Foto: Sănătatea Cluj – CSM Unirea Alba Iulia 7-6 (2-2), după prelungiri și lovituri de departajare | La debutul lui Pustai, „alb-negrii” eliminare după penalty-uri!!
Sănătatea Cluj – CSM Unirea Alba Iulia 7-6 (2-2), după prelungiri și lovituri de departajare | La debutul lui Pustai, „alb-negrii” eliminare după penalty-uri!!
A fost Sănătatea Cluj – CSM Unirea Alba Iulia 7-6 (2-2, 2-2, 1-0), după loviturile de departajare.
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Sănătatea Cluj – CSM Unirea Alba Iulia, în turul al doilea al Cupei României, a fost o confruntare cu mult dramatism și răsturnări de situații, de la 1-0, la 1-2 și 2-2, cu soarta calificării tranșată după lovituri de departajare.
„Virușii verzi” au obținut calificarea după penalty-uri, „Pufi” Bălgrădean, fostul unirist, fiind eroul Sănătății Cluj, cu ultimul penalty parat la Covaci. De fapt a fost duelul portarilor, Bălgrădean apărând două lovituri (Giurgiu și Covaci), iar tânărul Cutean alte două (una într-un moment cheie); de la albaiulieni a mai ratat Chindriș.
La penalty-uri, au marcat, în ordine, David Milchiș (1-0), Chindriș (ratare, șut peste), Crișan (apără Cutean), Donca (1-1), Fofana (2-1), Giurgiu (ratare, apără Bălgrădean), Goga (3-1), Indrei (3-2), Cociș (ratare, apără Cutean, când Sănătatea se putea califica dacă înscria), A. Dumitru (3-3), Cimpoieșu (4-3), Misarăș (4-4), Dinescu (5-4), Covaci (ratare, apără Bălgrădean).
Regres în Cupa României pentru CSM Unirea Alba Iulia, comparativ cu precedentele două ediții, când a ajuns în grupe (2024) și a fost eliminată în play-off de FC Botoșani (2025)
Un debut tare de sezon cu un meci interesant pe care, cu siguranță, combatantele nu și l-ar fi dorit în acest moment, vorbindu-se despre unul dintre cei mai dificili adversari posibili.
Un prim act echilibrat, cu ocaziile alternând la ambele buturi: Crișan (11, intervenție Cutean), Cl. Drăgan (25), D. Paul (30), Indrei (38), Cimpoieșu (44, transversală). Deschiderea scorului a venit pe filieră africană, în prelungirile primei reprize, cu doi jucători nou-veniți la „virușii verzi”: Cutean a parat șutul ghazezului Aidoo, iar nigerianul Hussaini a reluat în plasă (45+3). S-a înscris la cuvânt un alt jucător de pe „Continentul negru”, ivorianul Niakate (56, cel mai bun de pe teren), care a egalat, la un corner executat Donca, după ce cu o fază anterioară Bălgrădean a scos șutul lui Donca. De puțin timp intrat în teren, A. Dumitru (80) a înscris cu un șut senzațional de la 25 de metri. Bucuria nu a durat decât 3 minute, întrucât Negru a restabilit egalitatea după un corner.
În minutul 120, uniriștii au avut un gol anulat, pentru henț, la Ayeni.
La „alb-negri” au fost titulari ultimele două achiziții (Ghazoini și Cl. Bălan) și doi din vechiul efectiv (Ondreykovicz și Indrei), lipsind din lot brazilianul Cordeiro (nelegitimat).
Arbitri L. Herczeg, Cr, Bumb, L. Armeanu; rezervă Ad. Pavel (toți Hunedoara) Observator I. Lupșa (Timișoara)
Foto: Sănătatea Cluj
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