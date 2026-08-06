Strategia pentru conservarea biodiversității, adoptată de Senat: Jalon din PNRR, care vizează un miliard de euro

Senatul a adoptat joi proiectul de lege privind Strategia Națională și Planul de acțiune pentru conservarea biodiversității 2026-2030, după ce documentul a fost modificat în Camera Deputaților și retrimis spre dezbatere primei Camere sesizate.

Strategia reprezintă un jalon din PNRR, cu o miză de un miliard de euro, potrivit Digi24.

Proiectul a fost adoptat cu 79 de voturi „pentru”, 30 „împotrivă” și 13 abțineri. Niciun senator prezent nu a refuzat să voteze.

Strategia a fost adoptată inițial marți de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, iar miercuri a trecut de Camera Deputaților, unde au fost introduse mai multe amendamente. Documentul a revenit apoi în Senat, pentru ca modificările adoptate de Camera decizională să fie supuse unei noi dezbateri, mai notează sursa citată.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunțat miercuri că proiectul trebuie să revină în plen deoarece au fost introduse amendamente suplimentare și este necesară respectarea principiului bicameralismului.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

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