Curier Județean

Scutul păduriii în Alba: Amenzi de aproape 10.000 de lei și peste 140 metri cub de material lemno confiscat de polițiști

Ioana Oprean

Publicat

acum 38 de minute

în

De

Scutul păduriii în Alba: Amenzi de aproape 10.000 de lei și peste 140 metri cub de material lemno confiscat de polițiști

Serviciul de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba a organizat în perioada 30 – 31 iulie 2026, o acțiune, cu efective mărite, pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori, precum și a faptelor ilegale asociate din exploatarea, circulația, depozitarea, prelucrarea primară și comercializarea materialului lemnos.

La acțiune, alături de polițiștii Serviciului de Ordine Publică, au participat și lucrători din cadrul Gărzii Forestiere Județene Alba.

În cadrul acțiunii, au fost efectuate 33 de controale privind proveniența, depozitarea transportul și valorificarea de material lemnos, au fost verificate 67 de autovehicule și au fost aplicate 55 de sancțiuni contravenționale, dintre care 20 la Legea 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, în valoare totală de 8.000 de lei, valoarea totală a sancțiunilor contravenționale aplicate fiind de 9.840 de lei.

Totodată, a fost confiscată cantitatea de 142,8 metri cubi de material lemnos, în valoare de 67.365, 84 de lei.

Foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

1 august 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 minute

în

1 august 2026

De

1 august 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează sâmbătă, 1 august 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul […]

Citește mai mult

Curier Județean

Zeci de persoane și mașini verificate de polițiștii și jandarmii din Alba: Amenzi de peste 7.000 de lei și două permise de conducere reținute

Ioana Oprean

Publicat

acum 24 de minute

în

1 august 2026

De

Zeci de persoane și mașini verificate de polițiștii și jandarmii din Alba: Amenzi de peste 7.000 de lei și două permise de conducere reținute Zeci de persoane și mașini au fost verificate de polițiștii și jandarmii din Alba. Au fost aplicate amenzi de peste 7.000 de lei și două permise de conducere au fost reținute. […]

Citește mai mult

Curier Județean

Accident la Cenade: Un localnic ,,beat mangă” s-a urcat la volanul tractor neînmatriculat, a pierdut controlul și a intrat într-un alt tractor parcat. Bărbatul nu avea nici permis de conducere

Ioana Oprean

Publicat

acum 54 de minute

în

1 august 2026

De

Accident la Cenade: Un localnic ,,beat mangă” s-a urcat la volanul tractor neînmatriculat, a pierdut controlul și a intrat într-un alt tractor parcat. Bărbatul nu avea nici permis de conducere Un accident rutier a avut loc vineri noapte, la Cenade. Un localnic ,,beat mangă” s-a urcat fără permis la volanul unui tractor neînmatriculat, a pierdut […]

Citește mai mult