1-5 august 2026 | Cod galben și portocaliu de caniculă în Alba și alte zone din țară: Val de căldură intens, temperaturi extreme și nopți tropicale. Trei județe sub cod roșu

Meteorologii ANM au emis o nouă inofrmare meteo de caniculă, valabilă în perioada 01 august, ora 10 – 05 august, ora 10 în Alba și alte zone din țară. Valul de căldură intensă pune stăpânire pe România, de căldură intens, fiind așteptate temperaturi extreme, disconfort termic și nopți tropicale.

Sâmbătă (1 august), duminică (2 august) și luni (3 august) valul de căldură va fi intens și va persista în vestul, sud-vestul, centrul și nordul țării, iar de marți (4 august) va fi în extindere și intensificare în sudul și sud-estul teritoriului.

Va fi caniculă și disconfort termic accentuat, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, la început în regiunile vestice, sud-vestice și parțial în cele centrale, apoi treptat în toate zonele de câmpie, podiș și deal. Temperaturile maxime se vor încadra între 26…30 de grade pe litoral și până la 39…40 de grade în Câmpia de Vest.

Nopțile vor fi tropicale (cu minime de 20….25 de grade), la început pe litoral și local în regiunile vestice, iar din noaptea de marți spre miercuri în cea mai mare parte a țării.

COD GALBEN 01 august, ora 10 – 02 august, ora 10

Sâmbătă (01 august), în sudul și vestul Olteniei, în sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei precum și în jumătatea nordică a Moldovei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, disconfortul termic va fi în creștere, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) pe arii restrânse va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Banatului și în sud-vestul Transilvaniei. Pe alocuri noaptea va fi tropicală cu minime cuprinse în general între 18 și 22 de grade.

COD PORTOCALIU 01 august, ora 10 – 02 august, ora 10

În județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș, canicula se va intensifica, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 35 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest. Local noaptea va fi tropicală cu minime cuprinse în general între 20 și 24 de grade.

COD GALBEN 02 august, ora 10 – 03 august, ora 10

Duminică (02 august), în vestul și sudul Olteniei, în sudul Banatului și al Transilvaniei, precum și în jumătatea nordică a Moldovei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) pe arii restrânse va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Banatului. Pe alocuri noaptea va fi tropicală cu minime de 20…22 de grade.

COD PORTOCALIU 02 august, ora 10 – 03 august, ora 10

În județele Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița Năsăud și Maramureș vafi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local, noaptea va fi tropicală cu minime de 20…24 de grade.

COD ROȘU 02 august, ora 10 – 03 august, ora 10

În județele Satu Mare, Bihor și Arad valul de căldură intens va persista pentru a treia zi consecutiv și se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale primei decade ale lunii august. Va fi caniculă, iar temperaturile maxime vor fi de 37…38 de grade în județul Satu Mare și 39…40 de grade în județele Bihor și Arad. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală cu minime de 19…25 de grade, cu cele mai ridicate valori în Dealurile de Vest.

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