CIL Blaj – CSC Ghiroda și Giarmata Vii 2-1 (1-0) | Echipa din „Mica Romă”, victorie prețioasă împotriva pretendentei la play-off

CIL Blaj – CSC Ghiroda și Giarmata Vii 2-1 (1-0). O victorie prețioasă pentru echipa din „Mica Romă”, împotriva unei pretendentei la play-off

CIL Blaj a întâlnit CSC Ghiroda și Giarmata Vii în etapa a 15-a a Seriei 7 din Liga 3, echipa din „Mica Romă” impunându-se cu scorul de 2-1 (1-0), demn de remarcat fiind faptul că scorul a fost deschis de juniorul Rareș Micu-Cristea (16 ani)

CIL Blaj venea după cea mai drastică înfrângere stagională, 0-4 în deplasare cu Poli Timișoara

Blăjenii au pucntat primii prin juniorul Rareș Micu-Cristea (16 ani împliniți în luna martie), la prima sa reușită în eșalonul terț avantaj majorat de Gogo Nai (65), ecartul fiind redus de Andreaș (ex-CSM Unirea Alba Iulia) în minutul 69.

