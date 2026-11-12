Eroii de la Sevilla vor primi indemnizații de merit: Fotbaliștii Stelei care au triumfat în urmă cu patru decenii vor încasa circa 6.000 de lei lunar. Sunt vizați și alți campioni continentali
Eroii de la Sevilla vor primi indemnizații de merit: Fotbaliștii Stelei care au triumfat în urmă cu patru decenii vor încasa circa 6.000 de lei lunar. Sunt vizați și alți campioni continentali
Câștigătorii Cupei Campionilor Europeni din 1986, dar și alți campioni continentali vor primi indemnizații de merit, după ce președinte Nicușor Dan a promulgat un act normativ în acest sens. Fotbaliștii Stelei care au triumfat la Sevilla, în urmă cu patru decenii, vor încasa circa 6.000 de lei lunar.
Inițiată de parlamentari AUR şi PSD, propunerea legislativă a fost adoptată de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz, fiind înregistrate 253 de voturi „pentru”.
Legea 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit prevedea, în forma sa anterioară, că „indemnizaţia de merit se acordă personalităţilor române de prestigiu din ştiinţă, cultură şi sport”.
În noua formă, aceasta menționează că „beneficiază de indemnizația de merit sportivii cetățeni români care, în calitate de componenți ai unor echipe de club din România, au contribuit la câștigarea Cupei Campionilor Europeni, a Ligii Campionilor Europeni sau a Supercupei Europei”.
Potrivit noii legi, din comisia care va face nominalizări vor face parte președintele Academiei Române, președinții comisiilor parlamentare de cultură, muncă și sport, miniștrii Culturii și Educației și Cercetării, președintele Agenției Naționale pentru Sport, precum și președinții uniunilor de creatori membre ale Alianței Naționale a Uniunilor de Creatori din România.
Propunerile pentru acordarea indemnizației vor fi întocmite anual și înaintate comisiei de către Academia Română, Ministerul Culturii, Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Sport.
Pe lista echipelor din România care au câștigat Cupa Campionilor Europeni în sporturile cu mingea se află Steaua București (fotbal – 1986, handbal – 1968, 1977), Dinamo București (handbal – 1965, rugby – 1967, volei – 1966, 1967, 1981), Știința Bucureșit (handbal – 1961), Rapid București (handbal – 1964, volei – 1961, 1963, 1965), Grivița Roșie (rugby – 1964) și CSM București (handbal – 2016).
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