Econimistul Radu Georgescu: ,,S-a deschis cutia Pandorei în România! Criza politică, bobârnacul care a spart animaliile economice. În următoarele luni vei vedea aproape zilnic știri ,,Șoc și groază” despre cursul euro”

Economistul Radu Gerogescu a explicat într-o postare recentă în mediul online ce urmează în România, în plină criză politică. Acesta este de părere că s-a deschis cutia Pandorei, iar în următoarele luni vom avea parte aproape zilnic de știri ,,șoc și groază” despre cursul euro.

,,În următoarele luni vei vedea aproape zilnic știri ,,Șoc și groază” despre cursul euro. În ultimii 3 ani am explicat de mai multe ori că în România cursul euro este ținut artificial.

Am explicat de mai multe ori că România are cel mai mare deficit de Cont Curent din Europa și că ar trebui să crească zilnic cursul euro.

Anul trecut, deficitul de Cont Curent al României a fost de peste 30 miliarde euro. Adică au ieșit din România 30 miliarde euro mai mult decât au intrat.

Am explicat de mai multe ori că anomalia cursului a fost susținută de o altă anomalie economică. În ultimii 6 ani, Guvernele au împrumutat sume amețitoare de euro de la bănci străine pentru a susține cursul. Pentru a se sparge, această anomalie a avut nevoie doar de un bobârnac. Bobârnacul a fost criza politică actuală.

Partea interesantă este că s-a deschis cutia Pandorei și se vor sparge în lanț și alte anomalii economice din România.

Am explicat de mai multe ori că în România este o altă mare anomalie economică: România are cea mai mare dobândă real negativă din Europa, probabil și de pe planeta Pământ.

Pe românește, în România, dobânda de referință a BNR (6,5%) este mult mai mică decât inflația.

Niciun investitor străin care are noțiuni elementare de aritmetică, nu va veni în România să facă depozite în lei. Niciun investitor nu vrea să câștige din dobânzi mai puțin decât inflația din acea țară.

Bonus din cutia Pandorei: în curând, vei vedea alte știri ,,Șoc și groază”. BNR vinde acum euro pentru a nu se prăbuși cursul. Asta înseamnă că BNR cumpără lei din piață.

În curând, vei vedea știri ,,Șoc și groază” că vor crește accelerat dobânzile la creditele în lei: IRCC și ROBOR.

Concluzia, în România, s-a deschis cutia Pandorei cu știri ,,Șoc și groază”. Partea bună e că toată lumea, inclusiv Guvernul și BNR-ul, învață live lecții elementare de economie. În România atât s-a putut”, a scris economistul pe Facebook.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a exclus varianta unui Guvern cu premier AUR: „Trebuie să găsim rapid o soluție. Nu se învârte lumea în jurul unui singur om”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a exclus varianta unui Guvern cu premier AUR: „Trebuie să găsim rapid o soluție. Nu se învârte lumea în jurul unui singur om" Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, 6 mai, că partidul exclude posibilitatea unui guvern condus de un premier din zona AUR, subliniind că social-democrații își doresc formarea […]

Viorica Dăncilă, premiată în cadrul Galei „Femei de Succes” 2026: Ce premiu a primit fostul premier al României

Viorica Dăncilă, premiată în cadrul Galei „Femei de Succes" 2026: Ce premiu a primit fostul premier al României Viorica Dăncilă, care a ocupat funcția de cel de-al 67-lea prim-ministru al României, în intervalul 29 ianuarie 2018 – 4 noiembrie 2019, a primit Premiul Publicului, în cadrul Galei Internaționale „Femei de Succes" 2026. Ea a scris, […]

VIDEO | IGSU: 10 ani de la lansarea programului „Salvator din pasiune” – un deceniu de voluntariat, implicare și solidaritate

IGSU: 10 ani de la lansarea programului „Salvator din pasiune" – un deceniu de voluntariat, implicare și solidaritate Astăzi se împlinesc 10 ani de la debutul programului național de voluntariat „Salvator din pasiune", inițiat de Departamentul pentru Situații de Urgență prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, un proiect care a transformat dorința de implicare […]

