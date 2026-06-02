VIDEO | Protest al judecătorilor și grefierilor în fața Judecătoriei Alba Iulia. Motivul, nemulțumiri față de proiectul Legii salarizării
Protest al judecătorilor și grefierilor în fața Judecătoriei Alba Iulia. Motivul, nemulțumiri față de proiectul Legii salarizării
Magistrații din Alba Iulia protestează zilnic, începând de marți, 2 iunie 2026, în fața instituției, activitatea urmând să fie oprită total joi și parțial în restul zilelor, în semn de solidaritate faţă de formele de protest adoptate de corpul grefierilor.
O parte dintre grefierii de la Judecătoria Alba Iulia și Tribunalul Alba s-au alăturat spotan la proces.
Câteva dintre textele scrie pe pancarte sunt:
- “Justiția independentă are nevoie de garanții reale”;
- “O justiție vulnerabilă înseamnă cetățeni vulnerabili”;
- “Fără independență nu există justiție”;
,,Cu robele negre sunt judecătorii și cu robele gri sunt grefierii care s-au alăturat spontan.”, a explicat Președinta Judecătoriei Alba Iulia, judecătoarea Andreea David Iancu.
Judecătorii din Alba Iulia vor ieși în faţa sediului instanţei să protesteze pentru mai multe zile
Începând de astăzi până vineri, timp de jumătate de oră, judecătorii din Alba Iulia vor ieşi în faţa sediului instanţei, nemulţumiţi de proiectul de lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Activitatea Judecătoriei Alba Iulia va fi oprită total joi, 4 iunie 2026, timp de patru ore.
Astfel, în perioada 2-5 iunie, între orele 08:00-12:00, activitatea instanţei va fi suspendată parţial, cu excepţia cauzelor urgente prevăzute de hotărârea Adunării Generale, iar programul de relaţii cu publicul va fi redus la jumătate.
Personalul auxiliar de specialitate și conex din cadrul Tribunalului Alba a anunțat, vineri, 29 mai 2026, acțiuni de protest pentru perioada 2-5 iunie 2026, față de forma actuală a proiectului Legii salarizării personalului plătit din fonduri publice.
Astfel, în perioada 02.06–05.06.2026:
*Secția I civilă își desfășoară activitatea conform planificării.
*Secția II civilă de contencios administrativ, fiscal și de insolvență își desfășoară activitatea conform planificării.
*Secția penală soluționează cauzele după cum urmează:
– marți, 02.06.2026 – se judecă toate cauzele fixate conform planificării, întrucât intră în categoria cauzelor urgente;
-miercuri, 03.06.2026 – nu sunt cauze;
-joi, 04.06.2026 – cauzele stabilite înainte de ora 12:00 vor fi strigate după ora 12:00, urmând a se decala orele de strigare a cauzelor;
-vineri, 05.06.2026 – nu sunt cauze.
Compartimentele de lucru cu publicul din cadrul Tribunalului Alba – Registratura/Arhiva – vor reduce la jumătate programul de lucru cu publicul, acesta urmând să se desfășoare în intervalul orar 08:30–10:30 în perioada 02.06–05.06.2026.
Reprezentanții Curții de Apel Alba Iulia au anunțat de asemenea luni dimineața că activitatea de relații cu publicul desfășurată de personalul auxiliar de specialitate din cadrul compartimentelor Arhiva și Registratura ale insittuției, se va desfășura după următorul program:
REGISTRATURA PRINCIPALĂ
Camera 229 (Etaj II) 8,30-13,30
ARHIVA PRINCIPALĂ
Camera 228 (Etaj II) Studiu dosare 9-14;
REGISTRATURA ŞI ARHIVA SECŢIA CIVILĂ II
Camera 24 (Parter) 8,30-13,30;
Referitor la activitatea de judecată programată pentru marți 02.06.2026 și miercuri 03.06.2026, în intervalul orar 08-12, dosarele cu caracter urgent conform legii se vor judeca la ora stabilită, celelalte cauze urmând să fie apelate în ordinea listei de ședință începând cu ora 12,00.
Informații detaliate privind listele cauzelor și orele la care acestea se judecă sunt publicate pe Portalul Curții de Apel Alba Iulia, disponibil pe Portalul instanțelor de judecată, la secțiunea Anunțuri importante.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Noua lege a salarizării bugetarilor: Gabriel Pleșa și Ion Dumitrel, printre marii câștigători ai reformei Guvernului Bolojan. Salarii de peste 30.000 de lei pe lună
Noua lege a salarizării bugetarilor: Gabriel Pleșa și Ion Dumitrel, printre marii câștigători ai reformei Guvernului Bolojan. Salarii de peste 30.000 de lei pe lună Noua lege a salarizării prevede majorări consistente ale indemnizațiilor pentru demnitari. Astfel, aleșii locali ar urma să primească salarii mai mari, în unele cazuri cu până la 4.000 de lei […]
FOTO | Smart Tech Team, de la Liceul Domșa din Alba Iulia, pe primul loc într-o competiție cu aproape 20 de echipe de robotică și tehnologie din mai multe județe
Smart Tech Team, de la Liceul Domșa din Alba Iulia, pe primul loc într-o competiție cu aproape 20 de echipe de robotică și tehnologie din mai multe județe Vineri, 29 mai 2026, Smart Tech Team, echipa de robotică și tehnologie a Liceului Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia, a participat la ediția a XXVI-a a Sesiunii […]
VIDEO | Prezența unui URS, semnalată în comuna Rimetea: Mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă. Intervine un echipaj de jandarmi
Prezența unui URS, semnalată în comuna Rimetea: Mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă. Intervine un echipaj de jandarmi Un echipaj de jandarmi intervine la Rimetea, după ce a fost semnalată prezența unui urs, astăzi, 1 iunie 2026. La fața locului se deplasează de urgență echipajul de intervenție al Jandarmeriei Alba, aflat în serviciu, echipat corespunzător […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
2 iunie 2026 | Cod galben de inundații în Alba și alte zone din țară: Râurile vizate
2 iunie 2026 | Cod galben de inundații în Alba și alte zone din țară: Râurile vizate Hidrologii au emis...
Generalul Vlad Gheorghiță, șeful Statului Major al Apărării, la DNA: Verificări într-un dosar de trafic de influență și abuz în serviciu
Generalul Vlad Gheorghiță, șeful Statului Major al Apărării, la DNA: Verificări într-un dosar de trafic de influență și abuz în...
Știrea Zilei
VIDEO | Protest al judecătorilor și grefierilor în fața Judecătoriei Alba Iulia. Motivul, nemulțumiri față de proiectul Legii salarizării
Protest al judecătorilor și grefierilor în fața Judecătoriei Alba Iulia. Motivul, nemulțumiri față de proiectul Legii salarizării Magistrații din Alba...
Noua lege a salarizării bugetarilor: Gabriel Pleșa și Ion Dumitrel, printre marii câștigători ai reformei Guvernului Bolojan. Salarii de peste 30.000 de lei pe lună
Noua lege a salarizării bugetarilor: Gabriel Pleșa și Ion Dumitrel, printre marii câștigători ai reformei Guvernului Bolojan. Salarii de peste...
Curier Județean
ITM Alba: AMENZI de 4.500 de lei și 25 avertismente date firmelor din județ, în perioada 25 – 29 mai 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii
ITM Alba: AMENZI de 4.500 de lei și 25 avertismente date firmelor din județ, în perioada 25 – 29 mai...
CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupele O pozitiv, A negativ și AB pozitiv: ,,Avem multe cereri”
CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupele O pozitiv, A negativ și AB pozitiv: ,,Avem multe cereri”...
Politică Administrație
FOTO | CNI a recepționat lucrările de la noua Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: ,,Servicii medicale moderne, sigure și adaptate nevoilor din domeniul sănătății mintale”
CNI a recepționat lucrările de la noua Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: ,,Servicii medicale moderne,...
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Management Asistență medicală. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior din...
Opinii Comentarii
Mesaje de 1 Iunie, Ziua Copilului 2026. Ce SMS-uri, felicitări, urări le poţi trimite celor pe care îi consideri copii
Mesaje de 1 iunie, Ziua Copilului 2026 • Sms -uri de 1 Iunie. Urări si felicitări de 1 iunie •...
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru meritele sale, post mortem, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru...