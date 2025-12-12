CIL Blaj – Progresul Pecica 3-0 (2-0), în ultima rundă a anului în eșalonul terț | Blăjenii, victorie clară la despărțirea de suporteri

CIL Blaj – Progresul Pecica 3-0 (2-0), în ultima rundă a anului în eșalonul terț, Seria 7. Blăjenii, victorie clară la despărțirea de suporteri

CIL Blaj a terminat anul cu o victorie netă, scor 3-0 (2-0), în fața fanilor, în confruntarea cu Progresul Pecica, formație ce viza implicarea în lupta pentru play-off.

Succesul a fost conturat în prima repriză, când blăjenii au punctat în două rânduri, prin Istrate (3, din penalty, faultat Nai) și Macarie (27, șut de la 18 metri), între aceste reușite intercalându-se câteva intervenții bune ale portarului Păduraru, ce a evitat egalarea. Ex-uniristul Istrate (66) a realizat dubla cu un șut în colțul lung. Succes concludent pentru echipa din „Mica Romă”, al treilea joc la rând adjudecat pe teren propriu, după o prestație solidă, gazdele urcând pe poziția a opta din clasament.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI