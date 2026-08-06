Curier Județean

Accident rutier la Alba Iulia: Impact între trei autoturisme pe strada Tudor Vladimirescu. O persoană, asistată medical

Bogdan Ilea

Publicat

acum 30 de minute

în

De

Accident rutier la Alba Iulia: Impact între trei autoturisme pe strada Tudor Vladimirescu. O persoană, asistată medical

Un accident rutier a avut loc astăzi, 6 august 2026, pe bulevardul Tudor Vladimirescu, în zona Liceului Tehnologic Dorin Pavel. Trei autoturisme au fost implicate în evenimentul rutier.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea masurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în mun. Alba Iulia, bld. Tudor Vladimirescu, liceul Dorin Pavel.

În accident sunt 3 auto implicate, fara persoane incarcerate. 

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă,  1 echipaj de prim ajutor si 1 ambulanță SAJ.

UPDATE ISU Alba:

Ca urmare a accidentului, 1 persoană necesită îngrijiri medicale la locul producerii accidentului.

FOTO: Arhivă (Rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Foto | Iluminatul public din Sebeș – consum redus de energie, siguranță menținută

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 minute

în

6 august 2026

De

Iluminatul public din Sebeș – consum redus de energie, siguranță menținută Primăria Municipiului Sebeș informează cetățenii că sistemul de iluminat public funcționează după un program automatizat de telegestiune, menit să reducă consumul de energie și să utilizeze mai eficient resursele, fără a afecta siguranța participanților la trafic și a pietonilor. Pe timpul nopții, iluminatul public […]

Citește mai mult

Curier Județean

Economii serioase la energie într-un oraș din Alba: iluminatul public, restrâns

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

6 august 2026

De

Economii serioase la energie într-un oraș din Alba: iluminatul public, restrâns În contextul necesității reducerii consumului de energie și al utilizării responsabile a resurselor, Primăria Municipiului Aiud a hotărât să aplice mai multe măsuri. Concret, iluminatul stradal va fi oprit la ora 05:00. Iluminatul stradal va fi oprit integral pe strada Herja și parțial pe […]

Citește mai mult

Curier Județean

Accident pe DJ 107 M: Un tânăr de 21 de ani, ,,beat mangă”, a pierdut controlul asupra mașinii și a intrat într-un stâlp de lemn și în gardul unei case

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

6 august 2026

De

Accident pe DJ 107 M: Un tânăr de 21 de ani, ,,beat mangă”, a pierdut controlul asupra mașinii și a intrat într-un stâlp de lemn și în gardul unei case Un accident rutier a avut loc miercuri după-masa pe DJ 107 M. Un tânăr de 21 de ani, ,,beat mangă”, a pierdut controlul asupra mașinii […]

Citește mai mult