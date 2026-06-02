Curier Județean

FOTO | Revederea promoției 2006 a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia: Absolvenții au depănat amintiri cu părinții profesori

Bogdan Ilea

Publicat

acum 16 minute

în

De

Revederea promoției 2006 a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia: Absolvenții au depănat amintiri cu părinții profesori

Absolvenții promoției 2006 ai Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia s-au reîntâlnit după 20 de ani de la finalizarea studiilor, în cadrul unui eveniment festiv desfășurat la sediul instituției, joi, 28 mai 2026.

Joi, 28 mai a.c., la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cetatea Marii Uniri, a avut loc evenimentul festiv al revederii, la 20 de ani de la încheierea cursurilor, a absolvenților promoției 2006. Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent în paraclisul „Sfinții Trei Ierarhi” din incinta instituției de învățământ. Începând cu ora 10.00, Ierarhul nostru a oficiat slujba de Te-Deum, cu ocazia evenimentului reîntâlnirii, în semn de mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate asupra tuturor absolvenților pe parcursul ultimelor două decenii. În cuvântul rostit la final, Părintele Arhiepiscop Irineu le-a adresat celor prezenți îndemnuri folositoare în lucrarea pastoral-misionară și sfaturi ziditoare de suflet.

Evenimentul din această zi a debutat la ora 8.00, prin oficierea Dumnezeieștii Liturghii a Sfântului Ioan Gură de Aur, în paraclisul „Sfinții Trei Ierarhi”. Slujba a fost oficiată de un numeros sobor de clerici format din absolvenții care au fost hirotoniți pe parcursul anilor. În fruntea soborului s-a aflat, în calitate de îndrumător, părintele prof. univ. dr. habil. Dumitru A. Vanca, titularul catedrei de Teologie Liturgică și Practică Liturgică. După slujba de Te-Deum, în Aula „Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae” din incinta Facultății, a avut loc un moment festiv cu totul deosebit. Absolvenții promoției 2006 s-au reîntâlnit cu părinții profesori, prilej cu care au depănat amintiri din anii de studiu, dar și impresii cu privire la realizările înfăptuite în plan profesional în decursul ultimilor 20 de ani, se arată într-un text publicat de Facultatea de Teologie Ortodoxă – UAB din Alba Iulia.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

4 iunie 2026 | Ceramica tradițională întâlnește tehnologia și arta digitală la Alba Iulia: Vernisaj al unei expoziții internaționale, la Depozitul de Ceramică Veche

Ioana Oprean

Publicat

acum 31 de minute

în

2 iunie 2026

De

Ceramica tradițională întâlnește tehnologia și arta digitală la Alba Iulia: Vernisaj al unei expoziții internaționale, la Depozitul de Ceramică Veche IPEC SA, în colaborare cu Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, organizează expoziția internațională de ceramică „ARTĂ ȘI TEHNOLOGIE”, sub deviza „Creat pentru generații”. Evenimentul se deschide joi, 4 iunie 2026, începând cu ora […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Elevă de la Colegiul Militar din Alba Iulia, premiul I la faza județeană a sesiunii de comunicări științifice la disciplina istorie și calificare la etapa națională. Tema lucrării, statutul femeii în societate

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

2 iunie 2026

De

Elevă de la Colegiul Militar din Alba Iulia, premiul I la faza județeană a sesiunii de comunicări științifice la disciplina istorie și calificare la etapa națională. Tema lucrării, statutul femeii în societate O elevă de la Colegiul Militar din Alba Iulia a obținut premiul I la faza județeană a Sesiunii de referate și comunicări ale […]

Citește mai mult

Curier Județean

Județul Alba în comerțul internațional: Exporturi mai mici și importuri în creștere. Ce spun ultimele date statistice

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

2 iunie 2026

De

Județul Alba în comerțul internațional: Exporturi mai mici și importuri în creștere. Ce spun ultimele date statistice Comerțul exterior al județului Alba a înregistrat, primele două luni ale anului 2026, scăderi ale exporturilor și creșteri ale importurilor, potrivit datelor oficiale transmise de Institutul de Statistică Alba. În luna februarie 2026, la nivelul județului Alba s-au […]

Citește mai mult