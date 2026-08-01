Scutul păduriii în Alba: Amenzi de aproape 10.000 de lei și peste 140 metri cub de material lemno confiscat de polițiști
Scutul păduriii în Alba: Amenzi de aproape 10.000 de lei și peste 140 metri cub de material lemno confiscat de polițiști
Serviciul de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba a organizat în perioada 30 – 31 iulie 2026, o acțiune, cu efective mărite, pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori, precum și a faptelor ilegale asociate din exploatarea, circulația, depozitarea, prelucrarea primară și comercializarea materialului lemnos.
La acțiune, alături de polițiștii Serviciului de Ordine Publică, au participat și lucrători din cadrul Gărzii Forestiere Județene Alba.
În cadrul acțiunii, au fost efectuate 33 de controale privind proveniența, depozitarea transportul și valorificarea de material lemnos, au fost verificate 67 de autovehicule și au fost aplicate 55 de sancțiuni contravenționale, dintre care 20 la Legea 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, în valoare totală de 8.000 de lei, valoarea totală a sancțiunilor contravenționale aplicate fiind de 9.840 de lei.
Totodată, a fost confiscată cantitatea de 142,8 metri cubi de material lemnos, în valoare de 67.365, 84 de lei.
Foto: arhivă
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
1 august 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
1 august 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează sâmbătă, 1 august 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul […]
Zeci de persoane și mașini verificate de polițiștii și jandarmii din Alba: Amenzi de peste 7.000 de lei și două permise de conducere reținute
Zeci de persoane și mașini verificate de polițiștii și jandarmii din Alba: Amenzi de peste 7.000 de lei și două permise de conducere reținute Zeci de persoane și mașini au fost verificate de polițiștii și jandarmii din Alba. Au fost aplicate amenzi de peste 7.000 de lei și două permise de conducere au fost reținute. […]
Accident la Cenade: Un localnic ,,beat mangă” s-a urcat la volanul tractor neînmatriculat, a pierdut controlul și a intrat într-un alt tractor parcat. Bărbatul nu avea nici permis de conducere
Accident la Cenade: Un localnic ,,beat mangă” s-a urcat la volanul tractor neînmatriculat, a pierdut controlul și a intrat într-un alt tractor parcat. Bărbatul nu avea nici permis de conducere Un accident rutier a avut loc vineri noapte, la Cenade. Un localnic ,,beat mangă” s-a urcat fără permis la volanul unui tractor neînmatriculat, a pierdut […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Programul Noua Casă 2026: Avansul minim ar putea fi redus de la 15% la 5%. Cine ar putea beneficia
Programul Noua Casă 2026: Avansul minim ar putea fi redus de la 15% la 5%. Cine ar putea beneficia Regulile...
1-5 august 2026 | Cod galben și portocaliu de caniculă în Alba și alte zone din țară: Val de căldură intens, temperaturi extreme și nopți tropicale. Trei județe sub cod roșu
1-5 august 2026 | Cod galben și portocaliu de caniculă în Alba și alte zone din țară: Val de căldură...
Știrea Zilei
Foto | La Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, expoziția de preistorie într-o altă prezentare după aproape o jumătate de secol
La Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, expoziția de preistorie într-o altă prezentare după aproape o jumătate de secol După...
SONDAJ 2026: Pe cine ați vota la Primăria Alba Iulia dacă ar avea loc alegeri astăzi?
SONDAJ 2026: Pe cine ați vota la Primăria Alba Iulia dacă ar avea loc alegeri duminică? Dacă duminica viitoare ar...
Curier Județean
1 august 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
1 august 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu...
Zeci de persoane și mașini verificate de polițiștii și jandarmii din Alba: Amenzi de peste 7.000 de lei și două permise de conducere reținute
Zeci de persoane și mașini verificate de polițiștii și jandarmii din Alba: Amenzi de peste 7.000 de lei și două...
Politică Administrație
Aparatura medicală din cabinetele școlare din Alba Iulia intră în „revizie”: Primăria caută firmă pentru mentenanță și reparații
Aparatura medicală din cabinetele școlare din Alba Iulia intră în „revizie”: Primăria caută firmă pentru mentenanță și reparații Primăria Alba...
Comunicat PSD Alba | PNL Alba și Ion Dumitrel majorează, din nou, tarifele la serviciile de salubritate
PNL Alba și Ion Dumitrel majorează, din nou, tarifele la serviciile de salubritate Prețuri mai mari la salubritate! Cetățenii din...
Opinii Comentarii
1 august 1917: Bătălia de la Mărăști, una dintre cele mai importante victorii ale Armatei Române în Primul Război Mondial
1 august 1917: Bătălia de la Mărăști, una dintre cele mai importante victorii ale Armatei Române în Primul Război Mondial...
29 iulie: Sfântul Mucenic Calinic, episcopul care a ales credința în locul vieții
29 iulie: Sfântul Mucenic Calinic, episcopul care a ales credința în locul vieții 29 iulie este ziua în care Biserica...