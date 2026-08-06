Comunicat de presă – 6 august 2026: Finalizarea proiectului cu titlul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Şcolii Gimnaziale Ştefan cel Mare Cetatea de Baltă”

Comuna CETATEA DE BALTĂ anunță finalizarea proiectului cu titlul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Şcolii Gimnaziale „Ştefan cel Mare” Cetatea de Baltă” cod F-PNRR-Dotari-2023-6195, Investiția parte din PNRR Componenta C15: Educație Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior

Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ

Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare

Implementat de Comuna CETATEA DE BALTĂ, judetul ALBA, conform contractului de finanțare nr. 1017DOT/8.08.2023, finanțat prin Planul National pentru Redresare si Rezilienta al Romaniei in cadrul componentei 15 – Educație Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior

Proiectul s-a derulat pe perioada cuprinsa intre 10.08.2023 si 30.06.2026

Obiectivul proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Şcolii Gimnaziale “Ştefan cel Mare” Cetatea de Baltă” a fost realizat și toți indicatorii îndepliniți.

Valoarea totală a finanțării nerambursabile: 946.888,25 lei, la care s-a adăugat TVA în valoare de 179.908,77 lei.

Persoană de contact:

Secretar General al comunei

ANDREEA-CRISTINA LAZĂR-PĂCURAR

0741073500/ 0258886128

„Apel de proiecte gestionat de Ministerul Educaţiei finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României și din fonduri naționale”

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