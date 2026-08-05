Curier Județean

14-16 august 2026 | Festivalul Roman Apulum: Trei zile cu romani, daci, gladiatori, lupte și foc în inima Cetății Alba Carolina. Programul complet

Ioana Oprean

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Festivalul Roman Apulum 2026: Trei zile cu romani, daci, gladiatori, lupte și foc în inima Cetății Alba Carolina. Programul complet

Alba Iulia se întoarce în Antichitate, între 14 și 16 august 2026, la Festivalul Roman Apulum. Timp de trei zile, orașul va deveni scena uneia dintre cele mai spectaculoase reconstituiri istorice din România, cu legiuni romane, războinici daci, gladiatori, parade, demonstrații militare, dansuri antice, ateliere meșteșugărești, spectacole cu foc și o mare bătălie.

Cel mai mare festival de reconstituire istorică antică din România, intitulat la ediția din acest an „Sub semnul acvilei”, readuce în prim-plan lumea Apulumului roman, în chiar inima vechii cetăți. Publicul va putea nu doar să urmărească spectacole, ci și să descopere, prin demonstrații și ateliere interactive, cum arătau viața cotidiană, armata și meșteșugurile lumii antice.

Programul complet este următorul:

*Vineri, 14 august 2026

17:00

Podcast cu public: Despre năravurile romanilor și dacilor

Cu istoricii Andrei Pogăciaș și Liviu Zgârciu

Locație: Muzeul Principia

21:45

Proiecția filmului artistic „Acvila legiunii a IX-a”

Regia: Kevin Macdonald, 2011 În deschidere: cronica filmului, prezentată de istoricul dr. Liviu Zgârciu

Locație: Curtea Palatului Principilor

*Sâmbătă, 15 august 2026

12:00

Sub auspiciile zeilor

Ceremonia oficială de deschidere a festivalului

Locație: Piața Cetății

12:20

Parada războinicilor romani și daci

Locație: strada Mihai Viteazul

12:30–20:00

Tabăra antică

Ateliere militare și meșteșugărești: medicină antică, gastronomie antică, prelucrarea osului, prelucrarea lemnului, realizarea tăblițelor ceramice, olărit, monetărie, signacula, jocuri romane, mozaic, machete, scriptoria, inscripții în piatră, fierărie, metaloplastie, antrenamente ale soldaților, antrenamente ale gladiatorilor și tir cu arcul.

Locație: – Castra Apulum – Tabăra romană: platoul de pe strada Militari – Barbaricum – Tabăra triburilor dacice și a aliaților: Curtea Palatului Copiilor

12:30–20:00

Virtus Ludi et Labora

Locație: platoul de pe strada Militari – Tabăra romană

13:00

Descoperă Apulumul antic

Tur ghidat al principalelor obiective romane ale castrului Apulum Punct de plecare: Muzeul Principia

Locație: Muzeul Principia

19:00

Eleganța Antichității

Parada modei daco-romane

Locație: Piața Cetății

19:20

Arta războiului în Antichitate

Demonstrații comune de tehnică militară susținute de trupele participante: legiunile romane și războinicii barbari

Locație: Piața Cetății

19:50

La vânzare!

Reconstituirea unui târg de sclavi

Locație: Piața Cetății

20:15

Ritmurile Antichității

Dansuri antice cu Magna Nemesis și Nimfele Daciei

Locație: Piața Cetății

20:45

Arena gladiatorilor

Lupte de gladiatori cu Ludus Dacicus, Ludus Ursus, Nigrus și Ludus Apulensis

Locație: Piața Cetății

21:30

Flăcările Apulumului

Spectacol cu foc cu trupa Ignis Phantasia

Locație: Piața Cetății

22:00

Ignis Noctis

Paradă cu torțe

Locație: strada Mihai Viteazul

*Duminică, 16 august 2026

10:30–17:00

Tabăra antică

Ateliere militare și meșteșugărești: medicină antică, gastronomie antică, prelucrarea osului, prelucrarea lemnului, realizarea tăblițelor ceramice, olărit, monetărie, signacula, jocuri romane, mozaic, machete, scriptoria, inscripții în piatră, fierărie, metaloplastie, antrenamente ale soldaților, antrenamente ale gladiatorilor și tir cu arcul.

Locație: – Castra Apulum – Tabăra romană: platoul de pe strada Militari – Barbaricum – Tabăra triburilor dacice și a aliaților: Curtea Palatului Copiilor

10:30–17:00

Virtus Ludi et Labora

Locație: platoul de pe strada Militari – Tabăra romană

12:00

Pentatlonul antic

Competiție sportivă

Locație: Piața Cetății

15:00

Ritmurile Antichității

Dansuri antice cu Magna Nemesis și Nimfele Daciei

Locație: Piața Cetății

15:30

Arta războiului în Antichitate

Demonstrații comune de tehnică militară susținute de trupele participante: legiunile romane și războinicii barbari

Locație: Piața Cetății

16:00

Marea bătălie

Locație: Piața Cetății

17:00

Ultimul salut al războinicilor

Parada trupelor și ceremonia de închidere a festivalului

Locație: Piața Cetății și strada Mihai Viteazul

foto reprezentativă (arhivă; cu rol ilustrativ)

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