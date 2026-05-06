Albaiulianul Alexandru Zahan, promițătorul mijlocaș de la FCSB, revenit pe gazon după un an! Crescut în Spania, jucătorul de 17 ani este un mare talent al fotbalului românesc

Albaiulianul Alexandru Zahan, promițătorul jucător al FCSB, a revenit pe gazon după un an. Crescut în Spania, Alexandru Zahan (17 ani) este un mare talent al fotbalului românesc, fiind considerat unul dintre cei mai lăudați puști la nivelul său său de vârstă.

Cariera sa a trecut printr-un moment de cumpănă, anul trecut suferind o ruptură la ligamentul încrucișat anterior al genunchiului drept, când toate-i mergeau din plin, campion al Ligii Elitelor Under 15 și convocări peste convocări la reprezentativa României Under 15.

Povestea sa începe în Țara lui Cervantes, la o echipă din Catalonia, AE Prat, de unde s-a transferat la Escola de Futbol Gava. Alex (născut în 23 martie 2009) a avut astfel șansa să joace la un nivel înalt, împotriva echipelor de profil CF Barcelona sau Espanyol Barcelona.

La vârsta de 12 ani s-a mutat cu familia în România, la Alba Iulia, Claudio, fratele său mai mare cu 4 ani, fiind la rându-i extrem de promițător (campion județean cu GT Sport). Acesta a renunțat între timp la „sportul rege”, actualmente fiind student la Conservatorul din Cluj-Napoca.

În 2022, acum 4 ani Alexandru Zahan a plecat la București, la FCSB, aceasta după un an petrecut la Optimum Alba Iulia sub comanda antrenorului Gică Bran. Pasul spre clubul „roș-albastru” a venit firesc, după o selecție națională finală la nivel Under 14, unde a fost remarcat de reprezentanții formației lui Gigi Becali. Alex a refuzat CFR Cluj în acel moment și la FCSB a evoluat pe postul de mijlocaș central, bucurându-se de cucerirea titlului la Liga Elitelor Under 15, după un meci FCSB – Steaua 5-0.

*Căpitan al României la 15 ani

Tot în anul trecerii la academia celei mai iubite echipe din România au venit mai multe convocări la reprezentativa României Under 15, fiind căpitan al „tricolorilor” la a doua selecție, împotriva Bulgariei, inclusiv participarea cu naționala de juniori la Torneo Delle Nazioni.

*Momentul fatidic, un meci amical

A trecut la grupa de 2008 a „roș-albaștrilor”, însă într-un meci de pregătire a suferit o accidentare gravă la genunchi, care l-a ținut departe de gazon aproximativ un an, întorcându-se de curând pe teren, într-o dispută UTA Arad – FCSB, în Liga de tineret. În stagiunea curentă, Farul Constanța a câștigat titlul la respectiva categorie competițională, iar FCSB se mulțumește cu titlul de vicecampioană, la 4 puncte de „U” Cluj.

„A fost o perioadă grea și dificilă, însă având în preajmă oameni profesioniști m-am recuperat foarte bine, am început să joc din nou. Simt că am revenit mai puternic, mai motivat ca niciodată și aștept să fac pasul spre fotbalul mare”, a povestit Alex Zahan.

*Rodri și accidentarea

Jucătorul din Alba Iulia poate evolua și fundaș central, așa cum a jucat la Optimum Alba Iulia, iar idolul său este un spaniol, cum se putea altfel, Rodri Hernandez, mijlocașul campioanei europene și al formația Manchester City. Coincidență a destinului, Rodri a suferit o accidentare similară cu a sa, ruptură de ligamente încrucișate la genunchiul drept, în 2024, an când a cucerit Balonul de Aur!

