CIL Blaj, schimbări masive în efectiv, înaintea celui de-al treilea sezon în eșalonul terț | Pe lista plecărilor, Istrate, Csiki, Cîrstean, R. Popa și Said

CIL Blaj, schimbări masive în efectiv, înaintea celui de-al treilea sezon în eșalonul terț | Pe lista plecărilor nume precum Istrate, Csiki, Cîrstean, R. Popa și Said

Divizionara terță CIL Blaj trece printr-un proces masiv de schimbare înaintea celui de-al treilea sezon consecutiv tot sub comanda antrenorului Daniel Tătar (care recent și-a luat licența B UEFA).

Formația din „Mica Romă” are reunirea fixată pe 13 iulie, cu pregătirea pe plan local, iar între jocurile de verificare sunt Sporting Cluj, CSU Alba Iulia sau Inter Sibiu. Sunt certe despărțirile de Istrate, Csiki, Cîrstean, Said, R. Popa, iar Mensah, Bejan și Ntim au revenit la Hermannstadt, după împrumuturi. Nu este clar dacă vor mai continua V. Boldea (în probe la echipe din eșaloane superioare), Tineiu sau Maghiari.

Gruparea blăjeană a terminat sezonul trecut pe locul 5 în play-out-ul Seriei 7, dar merită apreciat faptul că are în efectiv 8 jucători localnici, crescuți de CSȘ Blaj, nume precum Frățilă, Roșca, Drăgan, Lungar, Micu-Cristea, D. Cristea, Răhăian sau Ciumaș. (

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