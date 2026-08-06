Curier Județean

Economii serioase la energie într-un oraș din Alba: iluminatul public, restrâns

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

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Economii serioase la energie într-un oraș din Alba: iluminatul public, restrâns

În contextul necesității reducerii consumului de energie și al utilizării responsabile a resurselor, Primăria Municipiului Aiud a hotărât să aplice mai multe măsuri.

Concret, iluminatul stradal va fi oprit la ora 05:00.

Iluminatul stradal va fi oprit integral pe strada Herja și parțial pe străzile Tudor Vladimirescu și Ostașilor, urmând să fie scoase din funcțiune peste 100 de lămpi de iluminat public.

Iluminatul arhitectural al clădirilor publice va fi oprit.

În instituțiile publice vor fi opriți toți consumatorii de energie electrică după încheierea programului de lucru. Aceste măsuri au ca scop reducerea consumului și a cheltuielilor cu energia electrică, fără a pune în pericol siguranța cetățenilor sau funcționarea serviciilor publice esențiale.

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