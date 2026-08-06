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6-7 august 2026 | Cod Galben de inundații în Alba și alte județe: Anunțul de ultimă oră al hidrologilor

Ioana Oprean

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Cod Galben de inundații în Alba și alte județe: Anunțul de ultimă oră al hidrologilor

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, joi, 6 august 2026 o atenționare Cod galben de inundații, valabilă până vineri dimineața în zece bazine hidrografice, fiind vizate și cursuri de apă din județul Alba.

Potrivit hidrologilor, în intervalul 6 august, ora 12:00 – 7 august, ora 9:00, având în vedere situația hidrometeorologică actuală și prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, ca urmare a precipitațiilor prognozate și a propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide, creșteri de debite și de niveluri, cu posibile depășiri ale Cotelor de atenție, pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, Iza – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, Lăpuș – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Maramureș), Someșul Mare – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Bistrița-Năsăud), Someșul Mic – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Bihor și Cluj), Mureș – bazin amonte S.H. Glodeni și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Glodeni – amonte confluență cu râul Târnava (județele: Harghita, Mureș, Bistrița-Năsăud, Alba și Cluj), Târnava Mică – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Harghita, Mureș și Alba) și Târnava Mare – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Harghita, Mureș, Brașov, Sibiu și Alba).

Fenomene hidrologice similare sunt prognozate și pe următoarele cursuri de apă: Jiu – bazin amonte S.H. Sadu și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sadu – amonte confluență cu râul Gilort (județele: Hunedoara și Gorj), Gilort – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Gorj), Motru – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Gorj și Mehedinți), Olt – bazin amonte S.H. Micfalău și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Micfalău (județele: Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, Vâlcea, Argeș, Gorj, Olt și Dolj), Argeș – bazin superior, Dâmbovița – bazin superior (județele: Argeș și Dâmbovița), Ialomița – bazin amonte S.H. Moroeni și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Moroeni – amonte S.H. Băleni, Cricovul Dulce (județele: Dâmbovița și Prahova), Prahova – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Prahova și Ialomița), Trotuș – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Harghita, Bacău, Neamț, Covasna și Vrancea), Bistrița – bazin amonte S.H. Cârlibaba și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Cârlibaba (județele: Suceava, Harghita, Neamț și Bacău), Moldova – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Suceava și Neamț), Suceava – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Suceava) și Jijia – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Botoșani și Iași).

INHGA menționează că viituri rapide se pot produce cu probabilitate și intensitate mai mare pe unele râuri mici din județele Dâmbovița, Prahova, Suceava și Neamț.

sursa: Agerpres

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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