CIL Blaj – Interstar Sibiu 4-1 (2-0), într-un meci amical | Dublă Taifas, Bejan – gol la debut
CIL Blaj – Interstar Sibiu 4-1 (2-0), într-un meci amical, disputat pe teren sintetic în Parcul „Avram Iancu”. Dublă Taifas, Bejan – gol la debut
CIL Blaj a învins Interstar Sibiu, scor 4-1 (2-0), într-un meci amical, pentru divizionara terță marcând Taifas dublă (12, 57), Bejan (44, gol la debut al jucătorului împrumutat de la Hermannstadt) și Macarie (59), golul oaspeților fiind marcat în minutul 86.
Citește și: CIL Blaj, mutări în efectiv: a venit Bejan (Hermannstadt), a plecat Gliga | Mâine, amical cu Interstar Sibiu
CIL Blaj: R. Damian (70, Păduraru) – Vodă (70, Maghiari), Csiki (46, Istrate), Jica (70, Micu-Cristea), Boldea (65, Tineiu) – Alves (46, Cristea), Bejan (70, T. Frățilă) – Taifas (70, Lungar), Macarie (70, Al. Costea), Ntim (70, Mensah) – Cîrstean (70, Gallini); nu au jucat Ivan, Drăgan, R. Popa, Roșca (accidentați). Antrenor Daniel Tătar.
Blăjenii vor juca, sâmbătă, de la ora 11.00, cu ASFC Agnita (locul 5 în Liga 4 din județul vecin).
