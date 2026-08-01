CIL Blaj, victorie concludentă în jocul amical de la Șona | Repetiție pentru confruntarea din Cupa României, cu ACS Mediaș, miercuri, 5 august

Între două partide din Cupa României, cu CSU Alba Iulia (4-3, în primul tur) și ACS Mediaș (miercuri, 5 august, ora 17.30, în turul secund), echipa din „Mica Romă” a jucat în deplasare cu Academia Șona (nou-promovată în SuperLiga Alba), rezultând o victorie, scor 5-2 (1-2).

Vizitatorii au punctat primii prin Nistor (27, prima reușită în „galben-albastru”), iar gazdele au întors rezultatul prin golurile semnate de Costea (29) și Bogdan (31). După pauză, abia intrați, au punctat ex-uniriștii Blănaru (62, 80 – dublă), Pîntea (75), Jica (87), pentru un joc cu o derulare interesantă a ostilităților (0-1, 2-1, 2-5), ostilitățile tranșându-se în ultima jumătate de oră.

foto: CIL Blaj

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