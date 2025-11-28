Rămâi conectat

Sport

CIL Blaj – CSC Ghiroda și Giarmata Vii 2-1 (1-0) | Echipa din „Mica Romă”, victorie prețioasă împotriva pretendentei la play-off

Dan HENEGAR

Publicat

acum 9 minute

în

De

Festival de Romania 2025

CIL Blaj – CSC Ghiroda și Giarmata Vii 2-1 (1-0). O victorie prețioasă pentru echipa din „Mica Romă”, împotriva unei pretendentei la play-off

CIL Blaj a întâlnit CSC Ghiroda și Giarmata Vii în etapa a 15-a a Seriei 7 din Liga 3, echipa din „Mica Romă” impunându-se cu scorul de 2-1 (1-0), demn de remarcat fiind faptul că scorul a fost deschis de juniorul Rareș Micu-Cristea (16 ani)

Citește și: CIL Blaj – CSU Alba Iulia 2-1 (1-0), în derby „de Alba” | Victorie importantă pentru echipa din „Mica Romă”

CIL Blaj venea după cea mai drastică înfrângere stagională, 0-4 în deplasare cu Poli Timișoara

Blăjenii au pucntat primii prin juniorul Rareș Micu-Cristea (16 ani împliniți în luna martie), la prima sa reușită în eșalonul terț avantaj majorat de Gogo Nai (65), ecartul fiind redus de Andreaș (ex-CSM Unirea Alba Iulia) în minutul 69.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

CSU Alba Iulia – Viitorul Arad 0-1 (0-1) | Studenții, eșec din penalty!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 22 de minute

în

28 noiembrie 2025

De

În etapa a 15-a a Seriei 7 din Liga 3, CSU Alba Iulia – Viitorul Arad, scor 0-1 (0-0) | Studenții au pierdut din penalty, extrem de ușor acordat CS Universitar Alba Iulia a pierdut confruntarea cu Viitorul Arad. Unicul gol a fost înscris în minutul 55 din penalty de I. Sas, după un henț […]

Citește mai mult

Sport

Savino Del Bene Scandici 3-0 Alba Blaj: Debut cu stângul în duelul din Liga Campionilor. Următorul meci se joacă pe ,,Alba Blaj” Arena

Bogdan Ilea

Publicat

acum 18 ore

în

27 noiembrie 2025

De

Savino Del Bene Scandici 3-0 Alba Blaj: Debut cu stângul în duelul din Liga Campionilor. Următorul meci se joacă pe ,,Alba Blaj” Arena Savino Del Bene Scandici (finalistă în competiția supremă în 2025) a reușit să se impună categoric, cu scorul de 3-0, împotriva celor de la Alba Blaj în debutul din Liga Campionilor. Citește […]

Citește mai mult

Sport

FOTO: Volei Alba Blaj – CSM Constanța 3-0, în Divizia A1 | Campioana – repetiție pentru Liga Campionilor, joi – meci în Italia

Dan HENEGAR

Publicat

acum 6 zile

în

22 noiembrie 2025

De

Volei Alba Blaj – CSM Constanța 3-0, în Divizia A1. Campioana – repetiție pentru Liga Campionilor, joi – meci în Italia în competiția stelară Volei Alba Blaj a învins în „Alba Blaj” Arena, scor 3-0 (25-19, 25-16, 25-15), pe CSM Constanța, un meci care a prefațat cele două confruntări din Liga Campionilor, joi, în Italia […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 2 ore

Programul Centrelor de Relații cu Utilizatorii DEER în ziua de sărbătoare legală – 1 Decembrie 2025. Cum pot fi semnalate eventuale întreruperi

Programul Centrelor de Relații cu Utilizatorii DEER în ziua de sărbătoare legală – 1 Decembrie 2025. Cum pot fi semnalate...
Actualitateacum 2 ore

Un nou caz după Moșteanu: Ministrul Culturii, acuzat că și-a trecut un „master” făcut la un ONG

Un nou caz după Moșteanu: Ministrul Culturii, acuzat că și-a trecut un „master” făcut la un ONG La doar o...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 6 ore

FOTO | Copii abordați de străini pe stradă la Sebeș: Polițiștii fac cercetări

Copii abordați de străini pe stradă la Sebeș: Polițiștii fac cercetări Pe mai multe grupuri din Sebeș, de pe rețeaua...
Ştirea zileiacum 7 ore

VIDEO | Zid prăbușit la o casă veche din Abrud, azi-noapte. Clădirea trebuia să ajungă la Muzeul Astra: ,,S-a cerut aviz de la Ministerul Culturii, dar a fost respins”

Zid prăbușit la o casă veche din Abrud, azi-noapte. Clădirea trebuia să ajungă la Muzeul Astra: ,,S-a cerut aviz de...

Curier Județean

Curier Județeanacum 27 de minute

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 08.12.2025-14.12.2025 și 01.12.2025-07.12.2025

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 08.12.2025-14.12.2025 și 01.12.2025-07.12.2025 Distribuție Energie Electrică România...
Curier Județeanacum 37 de minute

FOTO | PPC Energie deschide un magazin la Alba Iulia și își întregește prezența în toate județele României

PPC Energie deschide un magazin la Alba Iulia și își întregește prezența în toate județele României PPC Energie deschide un...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 8 ore

Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei

Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei Administrația din...
Politică Administrațieacum 2 zile

VIDEO | Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale

Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale Parcul Primăriei...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum o zi

27 noiembrie: S-a născut prozatorul Liviu Rebreanu, considerat de criticul George Călinescu drept „creator al romanului românesc modern”

27 noiembrie: S-a născut prozatorul Liviu Rebreanu, considerat de criticul George Călinescu drept „creator al romanului românesc modern” La 27...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

26 noiembrie: Masacrul de la închisoarea Jilava. Una din cele mai odioase crime din istoria României

26 noiembrie: Masacrul de la închisoarea Jilava. Una din cele mai odioase crime din istoria României “Masacrul de la Jilava”...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea