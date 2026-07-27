CIL Blaj, transfer de marcă în defensivă: Alex Băican | Echipa din „Mica Romă”, campanie interesantă de achiziții!

CIL Blaj a mai realizat un transfer de marcă, întărindu-și defensiva prin aducerea lui Alexandru Băican.

Fotbalistul în vârstă de 28 de ani poate acoperi mai multe posturi din apărare, inclusiv în flancul stâng, și reprezintă o mutare importantă pentru echipa din „Mica Romă”, pusă pe fapte mari în această perioadă. Originar din Zalău, Băican a evuluat campionatul anterior la Minaur Baia Mare și a mai trecut în carieră pe la Luceafărul Oradea, Viitorul Târgu Jiu, CSM Alexandria și FC Bihor. Are aproape 120 de prezențe în eșalonul secund (cu 3 reușite) și este o mutare extrem de importantă a „galben-albaștrilor.

Formația blăjeană a reușit o campanie interesantă de transferuri estivale, cu Blănaru și Pântea (CSM Unirea Alba Iulia), Nistor (CS Gheorghieni), S. Bran („U” Cluj), Fleșer (Sporting Cluj), Gâîan (CSU Alba Iulia) sau Checicheș (Sănătatea Cluj).

Primul meci oficial este miercuri, 29 iulie, la Micești, în Cupa României, cu CSU Alba Iulia.

foto: CIL Blaj

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