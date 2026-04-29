VIDEO | Secția de ciclism a CSM Unirea Alba Iulia, la 1 an de la înființare. Președintele ,,Biciclim”: Organizăm Campionatul Balcanic la Alba Iulia, pentru prima oară în România

Curier Județean

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Secția de ciclism a CSM Unirea Alba Iulia, la 1 an de la înființare: Președintele ,,Biciclim”: Organizăm Campionatul Balcanic la Alba Iulia, pentru prima oară în România

Secția de ciclism a CSM Unirea Alba Iulia marchează astăzi, 29 aprilie 2026, un an de la lansare. Cu această ocazie, la Muzeul Principia a avut loc un eveniment dedicat acestui moment, începând cu ora 18:00.

,,Astăzi aniversăm un an de când am înființat secția de ciclism. Încă de la început, ne-am propus să aducem la Alba Iulia cei mai buni sportivi din țară. După un an de activitate, avem rezultate remarcabile, cu prezențe pe podium atât la băieți, cât și la fete. Avem, de asemenea, un sportiv aflat pe locul 10 mondial.

Avem șanse mari ca și anul acesta să obținem rezultate foarte bune în competițiile din România și sperăm să ne păstrăm titlul. Tot în acest an, organizăm Campionatul Balcanic la Alba Iulia, pentru prima dată în România. Toți sportivii din lume care își doresc puncte vor putea veni la Alba Iulia pentru a lupta pentru ele. Este un eveniment de o importanță maximă pentru noi”, a povestit Dorin Dârloşan, Președinte ,,Biciclim” Alba pentru ziarulunirea.ro.

În cadrul evenimentului au fost analizate rezultatele sportive obținute în primul an de activitate și au fost prezentați noii membri ai echipei de ciclism a CSM Unirea Alba Iulia.

De asemenea, au fost prezentate obiectivele stabilite pentru sezonul 2026. Participarea la eveniment este liberă.

Proiectul secției de ciclism a CSM Unirea Alba Iulia a fost realizat de Asociația Biciclim, în colaborare cu Primăria Alba Iulia.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Briana Paulette, elevă a Școlii Gimnaziale „Toma Cocișiu” Blaj, calificată la faza națională a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar 2026 – tenis de masă

Ioana Oprean

Publicat

acum 34 de minute

în

29 aprilie 2026

De

Briana Paulette, elevă a Școlii Gimnaziale „Toma Cocișiu" Blaj, calificată la faza națională a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar 2026 – tenis de masă O elevă a a Școlii Gimnaziale „Toma Cocișiu" Blaj, calificată la faza națională a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar 2026 – tenis de masă.  „Felicitări elevei Briana Paulette, din clasa a […]

Citește mai mult

Curier Județean

Un tronson de drum din Roșia Montană, modernizat printr-o investiție de 1,6 milioane lei. „Undă verde” de la Direcția Județeană de Mediu Alba

Ioana Oprean

Publicat

acum 59 de minute

în

29 aprilie 2026

De

Un tronson de drum din Roșia Montană, modernizat printr-o investiție de 1,6 milioane lei. „Undă verde" de la Direcția Județeană de Mediu Alba Direcția Județeană de Mediu Alba a dat undă verde pentru modernizarea a peste un kilometru dintr-un drum al unei comune de munte din județ, printr-o investiție de 1,6 milioane de lei.

Citește mai mult

Curier Județean

Cum a scăpat până la urmă un albaiulian de proces după ce asupra sa a fost găsită o cantitate de 0,41 grame de cannabis, ambalată într-o punguță

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

29 aprilie 2026

De

Cum a scăpat până la urmă un albaiulian de proces după ce asupra sa a fost găsită o cantitate de 0,41 grame de cannabis, ambalată într-o punguță Tribunalul Alba a fost sesizat de DIICOT – Serviciul Teritorial Alba Iulia cu o cerere de confirmare a soluției din 23 martie 2026 de renunțare la urmărirea penală […]

Citește mai mult