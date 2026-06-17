Sport

CIL Blaj, schimbări masive în efectiv, înaintea celui de-al treilea sezon în eșalonul terț | Pe lista plecărilor, Istrate, Csiki, Cîrstean, R. Popa și Said

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

De

CIL Blaj, schimbări masive în efectiv, înaintea celui de-al treilea sezon în eșalonul terț | Pe lista plecărilor nume precum Istrate, Csiki, Cîrstean, R. Popa și Said

Divizionara terță CIL Blaj trece printr-un proces masiv de schimbare înaintea celui de-al treilea sezon consecutiv tot sub comanda antrenorului Daniel Tătar (care recent și-a luat licența B UEFA).

Citește și: CIL Blaj, victorie clară, 4-1, în Campionatul Under 17 județean | Finala, cu CSȘ Brașovia, cu trofeul pe masă

Formația din „Mica Romă” are reunirea fixată pe 13 iulie, cu pregătirea pe plan local, iar între jocurile de verificare sunt Sporting Cluj, CSU Alba Iulia sau Inter Sibiu. Sunt certe despărțirile de Istrate, Csiki, Cîrstean, Said, R. Popa, iar Mensah, Bejan și Ntim au revenit la Hermannstadt, după împrumuturi. Nu este clar dacă vor mai continua V. Boldea (în probe la echipe din eșaloane superioare), Tineiu sau Maghiari.

Gruparea blăjeană a terminat sezonul trecut pe locul 5 în play-out-ul Seriei 7, dar merită apreciat faptul că are în efectiv 8 jucători localnici, crescuți de CSȘ Blaj, nume precum Frățilă, Roșca, Drăgan, Lungar, Micu-Cristea, D. Cristea, Răhăian sau Ciumaș. (

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), victorie în minimum de seturi în turneul WTA 125 de la Brescia

Ioana Oprean

Publicat

acum 11 minute

în

17 iunie 2026

De

Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), victorie în minimum de seturi în turneul WTA 125 de la Brescia Albaiulianca Miriam Bulgaru a obținut prima victorie după 6 luni, învingând-o pe Danka Kovinic din Muntenegru cu 6-4, 6-3, marți, 16 iunie 2026, în turul inaugural al turneului WTA 125 de la Brescia (Italia), competiție cu premii […]

Citește mai mult

Sport

CS Universitar se mută… la Alba Iulia, de la „Pielarul” Sebeș! Sebaș a plecat la Metalurgistul Cugir

Dan HENEGAR

Publicat

acum 27 de minute

în

17 iunie 2026

De

CS Universitar se mută… la Alba Iulia, de la „Pielarul” Sebeș! Marius Sebaș a plecat la Metalurgistul Cugir   CS Universitar Alba Iulia a încheiat al patrulea sezon succesiv pe a treia scenă fotbalistică pe poziția a patra în play-out-ul Seriei 7 din Liga 3. Citește și: FOTO: CSU Alba Iulia a promovat în Liga […]

Citește mai mult

Sport

ACS Karate Forever Alba Iulia, salbă de medalii la Campionatul Național de karate Wado-Kai

Dan HENEGAR

Publicat

acum 3 ore

în

17 iunie 2026

De

ACS Karate Forever Alba Iulia, salbă de medalii la Campionatul Național de karate Wado-Kai | Rezultate excelente ale sportivilor din Cetatea Marii Uniri Reprezentanții ACS Karate Forever Alba Iulia au cucerit o salbă de medalii la Campionatul Național de karate Wado-Kai, disputat în comuna Polovraci (județul Gorj) și organizat de Federația Română de Arte Marțiale-Departamentul […]

Citește mai mult