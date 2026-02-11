Sport

CIL Blaj – Interstar Sibiu 4-1 (2-0), într-un meci amical | Dublă Taifas, Bejan – gol la debut

Dan HENEGAR

Publicat

acum 3 ore

în

De

CIL Blaj – Interstar Sibiu 4-1 (2-0), într-un meci amical, disputat pe teren sintetic în Parcul „Avram Iancu”. Dublă Taifas, Bejan – gol la debut

CIL Blaj a învins Interstar Sibiu, scor 4-1 (2-0), într-un meci amical, pentru divizionara terță marcând Taifas dublă (12, 57), Bejan (44, gol la debut al jucătorului împrumutat de la Hermannstadt) și Macarie (59), golul oaspeților fiind marcat în minutul 86.

Citește și: CIL Blaj, mutări în efectiv: a venit Bejan (Hermannstadt), a plecat Gliga | Mâine, amical cu Interstar Sibiu

CIL Blaj: R. Damian (70, Păduraru) – Vodă (70, Maghiari), Csiki (46, Istrate), Jica (70, Micu-Cristea), Boldea (65, Tineiu) – Alves (46, Cristea), Bejan (70, T. Frățilă) – Taifas (70, Lungar), Macarie (70, Al. Costea), Ntim (70, Mensah) – Cîrstean (70, Gallini); nu au jucat Ivan, Drăgan, R. Popa, Roșca (accidentați). Antrenor Daniel Tătar.

Blăjenii vor juca, sâmbătă, de la ora 11.00, cu ASFC Agnita (locul 5 în Liga 4 din județul vecin).

Sport

În semifinala Cupei României, CSO Voluntari – Volei Alba Blaj 2-3 | Campioana, victorie de senzație, după o revenire miraculoasă, de la 0-2!!!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 3 ore

în

11 februarie 2026

De

În semifinala Cupei României, CSO Voluntari – Volei Alba Blaj 2-3 | Campioana a reușit victorie de senzație, după o revenire miraculoasă, de la 0-2!!! În manșa tur a semifinalelor Cupei României, Volei Alba Blaj a învins în deplasare, după ce a întors neverosimil rezultatul, scor 3-2 (17-25, 25-27, 25-23, 25-19, 15-8), pe CSO Voluntari, […]

Sport

Mureș – Alba, în barajul de promovare în Liga 3, în 20 și 27 iunie 2026 | Viitorul Sântimbru, campioana turului în SuperLiga Alba

Dan HENEGAR

Publicat

acum 8 ore

în

11 februarie 2026

De

Mureș – Alba, în barajul de promovare în Liga 3, în 20 și 27 iunie 2026 | Viitorul Sântimbru, campioana turului în SuperLiga Alba Va fi o dublă de baraj între campioanele din Mureș și Alba, în 20 și 27 iunie 2026, campioana din județul nostru disputând returul pe teren propriu. Celelalte dueluri din Regiunea […]

Sport

FOTO | CSM Unirea Alba Iulia – FC Neftchi Kochkor-Ata 1-1 (1-1), într-o partidă amicală în Antalya | Miclăuș, primul gol în „alb-negru”, Fetița – penalty ratat

Dan HENEGAR

Publicat

acum o zi

în

10 februarie 2026

De

CSM Unirea Alba Iulia – FC Neftchi Kochkor-Ata 1-1 (1-1), într-o partidă amicală în Antalya | Miclăuș a marcat primul gol în „alb-negru”, Fetița – penalty ratat Divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia a susținut un nou joc de verificare în Turcia, având oponent al doilea meci consecutiv o echipă din Kârgâzstan, țară din Asia […]

