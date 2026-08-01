CIL Blaj, victorie concludentă în jocul amical de la Șona | Repetiție pentru confruntarea din Cupa României, cu ACS Mediaș
CIL Blaj, victorie concludentă în jocul amical de la Șona | Repetiție pentru confruntarea din Cupa României, cu ACS Mediaș, miercuri, 5 august
Între două partide din Cupa României, cu CSU Alba Iulia (4-3, în primul tur) și ACS Mediaș (miercuri, 5 august, ora 17.30, în turul secund), echipa din „Mica Romă” a jucat în deplasare cu Academia Șona (nou-promovată în SuperLiga Alba), rezultând o victorie, scor 5-2 (1-2).
Citește și: CIL Blaj, transfer de marcă în defensivă: Alex Băican | Echipa din „Mica Romă”, campanie interesantă de achiziții
Vizitatorii au punctat primii prin Nistor (27, prima reușită în „galben-albastru”), iar gazdele au întors rezultatul prin golurile semnate de Costea (29) și Bogdan (31). După pauză, abia intrați, au punctat ex-uniriștii Blănaru (62, 80 – dublă), Pîntea (75), Jica (87), pentru un joc cu o derulare interesantă a ostilităților (0-1, 2-1, 2-5), ostilitățile tranșându-se în ultima jumătate de oră.
foto: CIL Blaj
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Sport
Arbitrul Alexandru Vodă, din Alba Iulia, o nouă delegare la un meci din cupele europene: Unde va oficia
Arbitrul Alexandru Vodă, din Alba Iulia, o nouă delegare la un meci din cupele europene: Unde va oficia Arbitrajul românesc continuă să fie prezent la cel mai înalt nivel în preliminariile cupelor europene, iar Alexandru Vodă se află printre oficialii români delegați de UEFA pentru această serie de partide. Citește și: Veste extraordinară, Alba intră […]
Cine-l oprește pe Nicolae Stanciu? Fotbalistul albaiulian, o nouă evoluție foarte bună în China
Cine-l oprește pe Nicolae Stanciu? Fotbalistul albaiulian, o nouă evoluție foarte bună în China Nicolae Stanciu a avut din nou o prestație foarte bună în campionatul Chinei, vineri, 31 iulie 2026. Echipa sa, Dalian Yingbo, a jucat în deplasare cu Henan Songshan Longmen. Meciul a contat pentru etapa a 21-a din Super League, primul eșalon […]
Foto | Maeștrii internaționali ai șahului se adună la Alba Iulia pentru a zecea oară
Maeștrii internaționali ai șahului se adună la Alba Iulia pentru a zecea oară În perioada 1-3 august 2026, orașul Alba Iulia va găzdui Openul Internațional de Șah Rapid Alba Grand Prix 2026. Evenimentul va avea la start peste 400 de jucători, un record absolut pentru şahul albaiulian. Pe lângă numărul mare de participanți, este impresionantă […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Programul Noua Casă 2026: Avansul minim ar putea fi redus de la 15% la 5%. Cine ar putea beneficia
Programul Noua Casă 2026: Avansul minim ar putea fi redus de la 15% la 5%. Cine ar putea beneficia Regulile...
1-5 august 2026 | Cod galben și portocaliu de caniculă în Alba și alte zone din țară: Val de căldură intens, temperaturi extreme și nopți tropicale. Trei județe sub cod roșu
1-5 august 2026 | Cod galben și portocaliu de caniculă în Alba și alte zone din țară: Val de căldură...
Știrea Zilei
Foto | La Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, expoziția de preistorie într-o altă prezentare după aproape o jumătate de secol
La Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, expoziția de preistorie într-o altă prezentare după aproape o jumătate de secol După...
SONDAJ 2026: Pe cine ați vota la Primăria Alba Iulia dacă ar avea loc alegeri astăzi?
SONDAJ 2026: Pe cine ați vota la Primăria Alba Iulia dacă ar avea loc alegeri duminică? Dacă duminica viitoare ar...
Curier Județean
Accident la Aiudul de Sus: Pieton de 25 de ani, rănit după ce a fost acroșat de un microbuz
Accident la Aiudul de Sus: Pieton de 25 de ani, rănit după ce a fost acroșat de un microbuz Un...
1-2 august 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
1-2 august 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul...
Politică Administrație
Aparatura medicală din cabinetele școlare din Alba Iulia intră în „revizie”: Primăria caută firmă pentru mentenanță și reparații
Aparatura medicală din cabinetele școlare din Alba Iulia intră în „revizie”: Primăria caută firmă pentru mentenanță și reparații Primăria Alba...
Comunicat PSD Alba | PNL Alba și Ion Dumitrel majorează, din nou, tarifele la serviciile de salubritate
PNL Alba și Ion Dumitrel majorează, din nou, tarifele la serviciile de salubritate Prețuri mai mari la salubritate! Cetățenii din...
Opinii Comentarii
1 august 1917: Bătălia de la Mărăști, una dintre cele mai importante victorii ale Armatei Române în Primul Război Mondial
1 august 1917: Bătălia de la Mărăști, una dintre cele mai importante victorii ale Armatei Române în Primul Război Mondial...
29 iulie: Sfântul Mucenic Calinic, episcopul care a ales credința în locul vieții
29 iulie: Sfântul Mucenic Calinic, episcopul care a ales credința în locul vieții 29 iulie este ziua în care Biserica...