VIDEO | Protest al judecătorilor și grefierilor în fața Judecătoriei Alba Iulia. Motivul, nemulțumiri față de proiectul Legii salarizării

Protest al judecătorilor și grefierilor în fața Judecătoriei Alba Iulia. Motivul, nemulțumiri față de proiectul Legii salarizării

Magistrații din Alba Iulia protestează zilnic, începând de marți, 2 iunie 2026, în fața instituției, activitatea urmând să fie oprită total joi și parțial în restul zilelor, în semn de solidaritate faţă de formele de protest adoptate de corpul grefierilor.

O parte dintre grefierii de la Judecătoria Alba Iulia și Tribunalul Alba s-au alăturat spotan la proces.

Câteva dintre textele scrie pe pancarte sunt:

“Justiția independentă are nevoie de garanții reale”;

“O justiție vulnerabilă înseamnă cetățeni vulnerabili”;

“Fără independență nu există justiție”;

,,Cu robele negre sunt judecătorii și cu robele gri sunt grefierii care s-au alăturat spontan.”, a explicat Președinta Judecătoriei Alba Iulia, judecătoarea Andreea David Iancu.

Judecătorii din Alba Iulia vor ieși în faţa sediului instanţei să protesteze pentru mai multe zile

Începând de astăzi până vineri, timp de jumătate de oră, judecătorii din Alba Iulia vor ieşi în faţa sediului instanţei, nemulţumiţi de proiectul de lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Activitatea Judecătoriei Alba Iulia va fi oprită total joi, 4 iunie 2026, timp de patru ore.

Astfel, în perioada 2-5 iunie, între orele 08:00-12:00, activitatea instanţei va fi suspendată parţial, cu excepţia cauzelor urgente prevăzute de hotărârea Adunării Generale, iar programul de relaţii cu publicul va fi redus la jumătate.

Personalul auxiliar de specialitate și conex din cadrul Tribunalului Alba a anunțat, vineri, 29 mai 2026, acțiuni de protest pentru perioada 2-5 iunie 2026, față de forma actuală a proiectului Legii salarizării personalului plătit din fonduri publice.

Astfel, în perioada 02.06–05.06.2026:

*Secția I civilă își desfășoară activitatea conform planificării.

*Secția II civilă de contencios administrativ, fiscal și de insolvență își desfășoară activitatea conform planificării.

*Secția penală soluționează cauzele după cum urmează:

– marți, 02.06.2026 – se judecă toate cauzele fixate conform planificării, întrucât intră în categoria cauzelor urgente;

-miercuri, 03.06.2026 – nu sunt cauze;

-joi, 04.06.2026 – cauzele stabilite înainte de ora 12:00 vor fi strigate după ora 12:00, urmând a se decala orele de strigare a cauzelor;

-vineri, 05.06.2026 – nu sunt cauze.

Compartimentele de lucru cu publicul din cadrul Tribunalului Alba – Registratura/Arhiva – vor reduce la jumătate programul de lucru cu publicul, acesta urmând să se desfășoare în intervalul orar 08:30–10:30 în perioada 02.06–05.06.2026.

Reprezentanții Curții de Apel Alba Iulia au anunțat de asemenea luni dimineața că activitatea de relații cu publicul desfășurată de personalul auxiliar de specialitate din cadrul compartimentelor Arhiva și Registratura ale insittuției, se va desfășura după următorul program:

REGISTRATURA PRINCIPALĂ

Camera 229 (Etaj II) 8,30-13,30

ARHIVA PRINCIPALĂ

Camera 228 (Etaj II) Studiu dosare 9-14;

REGISTRATURA ŞI ARHIVA SECŢIA CIVILĂ II

Camera 24 (Parter) 8,30-13,30;

Referitor la activitatea de judecată programată pentru marți 02.06.2026 și miercuri 03.06.2026, în intervalul orar 08-12, dosarele cu caracter urgent conform legii se vor judeca la ora stabilită, celelalte cauze urmând să fie apelate în ordinea listei de ședință începând cu ora 12,00.

Informații detaliate privind listele cauzelor și orele la care acestea se judecă sunt publicate pe Portalul Curții de Apel Alba Iulia, disponibil pe Portalul instanțelor de judecată, la secțiunea Anunțuri importante.

