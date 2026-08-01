Curier Județean

Accident la Cenade: Un localnic ,,beat mangă” s-a urcat la volanul tractor neînmatriculat, a pierdut controlul și a intrat într-un alt tractor parcat. Bărbatul nu avea nici permis de conducere

Ioana Oprean

Publicat

acum 53 de minute

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Accident la Cenade: Un localnic ,,beat mangă” s-a urcat la volanul tractor neînmatriculat, a pierdut controlul și a intrat într-un alt tractor parcat. Bărbatul nu avea nici permis de conducere

Un accident rutier a avut loc vineri noapte, la Cenade. Un localnic ,,beat mangă” s-a urcat fără permis la volanul unui tractor neînmatriculat, a pierdut controlul și a intrat într-un alt tractor parcat. Bărbatul nu avea nici permis de conducere.

Potrivit IPJ Alba, la data de 31 iulie 2026, în jurul orei 23.33, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe raza localității Cenade, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 34 de ani, din localitatea Cenade, în timp ce conducea un tractor, pe raza localității Cenade, ar fi pierdut controlul asupra vehiculului și a intrat în coliziune cu un alt tractor care se afla parcat în afara părții carosabile, rezultând doar pagube materiale.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Din verificări a reieșit că vehiculul nu este înregistrat în circulație, iar conducătorul auto nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat.

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