Ciclistul Radu Măda (CSM Unirea Alba Iulia) a strălucit la Cheile Grădiștei: locul 2 într-o competiție UCI Continental Series, cel mai important rezultat al carierei!

Ciclistul Radu Măda (CSM Unirea) a reușit o performanță impresionantă la Cheile Grădiștei, unde s-a clasat pe locul secund într-o cursă UCI Continental Series, cu 18 puncte UCI.

Radu-Marian Mădă, legitimat la CSM Unirea Alba Iulia, a realizat cel mai valoros rezultat internațional al carierei și al sezonului, ocupând locul al doilea la categoria juniori în cadrul etapei UCI Continental Series C1 – Triada MTB Cheile Grădiștei, una dintre cele mai puternice competiții de cross-country olimpic organizate în România.

Întrecerea a reunit la start sportivi din mai multe țări europene și a oferit puncte importante pentru clasamentul mondial UCI. Radu a încheiat cursa pe poziția secundă, fiind devansat doar de Mihai-Bogdan Brînză, unul dintre cei mai valoroși juniori ai momentului și un sportiv aflat în elita mondială. Performanța i-a adus lui Radu 18 puncte UCI, un rezultat care confirmă progresul constant și nivelul la care acesta a ajuns în competițiile internaționale. La start s-au aflat sportivi din România, Ucraina, Bulgaria și Turcia, printre adversarii direcți ai lui Radu numărându-se și ucraineanul Mark Kovalchuk, unul dintre cei mai puternici juniori din Europa de Est. În clasamentul etapei de Cupă Națională, Radu-Marian Mădă a ocupat de asemenea locul secund, tot în spatele lui Mihai-Bogdan Brînză. CSM Unirea Alba Iulia a mai fost reprezentată la categoria juniori de George Fățan, care a încheiat cursa pe locul 12 într-un pluton numeros și valoros, format din 24 de sportivi.

Rezultate foarte bune au fost obținute și la feminin. Miruna Mădă (CSM Unirea Alba Iulia) a concurat la categoria Under 23, unde a ocupat locul 8 în clasamentul internațional al cursei, acumulând puncte UCI importante. Totodată, sportiva a câștigat etapa de Cupă Națională la categoria sa, confirmând forma excelentă din acest sezon.

Din delegația prezentă la Cheile Grădiștei a făcut parte și Denisa Maria Mărcuș (CSM Mediaș). Aceasta, după o problemă tehnică ce i-a blocat bicicleta în timpul cursei, a refuzat să abandoneze și a ajuns la finiș împingând bicicleta pe jos. Deși incidentul a îndepărtat-o de podium, unde avea șanse reale să urce, Denisa a demonstrat caracter, determinare și respect pentru competiție, ducând cursa până la capăt în ciuda dificultăților întâmpinate.

Pentru Radu Mădă urmează o nouă provocare internațională. Grație rezultatelor, a fost convocat în Lotul Național al României pentru Campionatele Balcanice de Mountain Bike, care se vor desfășura în Bosnia și Herțegovina. După performanța de la Cheile Grădiștei, unul dintre cele mai importante rezultate ale ciclismului albaiulian din acest an, Radu va încerca să confirme și pe plan balcanic forma excelentă care l-a adus pe podiumul unei competiții UCI Continental Series.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI