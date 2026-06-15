CIL Blaj, victorie clară, 4-1, în Campionatul Under 17 județean | Finala, cu CSȘ Brașovia, cu trofeul pe masă
CIL Blaj, victorie clară, 4-1, în Campionatul Under 17 județean | Finala, cu CSȘ Brașovia, cu trofeul pe masă, în 21 iunie
CIL Blaj, campioana Albei, s-a impus clar, 4-1 (2-1), pe Stadionul „CSȘ Blaj”, în confruntarea cu Academia de Fotbal și Tenis Măgura Sibiu, din etapa regională a Campionatului Under 17 județean.
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Grație acestui succes, formația din „Mica Romă” a câștigat Grupa 1 a Regiunii 4 Centru. Sibienii au punctat primii prin Daniel Iordan (26), însă „galben-albaștrii” au revenit rapid și au punctat în 4 rânduri prin Sebastian Rotaru (27), Rareș Micu-Cristea – dublă (45+2, 76), Dragoș Cristea (58), ultimii doi marcatori având meciuri în Liga 3.
Duminică, 21 iunie, acasă, va fi finala regiunii, cu CSȘ Brașovia (5-2 cu Mureșul Luduș, 2-1 cu CSȘ Odorheiu Secuiesc), învingătoarea din Grupa 2, când se va juca cu trofeul pe masă
Echipa din „Mica Romă” a câștigat întrecerea județeană, fiind urmată în ierarhie de Școala de Fotbal Valea Frumoasei și Olimpia Aiud. câștigătoarele grupelor vor juca finala regiunii, iar învingătoarea va primi trofeul de câștigător pentru regiunea respectivă. CIL Blaj: Răzvan Păcurar – Edgar Gabor, Sebastian Rotaru, Rareș Micu-Cristea, Tudor Popa, Alin Răhăian, Dragoș Cristea, George Simu, Andrei Popa, Răzvan Dragomir, Radu Mezei; rezerve Alexandru Ciufudean, Paul Gligor, Richard Szekeli, Mihai Coman, Bogdan Oancea, Dragoș Lozonschi. Antrenor Alin Hancăș și Olimpiu Cucerzan.
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