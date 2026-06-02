Toate țările din Junk plătesc dobânzi mai mici decât România. Economist: „Suntem la Stand-Up Comedy și nu ne-a spus nimeni???”

„România plătește de departe cele mai mari dobânzi la titlurile de stat dintre toate țările din Europa”, semnalează, marți, 2 iunie 2026, economistul Radu Georgescu.

„Cu cât dobânda plătită la titlurile de stat este mai mică, cu atât acea țară este mai credibilă financiar. Piețele de capital sunt cel mai onest judecător din lume”, subliniază economistul amintit.

„Dacă România ar fi un potențial mire, colegele mele de la ASE ar fi fugit de mult. Dacă dobânda record nu era suficientă — România are și cea mai mare inflație din Europa, 11%.

Și totuși — există și o veste bună. Avalanșa de creșteri de taxe din ultimele 12 luni a existat dintr-un motiv concret:

Riscul ca România să fie trecută la categoria Junk.

În acest fel România a evitat să platească dobânzi mari la credite.

Și iată ironia economică supremă: Toate țările din Junk plătesc dobânzi mai mici decât România.

Adică Guvernul a crescut în ultimele 12 luni aproape toate taxele ca să nu plătim dobânzi mari ca țările din Junk, iar astăzi 2 iunie 2026 România plătește dobânzi mai mari decât toate țările din Junk!!!

Iar dobânzile plătite azi de România sunt la fel de mari ca cele plătite acum 12 luni, înainte de avalanșa de creșteri de taxe.

Poftim??? Ce este asta??? Suntem la Stand-Up Comedy și nu ne-a spus nimeni???”, scrie economistul Radu Georgescu într-o postare în mediul online.

