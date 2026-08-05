14-16 august 2026 | Festivalul Roman Apulum: Trei zile cu romani, daci, gladiatori, lupte și foc în inima Cetății Alba Carolina. Programul complet
Festivalul Roman Apulum 2026: Trei zile cu romani, daci, gladiatori, lupte și foc în inima Cetății Alba Carolina. Programul complet
Alba Iulia se întoarce în Antichitate, între 14 și 16 august 2026, la Festivalul Roman Apulum. Timp de trei zile, orașul va deveni scena uneia dintre cele mai spectaculoase reconstituiri istorice din România, cu legiuni romane, războinici daci, gladiatori, parade, demonstrații militare, dansuri antice, ateliere meșteșugărești, spectacole cu foc și o mare bătălie.
Cel mai mare festival de reconstituire istorică antică din România, intitulat la ediția din acest an „Sub semnul acvilei”, readuce în prim-plan lumea Apulumului roman, în chiar inima vechii cetăți. Publicul va putea nu doar să urmărească spectacole, ci și să descopere, prin demonstrații și ateliere interactive, cum arătau viața cotidiană, armata și meșteșugurile lumii antice.
Programul complet este următorul:
*Vineri, 14 august 2026
17:00
Podcast cu public: Despre năravurile romanilor și dacilor
Cu istoricii Andrei Pogăciaș și Liviu Zgârciu
Locație: Muzeul Principia
21:45
Proiecția filmului artistic „Acvila legiunii a IX-a”
Regia: Kevin Macdonald, 2011 În deschidere: cronica filmului, prezentată de istoricul dr. Liviu Zgârciu
Locație: Curtea Palatului Principilor
*Sâmbătă, 15 august 2026
12:00
Sub auspiciile zeilor
Ceremonia oficială de deschidere a festivalului
Locație: Piața Cetății
12:20
Parada războinicilor romani și daci
Locație: strada Mihai Viteazul
12:30–20:00
Tabăra antică
Ateliere militare și meșteșugărești: medicină antică, gastronomie antică, prelucrarea osului, prelucrarea lemnului, realizarea tăblițelor ceramice, olărit, monetărie, signacula, jocuri romane, mozaic, machete, scriptoria, inscripții în piatră, fierărie, metaloplastie, antrenamente ale soldaților, antrenamente ale gladiatorilor și tir cu arcul.
Locație: – Castra Apulum – Tabăra romană: platoul de pe strada Militari – Barbaricum – Tabăra triburilor dacice și a aliaților: Curtea Palatului Copiilor
12:30–20:00
Virtus Ludi et Labora
Locație: platoul de pe strada Militari – Tabăra romană
13:00
Descoperă Apulumul antic
Tur ghidat al principalelor obiective romane ale castrului Apulum Punct de plecare: Muzeul Principia
Locație: Muzeul Principia
19:00
Eleganța Antichității
Parada modei daco-romane
Locație: Piața Cetății
19:20
Arta războiului în Antichitate
Demonstrații comune de tehnică militară susținute de trupele participante: legiunile romane și războinicii barbari
Locație: Piața Cetății
19:50
La vânzare!
Reconstituirea unui târg de sclavi
Locație: Piața Cetății
20:15
Ritmurile Antichității
Dansuri antice cu Magna Nemesis și Nimfele Daciei
Locație: Piața Cetății
20:45
Arena gladiatorilor
Lupte de gladiatori cu Ludus Dacicus, Ludus Ursus, Nigrus și Ludus Apulensis
Locație: Piața Cetății
21:30
Flăcările Apulumului
Spectacol cu foc cu trupa Ignis Phantasia
Locație: Piața Cetății
22:00
Ignis Noctis
Paradă cu torțe
Locație: strada Mihai Viteazul
*Duminică, 16 august 2026
10:30–17:00
Tabăra antică
Ateliere militare și meșteșugărești: medicină antică, gastronomie antică, prelucrarea osului, prelucrarea lemnului, realizarea tăblițelor ceramice, olărit, monetărie, signacula, jocuri romane, mozaic, machete, scriptoria, inscripții în piatră, fierărie, metaloplastie, antrenamente ale soldaților, antrenamente ale gladiatorilor și tir cu arcul.
Locație: – Castra Apulum – Tabăra romană: platoul de pe strada Militari – Barbaricum – Tabăra triburilor dacice și a aliaților: Curtea Palatului Copiilor
10:30–17:00
Virtus Ludi et Labora
Locație: platoul de pe strada Militari – Tabăra romană
12:00
Pentatlonul antic
Competiție sportivă
Locație: Piața Cetății
15:00
Ritmurile Antichității
Dansuri antice cu Magna Nemesis și Nimfele Daciei
Locație: Piața Cetății
15:30
Arta războiului în Antichitate
Demonstrații comune de tehnică militară susținute de trupele participante: legiunile romane și războinicii barbari
Locație: Piața Cetății
16:00
Marea bătălie
Locație: Piața Cetății
17:00
Ultimul salut al războinicilor
Parada trupelor și ceremonia de închidere a festivalului
Locație: Piața Cetății și strada Mihai Viteazul
foto reprezentativă (arhivă; cu rol ilustrativ)
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