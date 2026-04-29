VIDEO | Secția de ciclism a CSM Unirea Alba Iulia, la 1 an de la înființare. Președintele ,,Biciclim”: Organizăm Campionatul Balcanic la Alba Iulia, pentru prima oară în România

Secția de ciclism a CSM Unirea Alba Iulia, la 1 an de la înființare: Președintele ,,Biciclim”: Organizăm Campionatul Balcanic la Alba Iulia, pentru prima oară în România

Secția de ciclism a CSM Unirea Alba Iulia marchează astăzi, 29 aprilie 2026, un an de la lansare. Cu această ocazie, la Muzeul Principia a avut loc un eveniment dedicat acestui moment, începând cu ora 18:00.

,,Astăzi aniversăm un an de când am înființat secția de ciclism. Încă de la început, ne-am propus să aducem la Alba Iulia cei mai buni sportivi din țară. După un an de activitate, avem rezultate remarcabile, cu prezențe pe podium atât la băieți, cât și la fete. Avem, de asemenea, un sportiv aflat pe locul 10 mondial.

Avem șanse mari ca și anul acesta să obținem rezultate foarte bune în competițiile din România și sperăm să ne păstrăm titlul. Tot în acest an, organizăm Campionatul Balcanic la Alba Iulia, pentru prima dată în România. Toți sportivii din lume care își doresc puncte vor putea veni la Alba Iulia pentru a lupta pentru ele. Este un eveniment de o importanță maximă pentru noi”, a povestit Dorin Dârloşan, Președinte ,,Biciclim” Alba pentru ziarulunirea.ro.

În cadrul evenimentului au fost analizate rezultatele sportive obținute în primul an de activitate și au fost prezentați noii membri ai echipei de ciclism a CSM Unirea Alba Iulia.

De asemenea, au fost prezentate obiectivele stabilite pentru sezonul 2026.

Proiectul secției de ciclism a CSM Unirea Alba Iulia a fost realizat de Asociația Biciclim, în colaborare cu Primăria Alba Iulia.

