Duminică, 7 iunie, ACS Crăciunel – Mureșul Gâmbaș, semifinala Cupei Județene | Meci cu miros de istorie pentru Mureșul Gâmbaș
Duminică, 7 iunie, la ora 18.00, sunt semifinalele Cupei Județene, competiție marca AJF Alba. La ediția inaugurală, în penultimul act sunt partidele ACS Crăciunel – Mureșul Gâmbaș și Viitorul Răhău – Voința Beldiu.
Învingătoarele se vor înfrunta în finală, duminică, 14 iunie, la ora 14.00, pe Stadionul „Cetate” din Alba Iulia, În deschiderea zilei festivității de premiere pentru fotbalul amator din Alba.
„Fotbalul din Gâmbaș nu este doar un sport. Este o poveste începută în 1956, pe un teren simplu, cu mingi cusute manual și cu oameni care jucau din pasiune pură. De atunci și până astăzi, generații întregi au dus mai departe acest nume, transformând Mureșul Gâmbaș într-un simbol al comunității și una dintre cele mai vechi echipe din județul Alba. Această poveste ajunge într-un punct în care trecutul și prezentul se întâlnesc: semifinala Cupei Județene, ACS Crăciunel – ACS Mureșul Gâmbaș. Pentru unii, este doar un meci dintr-o competiție locală. Pentru Gâmbaș, însă, este mai mult decât atât. Este șansa de a ajunge, pentru prima dată în istoria recentă, în finala Cupei Județene – un obiectiv care, timp de zeci de ani, a rămas doar un vis. De-a lungul deceniilor, echipa a trecut prin perioade de glorie, dar și prin momente dificile. A crescut generații de jucători, a adunat în jurul ei o comunitate unită și a demonstrat că fotbalul înseamnă mai mult decât rezultate: înseamnă identitate, apartenență și continuitate. De la pionierii anilor ’50 și generația puternică a anilor ’70, până la revenirea din 2025 după o pauză dureroasă, Mureșul Gâmbaș a rămas fidel valorilor sale. Astăzi, această echipă nu joacă doar pentru o calificare. Joacă pentru toți cei care au purtat vreodată tricoul în culorile negru, galben și verde. Pentru cei care au fost în tribune pe ploaie sau soare. Pentru cei care au crezut, chiar și în momentele în care fotbalul a tăcut la Gâmbaș. Trofeul Cupei Județene nu ar însemna doar o victorie sportivă. Ar însemna validarea unei istorii de aproape 70 de ani, încununarea unui drum început cu sacrificii și continuat cu ambiție. Ar însemna confirmarea faptului că tradiția, atunci când este susținută de pasiune și unitate, poate deveni performanță. În fața acestui moment, echipa are nevoie mai mult ca oricând de sprijinul comunității. Semifinala de la Crăciunel nu este doar a jucătorilor, ci a întregului Gâmbaș. Duminică se joacă mai mult decât un meci. Se joacă istoria”, transmite Ștefan Farago, pasionatul om de sport din municipiul Aiud.
