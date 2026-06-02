Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, urmărit penal pentru complicitate la uzurparea funcției

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, este urmărit penal de DNA într-un dosar privind presupusa suplimentare nelegală a unor locuri bugetate la Facultatea de Educație Fizică și Sport.

Potrivit unui comunicat al Direcția Națională Anticorupție, procurorii militari i-au adus la cunoștință generalului calitatea de suspect pentru infracțiunea de complicitate la uzurparea funcției, în condițiile în care fapta ar fi generat un folos necuvenit pentru alte persoane.

Anchetatorii susțin că, în iulie 2025, Gheorghiță Vlad ar fi facilitat emiterea și semnarea de către general-locotenentul Iulian Berdilă a unei solicitări adresate Ministerului Educației pentru majorarea numărului de locuri finanțate de la buget la Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București.

Conform DNA, demersul ar fi depășit competențele legale ale structurilor implicate, atribuția respectivă revenind exclusiv Direcției Generale Management Resurse Umane din cadrul MApN. În urma solicitării, au fost suplimentate cu 20 numărul locurilor bugetate, iar candidații admiși inițial pe locuri cu taxă au fost transferați pe locuri finanțate de stat.

Procurorii consideră că această decizie a afectat interesele legitime ale Ministerul Apărării Naționale și a creat un avantaj nejustificat pentru cei 20 de studenți, care nu au mai fost obligați să plătească taxele de școlarizare. De asemenea, trei dintre aceștia ar urma să fie încadrați ca ofițeri în cadrul MApN după finalizarea studiilor.

