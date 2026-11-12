Caz grav de braconaj la Șugag: Bărbat depistat pe ATV cu o armă. Peste 800 de cartușe, descoperite în dulapul de arme

Un caz grav de braconaj a fost semnalat ieri, 11 noiembrie 2026, în jurul orei 16:00, pe raza localității Șugag. Un bărbat de 48 de ani din Tău Bistra a fost depistat în timp ce se deplasa cu un ATV, având asupra sa o armă.

Potrivit unor surse apropiate evenimentului, o altă armă, neconformă, a fost depistată în dulapul cu arme. Seria inscripționată pe aceasta nu corespundea cu cea trecută în permisul de port-armă.

Polițiștii au fost sesizați cu privire la acest incident, iar în urma verificărilor efectuate la dulapul de arme a bărbatului, alături de Serviciul Arme, Explozivi, Substanţe Periculoase, aceștia au descoperit arma menționată, care era și încărcată, și peste 800 de cartușe de muniție, menționează aceleași surse.

Ce spune Poliția Alba despre caz

Potrivit IPJ Alba, la data de 11 noiembrie 2026, în jurul orei 16.15, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au fost sesizați, de către un bărbat, în vârstă de 35 de ani, din municipiul Sibiu, cu privire la faptul că a identificat o persoană care are asupra sa o armă de vânătoare.

Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase împreună cu cei ai Secției 7 de Poliție Rurală Sebeș s-au deplasat la fața locului și au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind identificat un bărbat, în vârstă de 48 de ani, cu reședință în localitatea Tău Bistra, județul Alba, care se afla în fondul de vânătoare Șugag, având asupra sa o armă de vânătoare.

Din verificările efectuate de polițiști a reieșit că bărbatul este deținător legal de arme și muniții cu destinația vânătoare, dar nu deține autorizație de vânătoare valabilă pentru fondul respectiv.

Polițiștii au ridicat arma de vânătoare, au indisponibilizat bunurile folosite și au întocmit dosar penal, pentru săvârșirea infracțiunilor de braconaj cinegetic și nerespectarea armelor și munițiilor, cercetările fiind efectuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sebeș.

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