Un sector al unui drum județean din Alba urmează să fie consolidat și modernizat: A fost solicitat acord de mediu pentru proiect
Consiliul Județean Alba a solcitat acord de mediu pentru proiectul care vizează consolidarea și modernizarea unui sector din drumul județean DJ 107F Unirea (DJ 107D) – Războieni Cetate – Lunca Mureșului – limită cu județul Cluj.
Este vorba de un sector de 300 de metri, între kilometrii 7+100 și 7+400 de metri, situat în intravilanul localității Lunca Mureșului.
Valoarea totală a investiţiei este 8.880.756 de lei. Durata de realizare a investiției este de 6 luni.
Axul drumului va fi păstrat cât mai aproape de cel existent.
Îmbunătățirile ce vor fi aduse, prin proiectare, caracteristicilor geometrice în plan, vor consta în:
– asigurarea părții carosabile de 7 metri, asigurarea circulației pietonale cu un trotuar cu lățimea de 1,9 metri;
– introducerea șanțurilor de evacuare a apelor pluviale, a dreunului pentru apele de adâncime și a podețelor transversale,
– consolidarea zonei instabile.
