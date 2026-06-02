REGULI de acces la finala pentru Liga 2 dintre SC Popești-Leordeni și CSM Unirea Alba Iulia: Intrare gratuită, dar condiționată de primirea unui tichet
SC Popești-Leordeni a făcut publice, marți, 2 iunie 2026, reguli lede acces la meciul cu CSM Unirea Alba Iulia, finala barajului de promovare în Liga 2 de fotbal.
„În perspectiva meciului de baraj pentru accederea în Liga a II-a, cu Unirea Alba Iulia, programat sâmbătă, 6 iunie,ora 17.30, la Stadionul Inter Gaz, conducerea SC Popești-Leordeni face câteva precizări importante legate de accesul spectatorilor în tribune.
Accesul suporterilor va fi gratuit, dar condiționat de primirea unui tichet de intrare cu valoare zero. Pentru a primi acest tichet, care asigură prezența în tribună, spectatorii trebuie să aibă cartea de identitate asupra lor.
De asemenea, pentru a se evita aglomerarea căilor de acces și a porților de intrare în stadion, vă rugăm să veniți mai devreme, cu un timp rezonabil, față de ora de start a jocului.
Suporterii echipei oaspete vor primi tichetele de acces prin intermediul clubului Unirea Alba Iulia. Numărul biletelor pentru galeria oaspete este în concordanță cu capacitatea stadionului și cu prevederile regulamentare în vigoare.
Minorii vor avea acces gratuit, în limita locurilor disponibile. Au prioritate juniorii legitimați la grupele SC Popești-Leordeni.
Orice alte informații necesare, cu privire la problema accesului în stadion, vor fi comunicate în timp”, au transmis oficialii clubului SC Popești-Leordeni.
foto: Galeria Black Warriors la Lupeni – arhivă (cu rol ilustrativ)
