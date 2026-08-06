Accident rutier la Alba Iulia: Impact între trei autoturisme pe strada Tudor Vladimirescu. O persoană, asistată medical

Un accident rutier a avut loc astăzi, 6 august 2026, pe bulevardul Tudor Vladimirescu, în zona Liceului Tehnologic Dorin Pavel. Trei autoturisme au fost implicate în evenimentul rutier.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea masurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în mun. Alba Iulia, bld. Tudor Vladimirescu, liceul Dorin Pavel.

În accident sunt 3 auto implicate, fara persoane incarcerate.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj de prim ajutor si 1 ambulanță SAJ.

UPDATE ISU Alba:

Ca urmare a accidentului, 1 persoană necesită îngrijiri medicale la locul producerii accidentului.

FOTO: Arhivă (Rol ilustrativ)

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