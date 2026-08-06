6 august 2026: Dezlegare la pește în Postul Adormirii Maicii Domnului. Ce sărbătoare este prăznuită în această zi

6 august 2026 este zi de dezlegare la pește pentru credincioșii ortodocși care țin Postul Adormirii Maicii Domnului. Data coincide cu una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox: Schimbarea la Față a Domnului, praznic împărătesc prăznuit în fiecare an pe 6 august.

În 2026, Postul Adormirii Maicii Domnului a început pe 31 iulie 2026 și se încheie pe 14 august 2026, în ajunul praznicului Adormirii Maicii Domnului, sărbătorit pe 15 august. Calendarul ortodox prevede în acest post o singură zi de dezlegare la pește, cea de 6 august 2026, de sărbătoarea Schimbării la Față.

Schimbarea la Față a Domnului, sărbătorită pe 6 august

Schimbarea la Față, cunoscută în tradiția populară și sub denumirile de Obrejenie sau Pobrejenie, amintește de momentul în care Iisus Hristos S-a schimbat la față pe Muntele Tabor, înaintea apostolilor Petru, Iacov și Ioan.

Potrivit relatării biblice, chipul lui Iisus a strălucit ca soarele, iar hainele Sale s-au făcut albe ca lumina. În timpul acestui moment, apostolilor li s-au arătat Moise și Ilie, iar din cer s-a auzit glasul Tatălui. Sărbătoarea este unul dintre cele 12 praznice împărătești ale Bisericii Ortodoxe.

Ce înseamnă dezlegarea la pește

Dezlegarea la pește reprezintă o ușurare a rânduielii postului. În această zi, credincioșii care țin postul pot consuma pește, precum și ulei și vin, potrivit calendarului bisericesc.

Prin urmare, meniul de post poate include în 6 august preparate pe bază de pește, alături de legume, orez, cartofi sau alte alimente de post. Dezlegarea nu înseamnă însă încheierea postului: după această zi, rânduiala postului continuă până la 14 august inclusiv.

Singura zi cu dezlegare la pește din Postul Sfintei Marii

Pentru anul 2026, calendarul indică o singură zi cu dezlegare la pește în Postul Adormirii Maicii Domnului: 6 august. Alegerea acestei date este legată de importanța Schimbării la Față a Domnului, sărbătoare care are o poziție aparte în calendarul ortodox.

Postul Adormirii Maicii Domnului este unul dintre posturile importante de peste an și pregătește credincioșii pentru praznicul din 15 august. În 2026, începutul postului a fost stabilit pe 31 iulie, cu o zi mai devreme decât în anii în care data obișnuită de începere este 1 august.

Tradiții de Schimbarea la Față

În tradiția românească, 6 august este asociată și cu sfințirea roadelor. În anumite zone, credincioșii duc la biserică struguri și alte fructe pentru a fi binecuvântate și apoi împărțite. Sărbătoarea este legată astfel nu doar de semnificația sa religioasă, ci și de tradiții populare păstrate de-a lungul timpului.

Așadar, joi, 6 august 2026, credincioșii ortodocși aflați în Postul Adormirii Maicii Domnului au dezlegare la pește. Este, totodată, ziua în care Biserica prăznuiește Schimbarea la Față a Domnului, unul dintre marile praznice ale anului bisericesc.

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