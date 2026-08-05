Foto | Investiție de 28 de milioane de euro la Alba Iulia: Sistem de stocare a energiei în baterii, la Bărăbanț

Investiție de 28 de milioane de euro la Alba Iulia: Sistem de stocare a energiei în baterii, la Bărăbanț

Un nou proiect energetic de anvergură intră în procedura de reglementare la Alba Iulia. Vienna Energy Forta Naturala SRL propune construirea unui sistem de stocare a energiei în baterii, cu o putere instalată de 28 MW și o capacitate de stocare de 112 MWh, în extravilanul municipiului Alba Iulia, în zona Bărăbanț.

Investiția este estimată la aproximativ 28 de milioane de euro.

A fost depusă documentația privind solicitarea de emitere a acordului de mediu pentru obiectivul „Construire sistem de stocare a energiei în baterii (BESS) Bărăbanț, cablu electric, fibră optică și racordare la rețeaua electrică de distribuție”.

Potrivit memoriului de prezentare întocmit în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, titularul investiției este Vienna Energy Forta Naturala SRL, cu sediul în București, proiectul fiind propus în municipiul Alba Iulia, județul Alba. Documentația a fost înaintată Agenției pentru Protecția Mediului Alba, care a emis Decizia etapei de evaluare inițială nr. 7230 din 20 iulie 2026.

28 MW putere și 112 MWh capacitate de stocare

Miza proiectului este construirea unei instalații BESS – Battery Energy Storage System – capabile să stocheze energie electrică și să o gestioneze în relație cu rețeaua.

Sistemul este proiectat cu o putere instalată de 28 MW și o capacitate de stocare de 112 MWh. Instalația va fi alcătuită din containere cu baterii, invertoare și posturi de transformare, alături de sisteme de control, monitorizare și protecție.

Documentația menționează între componentele principale grupuri de baterii Li-ion, sisteme AC/DC, sisteme de ventilație și răcire, invertoare on-grid, sistem de management al energiei, UPS pentru alimentarea de rezervă, stație de transformare, cabluri electrice și de comunicații, precum și sisteme de împământare și racorduri electrice. Instalațiile urmează să funcționeze automat și în paralel cu rețeaua electrică de distribuție.

Un element important este legătura proiectului cu infrastructura energetică existentă. Memoriul precizează că ansamblul convertizor-transformator va asigura conexiunea sistemului de stocare BESS Bărăbanț cu CEF Bărăbanț și cu sistemul energetic național.

Investiție de circa 28 de milioane de euro

Valoarea estimată a investiției se ridică la aproximativ 28 de milioane de euro. Conform documentației, perioada de implementare este estimată la aproximativ 18 luni, momentul efectiv al demarării proiectului urmând să fie stabilit după parcurgerea etapelor de reglementare.

Sistemele de stocare și ansamblele invertor-transformator sunt prevăzute pe CF 99125 și CF 101334 Alba Iulia, pe o suprafață de aproximativ 5.400 de metri pătrați. Racordarea la rețeaua electrică de distribuție este prevăzută printr-un traseu de cablu electric subteran cu o lungime de aproximativ 150 de metri, pe teritoriul municipiului Alba Iulia.

Pentru cablul electric de 20 kV este prevăzută realizarea unui șanț cu lățimea de aproximativ 0,6 metri. Documentația descrie inclusiv soluții de subtraversare a drumurilor prin foraj orizontal dirijat, astfel încât infrastructura rutieră să fie afectată cât mai puțin.

Teren în extravilan, la Bărăbanț

Amplasamentul este situat în extravilanul municipiului Alba Iulia, iar documentația îl descrie drept teren cu categoria de folosință curți-construcții, aflat în proprietatea privată a titularului proiectului în baza unui contract de superficie. Conform memoriului, terenul este liber de sarcini.

Accesul la parcelă este prevăzut prin Strada Pietrari și drumuri existente de exploatație și vicinale. Pentru lucrările de construcție sunt avute în vedere măsuri pentru limitarea tasării solului, inclusiv utilizarea unor mijloace de transport cu presiune redusă asupra terenului.

Pe amplasament nu sunt identificate construcții care să necesite demolare sau relocare, astfel că proiectul nu presupune lucrări de demolare.

Memoriul de prezentare susține că, în etapa de funcționare, proiectul nu necesită alimentare cu apă și nu generează ape uzate. Apele pluviale sunt prevăzute a fi colectate gravitațional prin rigole perimetrale înierbate.

În ceea ce privește zgomotul și vibrațiile, în documentație se argumentează că instalația de stocare prin baterii nu include utilaje, agregate sau motoare în mișcare, estimând astfel un impact nesemnificativ în perioada de exploatare. Pentru perioada de construcție sunt avute în vedere măsuri tehnice și procedurale de limitare a zgomotului și de menținere a utilajelor în parametri normali de funcționare.

În memoriu se afirmă, de asemenea, că în etapa de funcționare nu sunt prevăzute emisii de pulberi, ape uzate sau mirosuri provenite de la instalația BESS. În evaluarea prezentată, impactul asupra solului, subsolului și apei este considerat redus, iar proiectul este apreciat ca neavând un impact direct asupra factorului de mediu apă.

La 16 kilometri de o arie Natura 2000

Un capitol distinct al documentației privește biodiversitatea și ariile naturale protejate. Amplasamentul este indicat la aproximativ 16 kilometri de situl Natura 2000 ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi – Vințu. În memoriu se apreciază că perimetrul vizat nu prezintă elemente de biodiversitate cu valoare aparte și că lucrările nu ar urma să afecteze habitate sau specii de interes conservativ.

În același timp, documentația consemnează existența, la nivelul amplasamentului, a unui element de patrimoniu arheologic: Necropola romană de la Bărăbanț – „Tabla Grofului”, identificată în Repertoriul Arheologic Național și în Lista monumentelor istorice cu codul RAN 1035.02.01, respectiv cod LMI AB-I-s-B-00013.

Ce deșeuri sunt estimate în perioada de construcție

Potrivit documentației, în timpul execuției vor rezulta, între altele, deșeuri biodegradabile, ambalaje, metale feroase și neferoase, lemn și cabluri.

Estimările preliminare din memoriu indică aproximativ 1 tonă de deșeuri din ambalaje, circa 1 tonă de deșeuri metalice, aproximativ 1 tonă de lemn și circa 0,5 tone de cabluri, la care se adaugă aproximativ 0,5 mc de deșeuri biodegradabile pentru etapa de construcție. Documentația prevede colectarea separată și predarea către operatori specializați sau autorizați, în funcție de categoria deșeului.

În perioada de exploatare, fluxul de deșeuri este estimat ca fiind mai redus și relativ constant, iar deșeurile rezultate din operațiuni de întreținere, revizii și activități administrative urmează să fie colectate selectiv și predate operatorilor autorizați.

Investiția ar urma să funcționeze pe termen nelimitat

Planul de execuție din documentație prevede 18 luni pentru faza de construcție, în timp ce exploatarea este indicată ca fiind nelimitată în timp. La finalizarea lucrărilor sunt prevăzute măsuri de refacere a zonelor afectate și inițierea succesiunii naturale a vegetației.

Titularul a analizat și alternativa „zero”, adică situația în care proiectul nu ar fi realizat. Memoriul indică printre efectele acestei variante pierderea oportunității de valorificare a energiei alternative, a investiției și a unor oportunități de creare de locuri de muncă.

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