Toate țările din Junk plătesc dobânzi mai mici decât România. Economist: „Suntem la Stand-Up Comedy și nu ne-a spus nimeni???”
Toate țările din Junk plătesc dobânzi mai mici decât România. Economist: „Suntem la Stand-Up Comedy și nu ne-a spus nimeni???”
„România plătește de departe cele mai mari dobânzi la titlurile de stat dintre toate țările din Europa”, semnalează, marți, 2 iunie 2026, economistul Radu Georgescu.
„Cu cât dobânda plătită la titlurile de stat este mai mică, cu atât acea țară este mai credibilă financiar. Piețele de capital sunt cel mai onest judecător din lume”, subliniază economistul amintit.
„Dacă România ar fi un potențial mire, colegele mele de la ASE ar fi fugit de mult. Dacă dobânda record nu era suficientă — România are și cea mai mare inflație din Europa, 11%.
Și totuși — există și o veste bună. Avalanșa de creșteri de taxe din ultimele 12 luni a existat dintr-un motiv concret:
Riscul ca România să fie trecută la categoria Junk.
În acest fel România a evitat să platească dobânzi mari la credite.
Și iată ironia economică supremă: Toate țările din Junk plătesc dobânzi mai mici decât România.
Adică Guvernul a crescut în ultimele 12 luni aproape toate taxele ca să nu plătim dobânzi mari ca țările din Junk, iar astăzi 2 iunie 2026 România plătește dobânzi mai mari decât toate țările din Junk!!!
Iar dobânzile plătite azi de România sunt la fel de mari ca cele plătite acum 12 luni, înainte de avalanșa de creșteri de taxe.
Poftim??? Ce este asta??? Suntem la Stand-Up Comedy și nu ne-a spus nimeni???”, scrie economistul Radu Georgescu într-o postare în mediul online.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, urmărit penal pentru complicitate la uzurparea funcției
Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, urmărit penal pentru complicitate la uzurparea funcției Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, este urmărit penal de DNA într-un dosar privind presupusa suplimentare nelegală a unor locuri bugetate la Facultatea de Educație Fizică și Sport. Potrivit unui comunicat al Direcția Națională Anticorupție, procurorii militari i-au adus […]
VIDEO | Transfăgărășanul, tot mai aproape de momentul redeschiderii pe sectorul de mare altitudine: „Mult a fost, puțin a mai rămas!”
Transfăgărășanul, tot mai aproape de momentul redeschiderii pe sectorul de mare altitudine: „Mult a fost, puțin a mai rămas!” Transfăgărășanul este tot mai aproape de momentul redeschiderii pe sectorul de mare altitudine. „Continuăm cu toate forțele deszăpezirea de pe Transfăgărășan, astfel încât să putem redeschide drumul în condiții de siguranță”, a anunțat DRDP Brașov în […]
Avertisment transmis de ONU: Trebuie să ne pregătim pentru El Niño. Ar urma să fie cel mai puternic din ultimele decenii
Avertisment transmis de ONU: Trebuie să ne pregătim pentru El Niño. Ar urma să fie cel mai puternic din ultimele decenii Organizația Meteorologică Mondială (OMM) avertizează că un nou episod al fenomenului El Niño ar putea debuta în următoarele săptămâni, cu o probabilitate de 80% în perioada iunie–august. Specialiștii atrag atenția că acest fenomen ar […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Toate țările din Junk plătesc dobânzi mai mici decât România. Economist: „Suntem la Stand-Up Comedy și nu ne-a spus nimeni???”
Toate țările din Junk plătesc dobânzi mai mici decât România. Economist: „Suntem la Stand-Up Comedy și nu ne-a spus nimeni???”...
Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, urmărit penal pentru complicitate la uzurparea funcției
Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, urmărit penal pentru complicitate la uzurparea funcției Șeful Statului Major al Apărării, generalul...
Știrea Zilei
Turismul din Alba continuă să fie la pământ: Numărul de înnoptări a scăzut cu aproape 10%. Județul, pe ultimul loc la gradul de ocupare din Regiunea Centru
Turismul din judeţul Alba continuă să fie la pământ: Numărul de înnoptări a scăzut cu aproape 10%. Județul, pe ultimul...
Prezența unui URS, semnalată din nou în comuna Săsciori: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă
Prezența unui URS, semnalată din nou în comuna Săsciori: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă În comuna...
Curier Județean
Bărbat de 50 de ani condamnat la închisoare cu suspendare după ce a fost prins băut la volan în Aiud: Ce alcoolemie avea
Bărbat de 50 de ani condamnat la închisoare cu suspendare după ce a fost prins băut la volan în Aiud:...
FOTO | Revederea promoției 2006 a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia: Absolvenții au depănat amintiri cu părinții profesori
Revederea promoției 2006 a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia: Absolvenții au depănat amintiri cu părinții profesori Absolvenții promoției...
Politică Administrație
FOTO | CNI a recepționat lucrările de la noua Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: ,,Servicii medicale moderne, sigure și adaptate nevoilor din domeniul sănătății mintale”
CNI a recepționat lucrările de la noua Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: ,,Servicii medicale moderne,...
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Management Asistență medicală. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior din...
Opinii Comentarii
Mesaje de 1 Iunie, Ziua Copilului 2026. Ce SMS-uri, felicitări, urări le poţi trimite celor pe care îi consideri copii
Mesaje de 1 iunie, Ziua Copilului 2026 • Sms -uri de 1 Iunie. Urări si felicitări de 1 iunie •...
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru meritele sale, post mortem, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru...