12-14 noiembrie 2026 | Cod Portocaliu și Cod Galben de inundații în Alba și alte județe: Anunțul de ultimă oră al hidrologilor

Cod Portocaliu și Cod Galben de inundații în Alba și alte județe: Anunțul de ultimă oră al hidrologilor

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o Avertizare Hidrologică valabilă de joi, 12 noiembrie, ora 12:00, până sâmbătă, 14 noiembrie, ora 12:00.

În urma precipitațiilor prognozate și a propagării viiturilor, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile inundații locale, precum și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri, cu posibile depășiri ale cotelor de apărare.

Cod portocaliu: 12 noiembrie, ora 12:00 – 13 noiembrie, ora 12:00

Avertizarea vizează râuri din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb și Arieș, în județele: Alba, Arad, Bihor, Cluj și Hunedoara.

Cod galben: 12 noiembrie, ora 12:00 – 14 noiembrie, ora 12:00

Sunt vizate râuri din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Arieș, Mureș, Bega, Timiș, Nera și Cerna, în județele: Alba, Arad, Bihor, Caraș-Severin, Cluj, Gorj, Hunedoara, Sibiu și Timiș.

Cod galben: 12 noiembrie, ora 21:00 – 14 noiembrie, ora 12:00

Începând de joi seară, Codul galben vizează și râuri din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Lăpuș, Tur, Someșul Mare, Mureș și Jiu, în județele: Bistrița-Năsăud, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș și Satu Mare.

În zonele vizate, populația este îndemnată să evite traversarea cursurilor de apă și deplasarea prin zone inundate, să păstreze distanța față de maluri atunci când debitele cresc și să urmărească informările autorităților.

În funcție de evoluția fenomenelor hidrometeorologice, vom reveni cu actualizarea prognozei hidrologice.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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