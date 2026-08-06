Ştirea zilei

Foto | Tulnicăresele din Țara Moților, Golden Award la Balkan Folk Fest 2026: „Mergem mai departe cu aceeași dragoste pentru folclor”

Ioana Oprean

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Tulnicăresele din Țara Moților, Golden Award la Balkan Folk Fest 2026: „Mergem mai departe cu aceeași dragoste pentru folclor”

Tradiția din Apuseni a fost reprezentată pe scena internațională a Balkan Folk Fest 2026, unde Tulnicăresele din Țara Moților au dus mai departe una dintre expresiile autentice ale patrimoniului cultural moțesc.

Participarea a reprezentat o ocazie de a prezenta publicului internațional elemente ale tradiției românești și ale identității culturale din Țara Moților, prin sunetul tulnicului, portul tradițional și repertoriul folcloric specific zonei.

Prezența României la festival a fost răsplătită cu Golden Award, distincție care marchează participarea Tulnicăreselor la ediția din 2026 a evenimentului.

Pentru Tulnicărese, această recunoaștere înseamnă, în primul rând, continuitate. Tulnicul și tradițiile asociate acestuia fac parte din identitatea culturală a comunităților din Apuseni, iar păstrarea și promovarea lor presupun implicare și transmitere către generațiile următoare.

„Am reprezentat România la Balkan Folk Fest 2026, cu bucuria de a împărtăși o parte din tradițiile și identitatea Țării Moților.
Mergem mai departe cu aceeași dragoste pentru folclor și cu dorința de a păstra și promova moștenirea pe care am primit-o”, este mesajul publicat pe pagina oficială de Facebook Tulnicăresele Moațele Din Apuseni.

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