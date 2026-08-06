Foto | Tulnicăresele din Țara Moților, Golden Award la Balkan Folk Fest 2026: „Mergem mai departe cu aceeași dragoste pentru folclor”
Tulnicăresele din Țara Moților, Golden Award la Balkan Folk Fest 2026: „Mergem mai departe cu aceeași dragoste pentru folclor”
Tradiția din Apuseni a fost reprezentată pe scena internațională a Balkan Folk Fest 2026, unde Tulnicăresele din Țara Moților au dus mai departe una dintre expresiile autentice ale patrimoniului cultural moțesc.
Participarea a reprezentat o ocazie de a prezenta publicului internațional elemente ale tradiției românești și ale identității culturale din Țara Moților, prin sunetul tulnicului, portul tradițional și repertoriul folcloric specific zonei.
Prezența României la festival a fost răsplătită cu Golden Award, distincție care marchează participarea Tulnicăreselor la ediția din 2026 a evenimentului.
Pentru Tulnicărese, această recunoaștere înseamnă, în primul rând, continuitate. Tulnicul și tradițiile asociate acestuia fac parte din identitatea culturală a comunităților din Apuseni, iar păstrarea și promovarea lor presupun implicare și transmitere către generațiile următoare.
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