează trofeul Champions League! Trupa lui Luis Enrique, victorie după lovituri de departajare cu Arsenal! PSG este noua și vechea câștigătoare a Champions League, după o finală dramatică, la Budapesta. Citește și: A fost PSG-Bayern (5-4) cel mai bun meci din istorie? „Fotbal total” PSG rămâne regina Europei și a devenit prima echipă după Real […]

Citește mai mult

Sport

VIDEO: CSM Unirea Alba Iulia a defilat în barajul de la Lupeni, 3-0!!! Dragoș Militaru: „Am pregătit bine disputa, ne-am făcut meciul ușor”

Dan HENEGAR

Publicat

acum 9 ore

în

30 mai 2026

De

CSM Unirea Alba Iulia a defilat la Lupeni, 3-0 în barajul semifinal cu Minerul Lupeni! Finala pentru Liga 2 va fi sâmbătă, 6 iunie, în deplasare cu SC Popești-Leordeni (3-2 cu Șoimii Gura Humorului). Unirea Alba Iulia a evoluat ultima dată acum 14 ani în Liga 2, iar sezonul trecut s-a oprit în primul baraj […]

Citește mai mult

Sport

VIDEO: CSM Unirea Alba Iulia, calificare la barajul final pentru promovarea în Liga 2!!! Victorie senzațională la Lupeni a „alb-negrilor”, în 6 iunie e marele duel cu SC Popești-Leordeni

Dan HENEGAR

Publicat

acum 11 ore

în

30 mai 2026

De

CSM Unirea Alba Iulia, calificare la barajul final pentru promovarea în Liga 2!!! Victorie senzațională la Lupeni a „alb-negrilor”, scor 3-0, iar sâmbătă, 6 iunie, e marele duel cu SC Popești-Leordeni, tot în deplasare CSM Unirea Alba Iulia s-a calificat la barajul final pentru promovarea în Liga 2, după victoria de la Lupeni, scor 3-0 […]

Citește mai mult