CIL Blaj, schimbări masive în efectiv, înaintea celui de-al treilea sezon în eșalonul terț | Pe lista plecărilor, Istrate, Csiki, Cîrstean, R. Popa și Said
CIL Blaj, schimbări masive în efectiv, înaintea celui de-al treilea sezon în eșalonul terț | Pe lista plecărilor nume precum Istrate, Csiki, Cîrstean, R. Popa și Said
Divizionara terță CIL Blaj trece printr-un proces masiv de schimbare înaintea celui de-al treilea sezon consecutiv tot sub comanda antrenorului Daniel Tătar (care recent și-a luat licența B UEFA).
Citește și: CIL Blaj, victorie clară, 4-1, în Campionatul Under 17 județean | Finala, cu CSȘ Brașovia, cu trofeul pe masă
Formația din „Mica Romă” are reunirea fixată pe 13 iulie, cu pregătirea pe plan local, iar între jocurile de verificare sunt Sporting Cluj, CSU Alba Iulia sau Inter Sibiu. Sunt certe despărțirile de Istrate, Csiki, Cîrstean, Said, R. Popa, iar Mensah, Bejan și Ntim au revenit la Hermannstadt, după împrumuturi. Nu este clar dacă vor mai continua V. Boldea (în probe la echipe din eșaloane superioare), Tineiu sau Maghiari.
Gruparea blăjeană a terminat sezonul trecut pe locul 5 în play-out-ul Seriei 7, dar merită apreciat faptul că are în efectiv 8 jucători localnici, crescuți de CSȘ Blaj, nume precum Frățilă, Roșca, Drăgan, Lungar, Micu-Cristea, D. Cristea, Răhăian sau Ciumaș. (
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), victorie în minimum de seturi în turneul WTA 125 de la Brescia
Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), victorie în minimum de seturi în turneul WTA 125 de la Brescia Albaiulianca Miriam Bulgaru a obținut prima victorie după 6 luni, învingând-o pe Danka Kovinic din Muntenegru cu 6-4, 6-3, marți, 16 iunie 2026, în turul inaugural al turneului WTA 125 de la Brescia (Italia), competiție cu premii […]
CS Universitar se mută… la Alba Iulia, de la „Pielarul” Sebeș! Sebaș a plecat la Metalurgistul Cugir
CS Universitar se mută… la Alba Iulia, de la „Pielarul” Sebeș! Marius Sebaș a plecat la Metalurgistul Cugir CS Universitar Alba Iulia a încheiat al patrulea sezon succesiv pe a treia scenă fotbalistică pe poziția a patra în play-out-ul Seriei 7 din Liga 3. Citește și: FOTO: CSU Alba Iulia a promovat în Liga […]
ACS Karate Forever Alba Iulia, salbă de medalii la Campionatul Național de karate Wado-Kai
ACS Karate Forever Alba Iulia, salbă de medalii la Campionatul Național de karate Wado-Kai | Rezultate excelente ale sportivilor din Cetatea Marii Uniri Reprezentanții ACS Karate Forever Alba Iulia au cucerit o salbă de medalii la Campionatul Național de karate Wado-Kai, disputat în comuna Polovraci (județul Gorj) și organizat de Federația Română de Arte Marțiale-Departamentul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
AUR, un NU categoric pentru Guvernul Veștea. Petrișor Peiu: „Nu există nicio opțiune să-l votăm”
AUR, un NU categoric pentru Guvernul Veștea. Petrișor Peiu: „Nu există nicio opțiune să-l votăm” Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu,...
FOTO | 50 de membri ai Sindicatului UST FSE „SPIRU HARET” Alba, la marele miting al profesorilor de la București. Protest împotriva noii Legi a salarizării și a efectelor Legii nr. 141: „Răbdarea noastră a ajuns la limită”
50 de membri ai Sindicatului UST FSE „SPIRU HARET” Alba, la marele miting al profesorilor de la București. Protest împotriva...
Știrea Zilei
Directorul Fabricii de Arme Cugir, despre neplata salariilor și greva spontană: „Nu am avut disponibilitățile bănești să le plătim, în ciuda eforturilor făcute și la nivelul Guvernului”
Directorul Fabricii de Arme Cugir, despre neplata salariilor și greva spontană: „Nu am avut disponibilitățile bănești să le plătim, în...
GREVĂ spontană la Fabrica de Arme Cugir. Angajații au oprit lucrul deoarece nu și-au primit banii: ,,Cardurile nu au fost încărcate”
Grevă spontană la Fabrica de Arme Cugir. Angajații au oprit lucrul deoarece nu și-au primit banii: ,,Cardurile nu au fost...
Curier Județean
17 iunie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ...
Tânăr din Alba Iulia, REȚINUT de polițiști: Va sta după gratii aproape 4 ani pentru șantaj și furt calificat
Tânăr din Alba Iulia, REȚINUT de polițiști: Va sta după gratii aproape 4 ani pentru șantaj și furt calificat Un...
Politică Administrație
FOTO | Proiect de peste 5 milioane de lei pentru reabilitarea completă a Parcului Municipal din Aiud: Contractul de finanțare a fost semnat
Proiect de peste 5 milioane de lei pentru reabilitarea completă a Parcului Municipal din Aiud: Contractul de finanțare a fost...
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II, în cadrul Compartimentului Administrare Baze sportive din cadrul Serviciului Economic, Investiții. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II, în cadrul Compartimentului Administrare...
Opinii Comentarii
CTC TOOLS inaugurează noua locație din Alba Iulia și găzduiește Milwaukee Red Solution Tour 26 (P)
CTC TOOLS inaugurează noua locație din Alba Iulia și găzduiește Milwaukee Red Solution Tour 26 (P) CTC TOOLS, distribuitor autorizat...
Sistemul public de pensii în 2026: ajutor de deces mai mare și noi valori pentru contribuții
Sistemul public de pensii în 2026: ajutor de deces mai mare, valoarea punctului de referință la pensie, baza minimă pentru...