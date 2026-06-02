Sport

Duminică, 7 iunie, ACS Crăciunel – Mureșul Gâmbaș, semifinala Cupei Județene | Meci cu miros de istorie pentru Mureșul Gâmbaș

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

De

Duminică, 7 iunie, ACS Crăciunel – Mureșul Gâmbaș, semifinala Cupei Județene | Meci cu miros de istorie pentru Mureșul Gâmbaș

Duminică, 7 iunie, la ora 18.00, sunt semifinalele Cupei Județene, competiție marca AJF Alba. La ediția inaugurală, în penultimul act sunt partidele ACS Crăciunel – Mureșul Gâmbaș și Viitorul Răhău – Voința Beldiu.

Învingătoarele se vor înfrunta în finală, duminică, 14 iunie, la ora 14.00, pe Stadionul „Cetate” din Alba Iulia, În deschiderea zilei festivității de premiere pentru fotbalul amator din Alba.

Citește și: Șoimii Ciumbrud – Mureșul Gâmbaș, un derby local care revine după 3 ani, duminică, 24 mai | Decenii de rivalitate în confruntarea formațiilor din municipiul Aiud!

Fotbalul din Gâmbaș nu este doar un sport. Este o poveste începută în 1956, pe un teren simplu, cu mingi cusute manual și cu oameni care jucau din pasiune pură. De atunci și până astăzi, generații întregi au dus mai departe acest nume, transformând Mureșul Gâmbaș într-un simbol al comunității și una dintre cele mai vechi echipe din județul Alba. Această poveste ajunge într-un punct în care trecutul și prezentul se întâlnesc: semifinala Cupei Județene, ACS Crăciunel – ACS Mureșul Gâmbaș. Pentru unii, este doar un meci dintr-o competiție locală. Pentru Gâmbaș, însă, este mai mult decât atât. Este șansa de a ajunge, pentru prima dată în istoria recentă, în finala Cupei Județene – un obiectiv care, timp de zeci de ani, a rămas doar un vis. De-a lungul deceniilor, echipa a trecut prin perioade de glorie, dar și prin momente dificile. A crescut generații de jucători, a adunat în jurul ei o comunitate unită și a demonstrat că fotbalul înseamnă mai mult decât rezultate: înseamnă identitate, apartenență și continuitate. De la pionierii anilor ’50 și generația puternică a anilor ’70, până la revenirea din 2025 după o pauză dureroasă, Mureșul Gâmbaș a rămas fidel valorilor sale. Astăzi, această echipă nu joacă doar pentru o calificare. Joacă pentru toți cei care au purtat vreodată tricoul în culorile negru, galben și verde. Pentru cei care au fost în tribune pe ploaie sau soare. Pentru cei care au crezut, chiar și în momentele în care fotbalul a tăcut la Gâmbaș. Trofeul Cupei Județene nu ar însemna doar o victorie sportivă. Ar însemna validarea unei istorii de aproape 70 de ani, încununarea unui drum început cu sacrificii și continuat cu ambiție. Ar însemna confirmarea faptului că tradiția, atunci când este susținută de pasiune și unitate, poate deveni performanță. În fața acestui moment, echipa are nevoie mai mult ca oricând de sprijinul comunității. Semifinala de la Crăciunel nu este doar a jucătorilor, ci a întregului Gâmbaș. Duminică se joacă mai mult decât un meci. Se joacă istoria”, transmite Ștefan Farago, pasionatul om de sport din municipiul Aiud.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

FOTO | Mihaela Mih-Dehelean, sportivă a CS Unirea Alba Iulia, a devenit pentru a patra oară campioană națională la Culturism și Fitness: „Între vis și reușită e un drum atât de lung cât o probă de credință”

Ioana Oprean

Publicat

acum 10 minute

în

2 iunie 2026

De

Mihaela Mih-Dehelean, sportivă a CS Unirea Alba Iulia, a devenit pentru a patra oară campioană națională la Culturism și Fitness: „Între vis și reușită e un drum atât de lung cât o probă de credință” Sportiva CS Unirea Alba Iulia, Mihaela Mih-Dehelean, a obținut medalia de aur și titlul de campioană națională la Campionatul Național […]

Citește mai mult

Sport

REGULI de acces la finala pentru Liga 2 dintre SC Popești-Leordeni și CSM Unirea Alba Iulia: Intrare gratuită, dar condiționată de primirea unui tichet

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

2 iunie 2026

De

REGULI de acces la finala pentru Liga 2 dintre SC Popești-Leordeni și CSM Unirea Alba Iulia: Intrare gratuită, dar condiționată de primirea unui tichet SC Popești-Leordeni a făcut publice, marți, 2 iunie 2026, reguli lede acces la meciul cu CSM Unirea Alba Iulia, finala barajului de promovare în Liga 2 de fotbal.  „În perspectiva meciului […]

Citește mai mult

Sport

Ciclistul Radu Măda (CSM Unirea Alba Iulia) a strălucit la Cheile Grădiștei: locul 2 într-o competiție UCI Continental Series, cel mai important rezultat al carierei!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

2 iunie 2026

De

Ciclistul Radu Măda (CSM Unirea Alba Iulia) a strălucit la Cheile Grădiștei: locul 2 într-o competiție UCI Continental Series, cel mai important rezultat al carierei! Ciclistul Radu Măda (CSM Unirea) a reușit o performanță impresionantă la Cheile Grădiștei, unde s-a clasat pe locul secund într-o cursă UCI Continental Series, cu 18 puncte UCI. Citește și: VIDEO […]

Citește mai mult