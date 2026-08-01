ACS Mediaș – CS Universitar Alba Iulia 3-1 (1-0) | Test amical pentru studenți

Eliminați din Cupa României, după înfrângerea cu CIL Blaj (3-4, de la 3-1 în minutul 74), universitarii au întâlnit, în al doilea amical al verii pe ACS Mediaș, tocmai oponenta blăjenilor în turul secund al competiției „KO”.

Medieșenii s-au impus cu scorul de 3-1 (1-0), golul de onoare al albaiulienilor fiind marcat în final de Trifu (din centrare Vlaicu).

CSU, noutăți Odvos (Sporting Cluj, în probe), Sîntejudean (Sănătatea Cluj, în probe, nu va rămâne), Vlaicu (2009, CFR Cluj). Antrenor Nicolae Ghișa. A plecat P. Cristea.

Următoarele jocuri de verificare Jiul Petroșani (8 august), Metalurgistul Cugir (14 august) și Viitorul Cluj (22 august)

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