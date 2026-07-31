Comunicat PSD Alba | PNL Alba și Ion Dumitrel majorează, din nou, tarifele la serviciile de salubritate

PNL Alba și Ion Dumitrel majorează, din nou, tarifele la serviciile de salubritate

Prețuri mai mari la salubritate! Cetățenii din Alba trebuie „să mulțumească” pentru aceste scumpiri conducerii PNL a Consiliului Județean Alba care, în curând, va transforma și serviciul de salubritate într-un LUX greu de suportat pentru cei cu venituri mici. După apă la prețuri de lux, transportul transformat în lux pentru navetiști, domnul Ion Dumitrel mai are să transforme gunoiul în LUX.

Asociația Salubris Alba a aprobat o nouă scumpire a tarifelor la salubritate. Este a doua în ultima perioadă, fiind generată de decizia Consiliului Județean Alba de majorare a tarifelor percepute pentru operarea instalațiilor de deșeuri din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor.

„Prețuri mai mari la salubritate!

În ritmul acesta, salubritatea riscă să devină un LUX pentru tot mai multe familii din Alba.

Salariile, pensiile și veniturile oamenilor din Alba nu au crescut în ultima perioadă. Din contră, pentru mulți puterea de cumpărare a scăzut. Cu toate acestea, Consiliul Județean Alba, condus de Ion Dumitrel, vine cu o nouă majorare a costurilor care se vor regăsi în factura de salubritate. Este a doua scumpire într-un timp scurt.

Noile prețuri au fost aprobate recent, iar din nou nota de plată ajunge la cetățeni.

Înainte să le ceri oamenilor să plătească mai mult, nu era normal să te asiguri că plătesc și toți cei care beneficiază de acest serviciu?

Consiliul Județean Alba ar fi trebuit să ceară operatorului identificarea și încheierea de contracte cu cei care folosesc serviciul de salubritate fără să plătească pentru el. În schimb, povara este pusă tot pe umerii oamenilor de bună-credință, cei care își achită corect facturile.

O administrație responsabilă pune mai întâi ordine în sistem și abia apoi discută despre scumpiri. Oamenii din Alba au nevoie de servicii publice eficiente, nu de facturi tot mai împovărătoare”, a transmis președintele PSD Alba, Corneliu Mureșan.

Conducerea PNL a Consiliului Județean Alba demonstrează încă o dată că tratează cu dezinteres și serviciul județean de salubritate, fără o transparență reală și fără a prioritiza interesul comunităților locale. Așa a tratat și proiectul privind managementul integrat al deșeurilor, o finanțare europeană pe care a fost pe punctul de a o pierde și care, în final, a fost operaționalizată după mari întârzieri.

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