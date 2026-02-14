CIL Blaj – AFC Agnita 8-0 (3-0), într-un joc amical | Triplă pentru atacantul Franco Gallini, într-o victorie netă

CIL Blaj a învins AFC Agnita 8-0 (3-0), într-un joc amical | Triplă pentru atacantul Franco Gallini, într-o victorie netă

CIL Blaj a învins AFC Agnita, scor 8-0 (3-0), într-o partidă disputată în Parcul „Avram Iancu”, în penultima repetiție a iernii, o diferență categorică.

Împotriva formației clasate pe locul 4 în cel de-al patrulea eșalon competițional în Sibiu, golurile gazdelor au fost marcate de Gallini (1, 39, 60) – triplă pentru atacantul italiano-argentinian, Bejan (45, al doilea meci la rând în care punctează), Istrate (64, penalty), Macarie (75, 90), Drăgan (79).

De notat că în minutul 82, portarul R. Damian a parat un penalty.

Ultimul test este prevăzut cu Sănătatea Cluj (vineri, 20 februarie).

CIL Blaj: Păduraru (65, R. Damian) – Maghiari, Jica, Csiki (46, T. Frățilă), Boldea (65, Roșca), C. Cristea (65, Alves), Bejan (46, Macarie), Taifas (65, Vodă), Tineiu, Istrate (65, Ntim), Gallini (65, Drăgan); nu au jucat Lungar, Al. Costea; absenți Ivan, R. Popa, Micu-Cristea, Mensah, Cîrstean (din motive medicale). Antrenor Daniel Tătar.

