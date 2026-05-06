Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a exclus varianta unui Guvern cu premier AUR: „Trebuie să găsim rapid o soluție. Nu se învârte lumea în jurul unui singur om”

Bogdan Ilea

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, 6 mai, că partidul exclude posibilitatea unui guvern condus de un premier din zona AUR, subliniind că social-democrații își doresc formarea unei coaliții cu orientare pro-occidentală.

Întrebat despre scenariile posibile pentru formarea unei noi majorități parlamentare, în contextul unei eventuale moțiuni de cenzură, Grindeanu a afirmat că PSD analizează toate opțiunile, inclusiv posibilitatea de a merge în opoziție.

„Direcția pe care România mergea era proastă, acest lucru se vede în viața de zi cu zi a românilor. Noi am discutat în aceste săptămâni posibile scenarii ca rezultat al trecerii moțiunii de cenzură”, a declarat liderul social-democrat, într-un interviu pentru Euronews.

Acesta a adăugat că PSD nu exclude nici varianta intrării în opoziție. Întrebat direct despre acest scenariu, Sorin Grindeanu a răspuns tranșant: „Bineînțeles”.

Poate fi o coaliție cu partidele pro-occidentale sau poate rămâne în opoziție

În ceea ce privește posibilele formule de guvernare, Grindeanu a subliniat că PSD ia în calcul mai multe variante, de la conducerea guvernului până la opoziție, dar exclude categoric varianta unui Guvern PSD-UDMR, plus alte formațiuni.

„PSD este deschis și are toate variantele în față. Poate fi o coaliție cu partidele pro-occidentale sau poate rămâne în opoziție. Poate să existe varianta care să nu aibă în majoritate PSD sau să fie PSD parte a unei coaliții de guvernare. O coaliție care să cuprindă partidele pro-occidentale. Am exclus varianta ca PSD să fie parte a unui guvern minoritar. Nici varianta prin care PSD susține varianta unui guvern minoritar nu este una pe care să o putem accepta. Nu este un Guvern stabil. Varianta asta duce rapid pentru căutarea unei alte variante în toamnă”, a spus Grindeanu. 

Grindeanu a subliniat și necesitatea unei soluții rapide pentru stabilitatea politică: „Trebuie să găsim rapid o soluție. Nu se învârte lumea în jurul unui singur om”.

