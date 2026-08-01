Scutul păduriii în Alba: Amenzi de aproape 10.000 de lei și peste 140 metri cub de material lemno confiscat de polițiști

Serviciul de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba a organizat în perioada 30 – 31 iulie 2026, o acțiune, cu efective mărite, pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori, precum și a faptelor ilegale asociate din exploatarea, circulația, depozitarea, prelucrarea primară și comercializarea materialului lemnos.

La acțiune, alături de polițiștii Serviciului de Ordine Publică, au participat și lucrători din cadrul Gărzii Forestiere Județene Alba.

În cadrul acțiunii, au fost efectuate 33 de controale privind proveniența, depozitarea transportul și valorificarea de material lemnos, au fost verificate 67 de autovehicule și au fost aplicate 55 de sancțiuni contravenționale, dintre care 20 la Legea 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, în valoare totală de 8.000 de lei, valoarea totală a sancțiunilor contravenționale aplicate fiind de 9.840 de lei.

Totodată, a fost confiscată cantitatea de 142,8 metri cubi de material lemnos, în valoare de 67.365, 84 de lei.

Foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal