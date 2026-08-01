Aparatura medicală din cabinetele școlare din Alba Iulia intră în „revizie”: Primăria caută firmă pentru mentenanță și reparații

Primăria Alba Iulia pregătește o nouă achiziție pentru întreținerea și repararea aparaturii medicale din cabinetele medicale și dentare școlare și universitare. Contractul, finanțat din bugetul local, va fi atribuit prin achiziție directă, iar criteriul decisiv va fi prețul cel mai scăzut. Ofertele pot fi depuse până la 6 august 2026.

Municipiul Alba Iulia a lansat o procedură de achiziție directă pentru servicii de întreținere, verificare și reparații ale aparaturii medicale utilizate în cabinetele medicale și dentare, școlare și universitare aflate în cadrul Serviciului Public de Asistență Medicală, structură subordonată Consiliului Local.

Potrivit invitației de participare, contractul urmărește asigurarea funcționării în condiții de siguranță a echipamentelor medicale și va fi finanțat din bugetul local. Autoritatea contractantă precizează că procedura este derulată în baza prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Șase cabinete dentare, în atenția contractului

Caietul de sarcini stabilește că serviciile vizează șase cabinete medicale dentare, fiecare dotat potrivit baremelor prevăzute de normele indicate în documentație.

Lista echipamentelor pentru care este prevăzută activitatea de verificare și întreținere include:

5 unituri dentare;

5 fotolii dentare;

5 compresoare;

5 piese de mână, respectiv piese cot și turbine;

5 lămpi de fotopolimerizare;

6 autoclave.

Miza contractului nu este însă doar repararea echipamentelor atunci când acestea se defectează. Documentația prevede o activitate de mentenanță preventivă, care trebuie să includă revizii tehnice semestriale, verificarea parametrilor de securitate și performanță, testări, reglaje și verificarea funcționării normale și în siguranță a dispozitivelor medicale.

Intervenții în maximum 24 de ore

Una dintre cerințele importante impuse viitorului prestator este timpul de reacție. Atunci când apare o defecțiune sau este necesară o intervenție, solicitarea poate fi făcută de medicul sau asistentul medical coordonator al Serviciului Public de Asistență Medicală, inclusiv telefonic sau prin fax.

Prestatorul trebuie să răspundă în maximum 24 de ore de la primirea solicitării.

După fiecare intervenție, firma va trebui să întocmească un raport în care să fie consemnate lucrările efectuate și, dacă este cazul, piesele care trebuie înlocuite. Raportul trebuie să fie semnat de medicul sau asistentul medical coordonator.

Nu doar reparații: sunt cerute și verificări de siguranță

Caietul de sarcini pune accent pe verificarea tehnică a aparaturii. Prestatorul trebuie să evalueze parametrii definitorii de securitate și performanță, să verifice criteriile de acceptabilitate ale dispozitivelor și să efectueze testări mecanice și electrice.

Un capitol distinct îl reprezintă electrosecuritatea aparaturii, precum și verificarea funcționării normale și în siguranță a dispozitivelor.

Pentru echipamentele care trec verificările trebuie emise documentele tehnice prevăzute în caietul de sarcini, inclusiv buletine de verificare periodică. Sunt prevăzute, de asemenea, buletine de verificare tehnică pentru tensiometre și cântare, precum și documente aferente uniturilor dentare și certificate de garanție pentru reparații.

Piese defecte, înlocuite pe baza raportului de service

În cazul unor defecțiuni, prestatorul va avea obligația să realizeze diagnosticarea, să înlocuiască piesele defecte, să efectueze reglajele necesare și să predea dispozitivul medical în stare de funcționare.

Documentația prevede că piesele de schimb necesare pentru remedierea defecțiunilor vor fi achiziționate în baza raportului de service. Confirmarea facturii urmează să fie făcută pe baza raportului de service lunar întocmit pentru fiecare dispozitiv medical.

Firma contractată va trebui, de asemenea, să asigure instruirea privind utilizarea aparaturii ori de câte ori este necesar.

Firmă specializată și personal dedicat

Municipalitatea solicită ca operatorul economic să dispună de personal dedicat relației cu autoritatea contractantă. Cel puțin o persoană trebuie să fie responsabilă pe întreaga perioadă de derulare a contractului, iar ofertantul trebuie să comunice datele de contact ale persoanelor care vor răspunde solicitărilor Primăriei.

Caietul de sarcini prevede totodată că serviciile trebuie executate cu profesionalism, prestatorul fiind responsabil pentru siguranța operațiunilor și a metodelor de lucru utilizate.

În plus, documentația impune ca unitatea de tehnică medicală să dețină un aviz de funcționare în care să fie precizate activitățile desfășurate, categoriile de dispozitive medicale pentru care este autorizată și, după caz, producătorii pentru care are calitatea de distribuitor sau reprezentant autorizat.

Prețul cel mai mic decide câștigătorul

Procedura este una de achiziție directă, iar autoritatea contractantă precizează că va selecta oferta cu prețul cel mai scăzut, cu condiția îndeplinirii tuturor cerințelor prevăzute în documentație.

Oferta financiară trebuie să includă toate elementele de cost și informațiile referitoare la preț și condițiile comerciale. Prețul trebuie exprimat în lei, fără TVA, este ferm și nu va putea fi actualizat pe durata contractului.

Oferta trebuie să fie însoțită de documentele de calificare solicitate, printre care certificatul constatator emis de ONRC, declarațiile privind neîncadrarea în prevederile relevante ale Legii 98/2016 și formularul de ofertă.

Termen-limită: 6 august

Operatorii economici interesați își pot depune ofertele până la data de 6 august 2026, inclusiv, fie în plic închis la Registratura Primăriei Municipiului Alba Iulia, camera 8, fie prin e-mail, la adresa indicată în invitația de participare.

Solicitările de clarificări pot fi transmise până la 4 august 2026, ora 12:00, urmând ca răspunsurile autorității contractante să fie publicate până la 5 august 2026, ora 13:00.

Ofertele trebuie să rămână valabile timp de 60 de zile de la data transmiterii lor.

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