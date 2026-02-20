CIL Blaj, remiză albă cu Sănătatea Cluj, în ultimul meci amical
CIL Blaj, remiză albă cu Sănătatea Cluj, în ultimul meci amical
CIL Blaj – Sănătatea Cluj, ultima verificare a celor două echipe din eșalonul terț, s-a încheiat cu o remiză albă, în confruntarea disputată pe Stadionul din Parcul „Avram Iancu”.
Citește și: Mercato discret pentru divizionarele terțe din Alba | Bursa transferurilor din iarnă realizate de CSM Unirea Alba Iulia, Metalurgistul Cugir, CIL Blaj și CSU Alba Iulia
Gruparea din „Mica Romă” a mai susținut teste de verificare cu Academica Târgu Mureș (6-1), CSU Alba Iulia (5-1), CSC Șelimbăr (2-2), Inter Sibiu (1-2, singurul insucces), Interstar Sibiu (4-1), AFC Agnita (8-0), toate pe teren propriu.
