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Programul Noua Casă 2026: Avansul minim ar putea fi redus de la 15% la 5%. Cine ar putea beneficia

Ioana Oprean

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Programul Noua Casă 2026: Avansul minim ar putea fi redus de la 15% la 5%. Cine ar putea beneficia

Regulile programului „Noua Casă” ar putea fi schimbate. Parlamentarii vor să dea o şansă mai multor tineri sub 35 de ani care strâng bani pentru o locuinţă și propun reducerea avansului minim de la 15% la 5%. Vorbim despre o reducere considerabilă ținând cont de scumpirile din ultima vreme, dar şi de creşterea TVA pentru locuinţele noi.

Inițiativa a primit deja vize favorable și își continuă parcursul legislativ. Proiectul prevede mai exact reducerea avansului minim de la 15% la 5% pentru beneficiarii care nu au depășit vârsta de 35 de ani.

Avans mai mic prin Noua Casă

În prezent programul prevede un avans de 5% pentru finanțările de până la 70.000 de euro și 15% pentru cele cuprinse între 70.000 de euro și 140.000 de euro. Inițiatorii spun că măsura este necesară pentru că locuințele sunt tot mai puține și mai scumpe, iar taxele tot mai mari fac și mai dificilă cumpărarea unei case.

Tot ei susțin că în marele orașe majoritatea creditelor depășesc pragul de 70.000 de euro, iar principala problemă a tinerilor nu este rata lunară, ci avansul. Mai multe date le arată că salariile au continuat să crească în București cu 10%, iar la nivel național cu 11%, ceea ce indică faptul că posibilitatea de rambursare va fi mult mai bună.

În prezent proiectul așteaptă avizele Guvernului, a Băncii Naționale a României, a Consiliului Concurenței, dar și a Consiliului Fiscal, iar mai apoi va intra în dezbatere în Camera Senatului.

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