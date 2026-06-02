Bărbat de 50 de ani condamnat la închisoare cu suspendare după ce a fost prins băut la volan în Aiud: Ce alcoolemie avea

Judecătoria Aiud a condamnat, luni, 25 mai 2026 un bărbat în vârstă de 50 de ani la un an de închisoare cu suspendare pentru conducerea unui autoturism sub influența alcoolului, după ce acesta a fost depistat cu o alcoolemie de 1,52 g‰ alcool pur în sânge.

Potrivit hotărârii pronunțate de instanța amintită, inculpatul a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de articolul 336 alineatul 1 din Codul penal după ce, în 10 februarie 2025, a condus un autoturism marca Citroen pe străzile municipiului Aiud, deși consumase anterior o cantitate importantă de alcool.

Consumul de alcool și traseul parcurs

Din actele dosarului reiese că inculpatul a consumat aproximativ doi litri de vin în seara de 9 februarie 2025, în intervalul orar 20:00 – 00:00, la domiciliul său. În dimineața următoare, în jurul orei 09:30, acesta s-a urcat la volan și s-a deplasat către locul de muncă.

În jurul prânzului, bărbatul a condus din nou autoturismul pe mai multe străzi din municipiu, fiind oprit de un echipaj de poliție pe strada unde se află unitatea la care lucra.

Polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, șoferul a fost transportat la Spitalul Municipal Aiud pentru recoltarea de probe biologice.

Analizele toxicologice efectuate de Serviciul de Medicină Legală au stabilit o alcoolemie de 1,52 g‰ la prima probă de sânge și 1,41 g‰ la cea de-a doua probă, valori care depășesc cu mult limita legală de 0,80 g‰ prevăzută de lege pentru răspunderea penală.

Bărbatul și-a recunoscut fapta

Pe parcursul urmăririi penale și în fața instanței, bărbatul a recunoscut integral fapta și a solicitat judecarea cauzei în procedură simplificată, beneficiind astfel de reducerea limitelor de pedeapsă.

Judecătorul a reținut că bărbatul nu avea antecedente penale, deținea permis de conducere din anul 1994 și nu fusese sancționat anterior pentru abateri rutiere. Totodată, instanța a apreciat conduita sinceră și cooperantă a acestuia în raport cu organele judiciare.

Pedeapsă cu suspendare și muncă în folosul comunității

Instanța a decis condamnarea inculpatului la un an de închisoare, însă executarea pedepsei a fost suspendată sub supraveghere pentru un termen de 2 ani. Pe durata termenului de supraveghere, acesta va trebui să se prezinte periodic la Serviciul de Probațiune, să anunțe schimbarea domiciliului sau a locului de muncă, să participe la un program de reintegrare socială și să efectueze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, în cadrul Primăriei Municipiului Aiud sau al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud.

În plus, instanța a dispus interzicerea dreptului de a conduce autovehicule pentru o perioadă de 2 ani și anularea permisului de conducere după rămânerea definitivă a hotărârii.

Judecătorii au motivat că, deși inculpatul nu a provocat un accident rutier, nivelul ridicat al alcoolemiei și faptul că acesta a circulat într-un interval cu trafic intens au reprezentat un pericol semnificativ pentru siguranța participanților la trafic.

Hotărârea Judecătoriei Aiud poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

sursa: ReJust

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

