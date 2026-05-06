Un sector al unui drum județean din Alba urmează să fie consolidat și modernizat: A fost solicitat acord de mediu pentru proiect

Consiliul Județean Alba a solcitat acord de mediu pentru proiectul care vizează consolidarea și modernizarea unui sector din drumul județean DJ 107F Unirea (DJ 107D) – Războieni Cetate – Lunca Mureșului – limită cu județul Cluj.

Este vorba de un sector de 300 de metri, între kilometrii 7+100 și 7+400 de metri, situat în intravilanul localității Lunca Mureșului.

Valoarea totală a investiţiei este 8.880.756 de lei. Durata de realizare a investiției este de 6 luni.

Axul drumului va fi păstrat cât mai aproape de cel existent.

Îmbunătățirile ce vor fi aduse, prin proiectare, caracteristicilor geometrice în plan, vor consta în:

– asigurarea părții carosabile de 7 metri, asigurarea circulației pietonale cu un trotuar cu lățimea de 1,9 metri;

– introducerea șanțurilor de evacuare a apelor pluviale, a dreunului pentru apele de adâncime și a podețelor transversale,

– consolidarea zonei instabile.

