SONDAJ 2026: Pe cine ați vota la Primăria Alba Iulia dacă ar avea loc alegeri astăzi?

SONDAJ 2026: Pe cine ați vota la Primăria Alba Iulia dacă ar avea loc alegeri duminică?

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru funcția de primar al municipiului Alba Iulia, pe cine ați alege să conducă administrația locală în următorii ani?

Vă invităm să participați la sondajul nostru și să ne spuneți care dintre următorii potențiali candidați s-ar bucura de votul dumneavoastră. Sondajul are rolul de a reflecta opinia cititorilor și nu reprezintă un sondaj de opinie realizat pe baze sociologice.

Pe cine ați vota la Primăria Alba Iulia dacă ar avea loc alegeri astăzi? Gabriel Pleșa – PNL

Voicu Vușcan – PSD

Călin Matieș – AUR

Dana Nanu – USR

Nicolaie Moldovan – candidat independent View Results

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Votați opțiunea pe care o considerați potrivită și spuneți-ne, în secțiunea de comentarii, care sunt principalele motive care v-au influențat alegerea. De asemenea, puteți argumenta ce așteptări aveți de la viitorul primar și care considerați că sunt cele mai importante proiecte pentru dezvoltarea municipiului Alba Iulia.

Gabriel Codru Pleșa este primarul municipiului Alba Iulia, din anul 2020, când a câștigat alegerile alături alianța USR PLUS. Anterior a ocupat funcția de viceprimar, în perioada 2015-2020 și cea de consilier local între 2004-2015.

Înainte de alegerile locale din 2024, la care a obținut al doilea mandat de primar, a revenit în PNL, formațiune politică în care s-a aflat înainte de a trece la USR.

Voicu Vușcan este deputat, ales în 2024 din partea PSD. Este președinte al PSD Alba Iulia. A fost administratorul firmei de mezeluri Elit și dezvoltator imobiliar. A construit un hotel în zona istorică a Cetății Alba Carolina, mai exact lângă Universitatea ”1 Decembrie 1918”.

Călin-Gheorghe Matieș, politician din Alba, a fost ales în 2020 senator din partea PSD și în 2024 din partea AUR. În urma alegerilor parlamentare din 2020, pe 6 decembrie, Matieș a fost ales membru al Senatului din partea partidului Partidul Social Democrat, preluând mandatul pe 21 decembrie.

Matieș a părăsit PSD pe 10 noiembrie 2023 pentru a se alătura partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), declarând că a fost contactat de liderul AUR, George Simion, cu două luni înainte.

În urma alegerilor parlamentare din 1 decembrie 2024, Matieș a fost reales membru al Camerei Deputaților.

Dana Nanu a fost aleasă consilier local din partea PSD la alegerile locale din 2020. A fost dată afară din partid, devenind între timp consilier independent. La alegerile locale din 2024, Dana Nanu a candidat din partea USR la funcția de primar al municipiului Alba Iulia.

Nicolaie Mol­dovan, fostul city manager al ora­şului Alba Iulia, este specialist în dezvoltare urbană și consilier pe probleme de politici privind politica de coeziune, reformele structurale și bugetul în cadrul Parlamentului European, colaborând cu eurodeputatul Mircea Hava. Deține cunoștințe aprofundate despre Cadrul Financiar Multianual, Mecanismul de Redresare și Reziliență și alte instrumente financiare ale UE.

În perioada 2012–2019, a ocupat funcția de administrator public (City Manager) al municipiului Alba Iulia – „Cealaltă Capitală” a României. Între anii 2003 și 2022, am condus Serviciul de Proiecte Comunitare din cadrul aceleiași instituții.

A activat timp de 20 de ani în domeniul administrației publice locale și deține o vastă experiență în dezvoltarea și implementarea de proiecte comunitare, susținute prin finanțări naționale și internaționale din sectoarele public și privat.

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