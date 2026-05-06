TRAGEDIE la Cugir: Bărbat găsit mort pe o bancă din oraș. Medicii nu au mai putut face nimic

Un bărbat a fost găsit inconștient pe o bancă de pe strada Victoriei, din Cugir, astăzi, 5 mai 2026. Polițiștii din oraș au fost anunțați cu privire la acest eveniment prin SNUAU 112.

Din nefericire, salvatorii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru bărbatul de 48 de ani, din județul Prahova, decât să declare decesul acestuia.

Potrivit IPJ Alba, polițiștii din orașul Cugir au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Victoriei din oraș, pe o bancă, se află o persoană inconștientă.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că este vorba despre un bărbat, în vârstă de 48 de ani, din județul Prahova.

Din nefericire, echipajul medical prezent la fața locului a constatat decesul bărbatului.

Nu au fost identificate urme vizibile de violență pe corpul acestuia. Cercetarea la fața locului este în desfășurare.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă în vederea stabilirii împrejurărilor în care a survenit decesul, potrivit IPJ Alba.

