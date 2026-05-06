Sport

Albaiulianul Alexandru Zahan, promițătorul mijlocaș de la FCSB, revenit pe gazon după un an! Crescut în Spania, jucătorul de 17 ani este un mare talent al fotbalului românesc

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

De

Albaiulianul Alexandru Zahan, promițătorul mijlocaș de la FCSB, s-a întors pe gazon după un an, pauză cauzată de o accidentare gravă! Crescut în Spania, jucătorul de 17 ani este un mare talent al fotbalului românesc

Albaiulianul Alexandru Zahan, promițătorul jucător al FCSB, a revenit pe gazon după un an. Crescut în Spania, Alexandru Zahan (17 ani) este un mare talent al fotbalului românesc, fiind considerat unul dintre cei mai lăudați puști la nivelul său său de vârstă.

Citește și: Parteneriat istoric între CFR Cluj și Optimum Alba Iulia | Alexandru Zahan, la FCSB

Cariera sa a trecut printr-un moment de cumpănă, anul trecut suferind o ruptură la ligamentul încrucișat anterior al genunchiului drept, când toate-i mergeau din plin, campion al Ligii Elitelor Under 15 și convocări peste convocări la reprezentativa României Under 15.

Povestea sa începe în Țara lui Cervantes, la o echipă din Catalonia, AE Prat, de unde s-a transferat la Escola de Futbol Gava. Alex (născut în 23 martie 2009) a avut astfel șansa să joace la un nivel înalt, împotriva echipelor de profil CF Barcelona sau Espanyol Barcelona.

La vârsta de 12 ani s-a mutat cu familia în România, la Alba Iulia, Claudio, fratele său mai mare cu 4 ani, fiind la rându-i extrem de promițător (campion județean cu GT Sport). Acesta a renunțat între timp la „sportul rege”, actualmente fiind student la Conservatorul din Cluj-Napoca.

În 2022, acum 4 ani Alexandru Zahan a plecat la București, la FCSB, aceasta după un an petrecut la Optimum Alba Iulia sub comanda antrenorului Gică Bran. Pasul spre clubul „roș-albastru” a venit firesc, după o selecție națională finală la nivel Under 14, unde a fost remarcat de reprezentanții formației lui Gigi Becali. Alex a refuzat CFR Cluj în acel moment și la FCSB a evoluat pe postul de mijlocaș central, bucurându-se de cucerirea titlului la Liga Elitelor Under 15, după un meci FCSB – Steaua 5-0.

*Căpitan al României la 15 ani

Tot în anul trecerii la academia celei mai iubite echipe din România au venit mai multe convocări la reprezentativa României Under 15, fiind căpitan al „tricolorilor” la a doua selecție, împotriva Bulgariei, inclusiv participarea cu naționala de juniori la Torneo Delle Nazioni.

*Momentul fatidic, un meci amical

A trecut la grupa de 2008 a „roș-albaștrilor”, însă într-un meci de pregătire a suferit o accidentare gravă la genunchi, care l-a ținut departe de gazon aproximativ un an, întorcându-se de curând pe teren, într-o dispută UTA Arad – FCSB, în Liga de tineret. În stagiunea curentă, Farul Constanța a câștigat titlul la respectiva categorie competițională, iar FCSB se mulțumește cu titlul de vicecampioană, la 4 puncte de „U” Cluj.

A fost o perioadă grea și dificilă, însă având în preajmă oameni profesioniști m-am recuperat foarte bine, am început să joc din nou. Simt că am revenit mai puternic, mai motivat ca niciodată și aștept să fac pasul spre fotbalul mare”, a povestit Alex Zahan.

*Rodri și accidentarea

Jucătorul din Alba Iulia poate evolua și fundaș central, așa cum a jucat la Optimum Alba Iulia, iar idolul său este un spaniol, cum se putea altfel, Rodri Hernandez, mijlocașul campioanei europene și al formația Manchester City. Coincidență a destinului, Rodri a suferit o accidentare similară cu a sa, ruptură de ligamente încrucișate la genunchiul drept, în 2024, an când a cucerit Balonul de Aur!

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

FOTO: Corvinul Hunedoara, promovare pe prima scenă după 34 de ani! Printre protagoniști, Fl. Ilie, Bradu, Crăciun și Kilyen, reprezentanții Albei

Dan HENEGAR

Publicat

acum 3 ore

în

6 mai 2026

De

Corvinul Hunedoara, promovare pe prima scenă după 34 de ani! Sărbătoare lângă furnale! Printre protagoniști, Florin Ilie, Antonio Bradu, Cătălin Crăciun și Szabolcs Kilyen, reprezentanții Albei Corvinul Hunedoara petrece, iar orașul de lângă furnale se bucură iar de aerul elitei. Promovarea în SuperLigă a venit acasă, în fața unui stadion plin, după derby-ul cu FC […]

Citește mai mult

Sport

9 mai 2026 | Alba Iulia, capitala înotului universitar: Peste 100 dintre cei mai buni înotători din centrele universitare ale țării, în competiție în Cetatea Marii Uniri

Ioana Oprean

Publicat

acum 8 ore

în

6 mai 2026

De

Alba Iulia, capitala înotului universitar: Peste 100 dintre cei mai buni înotători din centrele universitare ale țării, în competiție în Cetatea Marii Uniri Alba Iulia devine capitala notului universitar în acest weekend. Campionatul Național Universitar de Înot aduce în Orașul Marii Uniri peste 100 dintre cei mai buni înotători din centrele universitare ale țării, care […]

Citește mai mult

Sport

FOTO | Andrei Rațiu, ales ,,tricolorul lunii aprilie” 2026. Jucătorul originar din Alba a fost votat de suporteri pentru prestațiile de la Rayo Vallecano

Bogdan Ilea

Publicat

acum 11 ore

în

6 mai 2026

De

Andrei Rațiu, ales ,,tricolorul lunii aprilie” 2026. Jucătorul originar din Alba a fost votat de suporteri pentru prestațiile de la Rayo Vallecano Fotbalistul originar din județul Alba, Andrei Rațiu a fost desemnat „Tricolorul lunii aprilie”, în urma votului suporterilor în aplicația Tricolorii, potrivit Federației Române de Fotbal.  Fundașul naționalei a primit cele mai multe voturi […]

Citește mai mult