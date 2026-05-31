FOTO: Circov, S. Mureșan și Juncan, fotbaliștii din Alba campioni cu CSM Deva în Liga 4 Hunedoara, după un parcurs senzațional!

Circov, S. Mureșan și Juncan, fotbaliști din Alba campioni cu CSM Deva în Liga 4 Hunedoara, după un parcurs senzațional!

CSM Deva a devenit campioană în Liga 4 Hunedoara, având în componență jucători din Alba precum Alexandru Circov, Silviu Mureșan și Alexandru Juncan!

Devenii au un parcurs senzațional, câștigând toate cele 20 de partide susținute și un golaveraj impresionant, 109-10, la mare distanță de Minerul Uricani (42 puncte) și Gloria Geoagiu (38)

Ultimul meci, acasă, a fost 6-0 cu Minerul Uricani, iar una dintre reușite i-a aparținut lui Alex Circov

În lot mai sunt fotbaliști care au cochetat cu fotbalul din Alba, precum Raț, Herci, Petresc

CSM Deva va întâlni Atletico Vinga (Arad) în barajul de promovare în Liga 3

Până la meciurile de baraj împotriva formației Atletico Vinga, programate în 20 iunie la Arad și 27 iunie la Deva, este de disputat ultimul joc de campionat, la Uricani, precum și finala Cupei României „Nicșa Dorin” – faza județeană, cu CFR Simeria, în 12 iunie

foto: CSM Deva

