Bărbat de 50 de ani condamnat la închisoare cu suspendare după ce a fost prins băut la volan în Aiud: Ce alcoolemie avea
Bărbat de 50 de ani condamnat la închisoare cu suspendare după ce a fost prins băut la volan în Aiud: Ce alcoolemie avea
Judecătoria Aiud a condamnat, luni, 25 mai 2026 un bărbat în vârstă de 50 de ani la un an de închisoare cu suspendare pentru conducerea unui autoturism sub influența alcoolului, după ce acesta a fost depistat cu o alcoolemie de 1,52 g‰ alcool pur în sânge.
Potrivit hotărârii pronunțate de instanța amintită, inculpatul a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de articolul 336 alineatul 1 din Codul penal după ce, în 10 februarie 2025, a condus un autoturism marca Citroen pe străzile municipiului Aiud, deși consumase anterior o cantitate importantă de alcool.
Consumul de alcool și traseul parcurs
Din actele dosarului reiese că inculpatul a consumat aproximativ doi litri de vin în seara de 9 februarie 2025, în intervalul orar 20:00 – 00:00, la domiciliul său. În dimineața următoare, în jurul orei 09:30, acesta s-a urcat la volan și s-a deplasat către locul de muncă.
În jurul prânzului, bărbatul a condus din nou autoturismul pe mai multe străzi din municipiu, fiind oprit de un echipaj de poliție pe strada unde se află unitatea la care lucra.
Polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, șoferul a fost transportat la Spitalul Municipal Aiud pentru recoltarea de probe biologice.
Analizele toxicologice efectuate de Serviciul de Medicină Legală au stabilit o alcoolemie de 1,52 g‰ la prima probă de sânge și 1,41 g‰ la cea de-a doua probă, valori care depășesc cu mult limita legală de 0,80 g‰ prevăzută de lege pentru răspunderea penală.
Bărbatul și-a recunoscut fapta
Pe parcursul urmăririi penale și în fața instanței, bărbatul a recunoscut integral fapta și a solicitat judecarea cauzei în procedură simplificată, beneficiind astfel de reducerea limitelor de pedeapsă.
Judecătorul a reținut că bărbatul nu avea antecedente penale, deținea permis de conducere din anul 1994 și nu fusese sancționat anterior pentru abateri rutiere. Totodată, instanța a apreciat conduita sinceră și cooperantă a acestuia în raport cu organele judiciare.
Pedeapsă cu suspendare și muncă în folosul comunității
Instanța a decis condamnarea inculpatului la un an de închisoare, însă executarea pedepsei a fost suspendată sub supraveghere pentru un termen de 2 ani. Pe durata termenului de supraveghere, acesta va trebui să se prezinte periodic la Serviciul de Probațiune, să anunțe schimbarea domiciliului sau a locului de muncă, să participe la un program de reintegrare socială și să efectueze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, în cadrul Primăriei Municipiului Aiud sau al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud.
În plus, instanța a dispus interzicerea dreptului de a conduce autovehicule pentru o perioadă de 2 ani și anularea permisului de conducere după rămânerea definitivă a hotărârii.
Judecătorii au motivat că, deși inculpatul nu a provocat un accident rutier, nivelul ridicat al alcoolemiei și faptul că acesta a circulat într-un interval cu trafic intens au reprezentat un pericol semnificativ pentru siguranța participanților la trafic.
Hotărârea Judecătoriei Aiud poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.
sursa: ReJust
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Revederea promoției 2006 a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia: Absolvenții au depănat amintiri cu părinții profesori
Revederea promoției 2006 a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia: Absolvenții au depănat amintiri cu părinții profesori Absolvenții promoției 2006 ai Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia s-au reîntâlnit după 20 de ani de la finalizarea studiilor, în cadrul unui eveniment festiv desfășurat la sediul instituției, joi, 28 mai 2026. Joi, 28 mai […]
4 iunie 2026 | Ceramica tradițională întâlnește tehnologia și arta digitală la Alba Iulia: Vernisaj al unei expoziții internaționale, la Depozitul de Ceramică Veche
Ceramica tradițională întâlnește tehnologia și arta digitală la Alba Iulia: Vernisaj al unei expoziții internaționale, la Depozitul de Ceramică Veche IPEC SA, în colaborare cu Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, organizează expoziția internațională de ceramică „ARTĂ ȘI TEHNOLOGIE”, sub deviza „Creat pentru generații”. Evenimentul se deschide joi, 4 iunie 2026, începând cu ora […]
FOTO | Elevă de la Colegiul Militar din Alba Iulia, premiul I la faza județeană a sesiunii de comunicări științifice la disciplina istorie și calificare la etapa națională. Tema lucrării, statutul femeii în societate
Elevă de la Colegiul Militar din Alba Iulia, premiul I la faza județeană a sesiunii de comunicări științifice la disciplina istorie și calificare la etapa națională. Tema lucrării, statutul femeii în societate O elevă de la Colegiul Militar din Alba Iulia a obținut premiul I la faza județeană a Sesiunii de referate și comunicări ale […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Toate țările din Junk plătesc dobânzi mai mici decât România. Economist: „Suntem la Stand-Up Comedy și nu ne-a spus nimeni???”
Toate țările din Junk plătesc dobânzi mai mici decât România. Economist: „Suntem la Stand-Up Comedy și nu ne-a spus nimeni???”...
Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, urmărit penal pentru complicitate la uzurparea funcției
Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, urmărit penal pentru complicitate la uzurparea funcției Șeful Statului Major al Apărării, generalul...
Știrea Zilei
Turismul din Alba continuă să fie la pământ: Numărul de înnoptări a scăzut cu aproape 10%. Județul, pe ultimul loc la gradul de ocupare din Regiunea Centru
Turismul din judeţul Alba continuă să fie la pământ: Numărul de înnoptări a scăzut cu aproape 10%. Județul, pe ultimul...
Prezența unui URS, semnalată din nou în comuna Săsciori: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă
Prezența unui URS, semnalată din nou în comuna Săsciori: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă În comuna...
Curier Județean
Bărbat de 50 de ani condamnat la închisoare cu suspendare după ce a fost prins băut la volan în Aiud: Ce alcoolemie avea
Bărbat de 50 de ani condamnat la închisoare cu suspendare după ce a fost prins băut la volan în Aiud:...
FOTO | Revederea promoției 2006 a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia: Absolvenții au depănat amintiri cu părinții profesori
Revederea promoției 2006 a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia: Absolvenții au depănat amintiri cu părinții profesori Absolvenții promoției...
Politică Administrație
FOTO | CNI a recepționat lucrările de la noua Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: ,,Servicii medicale moderne, sigure și adaptate nevoilor din domeniul sănătății mintale”
CNI a recepționat lucrările de la noua Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: ,,Servicii medicale moderne,...
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Management Asistență medicală. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior din...
Opinii Comentarii
Mesaje de 1 Iunie, Ziua Copilului 2026. Ce SMS-uri, felicitări, urări le poţi trimite celor pe care îi consideri copii
Mesaje de 1 iunie, Ziua Copilului 2026 • Sms -uri de 1 Iunie. Urări si felicitări de 1 iunie •...
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru meritele sale, post mortem, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru...