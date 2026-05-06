Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a exclus varianta unui Guvern cu premier AUR: „Trebuie să găsim rapid o soluție. Nu se învârte lumea în jurul unui singur om”
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a exclus varianta unui Guvern cu premier AUR: „Trebuie să găsim rapid o soluție. Nu se învârte lumea în jurul unui singur om”
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, 6 mai, că partidul exclude posibilitatea unui guvern condus de un premier din zona AUR, subliniind că social-democrații își doresc formarea unei coaliții cu orientare pro-occidentală.
Întrebat despre scenariile posibile pentru formarea unei noi majorități parlamentare, în contextul unei eventuale moțiuni de cenzură, Grindeanu a afirmat că PSD analizează toate opțiunile, inclusiv posibilitatea de a merge în opoziție.
„Direcția pe care România mergea era proastă, acest lucru se vede în viața de zi cu zi a românilor. Noi am discutat în aceste săptămâni posibile scenarii ca rezultat al trecerii moțiunii de cenzură”, a declarat liderul social-democrat, într-un interviu pentru Euronews.
Acesta a adăugat că PSD nu exclude nici varianta intrării în opoziție. Întrebat direct despre acest scenariu, Sorin Grindeanu a răspuns tranșant: „Bineînțeles”.
Poate fi o coaliție cu partidele pro-occidentale sau poate rămâne în opoziție
În ceea ce privește posibilele formule de guvernare, Grindeanu a subliniat că PSD ia în calcul mai multe variante, de la conducerea guvernului până la opoziție, dar exclude categoric varianta unui Guvern PSD-UDMR, plus alte formațiuni.
„PSD este deschis și are toate variantele în față. Poate fi o coaliție cu partidele pro-occidentale sau poate rămâne în opoziție. Poate să existe varianta care să nu aibă în majoritate PSD sau să fie PSD parte a unei coaliții de guvernare. O coaliție care să cuprindă partidele pro-occidentale. Am exclus varianta ca PSD să fie parte a unui guvern minoritar. Nici varianta prin care PSD susține varianta unui guvern minoritar nu este una pe care să o putem accepta. Nu este un Guvern stabil. Varianta asta duce rapid pentru căutarea unei alte variante în toamnă”, a spus Grindeanu.
Grindeanu a subliniat și necesitatea unei soluții rapide pentru stabilitatea politică: „Trebuie să găsim rapid o soluție. Nu se învârte lumea în jurul unui singur om”.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Econimistul Radu Georgescu: ,,S-a deschis cutia Pandorei în România! Criza politică, bobârnacul care a spart animaliile economice. În următoarele luni vei vedea aproape zilnic știri ,,Șoc și groază” despre cursul euro”
Econimistul Radu Georgescu: ,,S-a deschis cutia Pandorei în România! Criza politică, bobârnacul care a spart animaliile economice. În următoarele luni vei vedea aproape zilnic știri ,,Șoc și groază” despre cursul euro” Economistul Radu Gerogescu a explicat într-o postare recentă în mediul online ce urmează în România, în plină criză politică. Acesta este de părere că […]
Viorica Dăncilă, premiată în cadrul Galei „Femei de Succes” 2026: Ce premiu a primit fostul premier al României
Viorica Dăncilă, premiată în cadrul Galei „Femei de Succes” 2026: Ce premiu a primit fostul premier al României Viorica Dăncilă, care a ocupat funcția de cel de-al 67-lea prim-ministru al României, în intervalul 29 ianuarie 2018 – 4 noiembrie 2019, a primit Premiul Publicului, în cadrul Galei Internaționale „Femei de Succes” 2026. Ea a scris, […]
VIDEO | IGSU: 10 ani de la lansarea programului „Salvator din pasiune” – un deceniu de voluntariat, implicare și solidaritate
IGSU: 10 ani de la lansarea programului „Salvator din pasiune” – un deceniu de voluntariat, implicare și solidaritate Astăzi se împlinesc 10 ani de la debutul programului național de voluntariat „Salvator din pasiune”, inițiat de Departamentul pentru Situații de Urgență prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, un proiect care a transformat dorința de implicare […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Econimistul Radu Georgescu: ,,S-a deschis cutia Pandorei în România! Criza politică, bobârnacul care a spart animaliile economice. În următoarele luni vei vedea aproape zilnic știri ,,Șoc și groază” despre cursul euro”
Econimistul Radu Georgescu: ,,S-a deschis cutia Pandorei în România! Criza politică, bobârnacul care a spart animaliile economice. În următoarele luni...
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a exclus varianta unui Guvern cu premier AUR: „Trebuie să găsim rapid o soluție. Nu se învârte lumea în jurul unui singur om”
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a exclus varianta unui Guvern cu premier AUR: „Trebuie să găsim rapid o soluție. Nu se...
Știrea Zilei
Noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia: Ce profil trebuie să aibă cei trei administratori. Anunț oficial
Noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia: Ce profil trebuie să aibă cei trei administratori. Anunț oficial Primăria Alba...
TRAGEDIE la Cugir: Bărbat găsit mort pe o bancă din oraș. Medicii nu au mai putut face nimic
TRAGEDIE la Cugir: Bărbat găsit mort pe o bancă din oraș. Medicii nu au mai putut face nimic Un bărbat...
Curier Județean
FOTO | Oportunități de carieră în cadrul Forțelor Terestre Române, prezentate elevilor Colegiului Militar din Alba Iulia: În prima linie, foști absolvenți, actuali ofițeri
Oportunități de carieră în cadrul Forțelor Terestre Române, prezentate elevilor Colegiului Militar din Alba Iulia: În prima linie, foști absolvenți,...
Un sector al unui drum județean din Alba urmează să fie consolidat și modernizat: A fost solicitat acord de mediu pentru proiect
Un sector al unui drum județean din Alba urmează să fie consolidat și modernizat: A fost solicitat acord de mediu...
Politică Administrație
Ce puteri mai are Ilie Bolojan și Guvernul interimar: Care este procedura de formare a unui nou Guvern și cum s-ar putea ajunge la alegeri anticipate
Ce puteri mai are Ilie Bolojan și Guvernul interimar: Care este procedura de formare a unui nou Guvern și cum...
Comunicat de presă | Investiții în zone recreative, infrastructură socială, educație și patrimoniu – proiecte ale PSD pentru Alba Iulia
Investiții în zone recreative, infrastructură socială, educație și patrimoniu – proiecte ale PSD pentru Alba Iulia Aleșii locali ai PSD...
Opinii Comentarii
5 mai | Ziua internațională a moașelor, marcată în peste 50 de țări
5 mai | Ziua internațională a moașelor, marcată în peste 50 de țări Ziua internaţională a moaşelor este celebrată la...
Dan Chindriș, ghid de turism: Previziuni și expectative pentru turismul local din Alba Iulia în 2026
Dan Chindriș, ghid de turism: Previziuni și expectative pentru turismul local din Alba Iulia în 2026 Suntem la începutul lunii...