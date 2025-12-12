CIL Blaj – Progresul Pecica 3-0 (2-0), în ultima rundă a anului în eșalonul terț | Blăjenii, victorie clară la despărțirea de suporteri
CIL Blaj – Progresul Pecica 3-0 (2-0), în ultima rundă a anului în eșalonul terț, Seria 7. Blăjenii, victorie clară la despărțirea de suporteri
CIL Blaj a terminat anul cu o victorie netă, scor 3-0 (2-0), în fața fanilor, în confruntarea cu Progresul Pecica, formație ce viza implicarea în lupta pentru play-off.
CIL Blaj – CSC Ghiroda și Giarmata Vii 2-1 (1-0) | Echipa din „Mica Romă", victorie prețioasă împotriva pretendentei la play-off
Succesul a fost conturat în prima repriză, când blăjenii au punctat în două rânduri, prin Istrate (3, din penalty, faultat Nai) și Macarie (27, șut de la 18 metri), între aceste reușite intercalându-se câteva intervenții bune ale portarului Păduraru, ce a evitat egalarea. Ex-uniristul Istrate (66) a realizat dubla cu un șut în colțul lung. Succes concludent pentru echipa din „Mica Romă”, al treilea joc la rând adjudecat pe teren propriu, după o prestație solidă, gazdele urcând pe poziția a opta din clasament.
