REGULI de acces la finala pentru Liga 2 dintre SC Popești-Leordeni și CSM Unirea Alba Iulia: Intrare gratuită, dar condiționată de primirea unui tichet

SC Popești-Leordeni a făcut publice, marți, 2 iunie 2026, reguli lede acces la meciul cu CSM Unirea Alba Iulia, finala barajului de promovare în Liga 2 de fotbal. 

„În perspectiva meciului de baraj pentru accederea în Liga a II-a, cu Unirea Alba Iulia, programat sâmbătă, 6 iunie,ora 17.30, la Stadionul Inter Gaz, conducerea SC Popești-Leordeni face câteva precizări importante legate de accesul spectatorilor în tribune.

Accesul suporterilor va fi gratuit, dar condiționat de primirea unui tichet de intrare cu valoare zero. Pentru a primi acest tichet, care asigură prezența în tribună, spectatorii trebuie să aibă cartea de identitate asupra lor.

De asemenea, pentru a se evita aglomerarea căilor de acces și a porților de intrare în stadion, vă rugăm să veniți mai devreme, cu un timp rezonabil, față de ora de start a jocului.

Suporterii echipei oaspete vor primi tichetele de acces prin intermediul clubului Unirea Alba Iulia. Numărul biletelor pentru galeria oaspete este în concordanță cu capacitatea stadionului și cu prevederile regulamentare în vigoare.

Minorii vor avea acces gratuit, în limita locurilor disponibile. Au prioritate juniorii legitimați la grupele SC Popești-Leordeni.

Orice alte informații necesare, cu privire la problema accesului în stadion, vor fi comunicate în timp”, au transmis oficialii clubului SC Popești-Leordeni.

foto: Galeria Black Warriors la Lupeni  – arhivă (cu rol ilustrativ)

FOTO | Mihaela Mih-Dehelean, sportivă a CS Unirea Alba Iulia, a devenit pentru a patra oară campioană națională la Culturism și Fitness: „Între vis și reușită e un drum atât de lung cât o probă de credință”

2 iunie 2026

Mihaela Mih-Dehelean, sportivă a CS Unirea Alba Iulia, a devenit pentru a patra oară campioană națională la Culturism și Fitness: „Între vis și reușită e un drum atât de lung cât o probă de credință" Sportiva CS Unirea Alba Iulia, Mihaela Mih-Dehelean, a obținut medalia de aur și titlul de campioană națională la Campionatul Național […]

Duminică, 7 iunie, ACS Crăciunel – Mureșul Gâmbaș, semifinala Cupei Județene | Meci cu miros de istorie pentru Mureșul Gâmbaș

2 iunie 2026

Duminică, 7 iunie, ACS Crăciunel – Mureșul Gâmbaș, semifinala Cupei Județene | Meci cu miros de istorie pentru Mureșul Gâmbaș Duminică, 7 iunie, la ora 18.00, sunt semifinalele Cupei Județene, competiție marca AJF Alba. La ediția inaugurală, în penultimul act sunt partidele ACS Crăciunel – Mureșul Gâmbaș și Viitorul Răhău – Voința Beldiu. Învingătoarele se […]

Ciclistul Radu Măda (CSM Unirea Alba Iulia) a strălucit la Cheile Grădiștei: locul 2 într-o competiție UCI Continental Series, cel mai important rezultat al carierei!

2 iunie 2026

Ciclistul Radu Măda (CSM Unirea Alba Iulia) a strălucit la Cheile Grădiștei: locul 2 într-o competiție UCI Continental Series, cel mai important rezultat al carierei! Ciclistul Radu Măda (CSM Unirea) a reușit o performanță impresionantă la Cheile Grădiștei, unde s-a clasat pe locul secund într-o cursă UCI Continental Series, cu 18 puncte UCI. Citește și: VIDEO […]

